ΣΥΣΚΕΨΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ

Ούτε ορμητήριο πολέμου, ούτε μαγνήτης αντιποίνων!

Η επιτακτική ανάγκη να δυναμώσει η πάλη για να απεμπλακεί η Λάρισα και συνολικά η χώρα από τους ιμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς και τις πολεμικές συγκρούσεις που οξύνονται, αλλά και για να μην πληρώσουν οι εργαζόμενοι και ο λαός τις συνέπειες της πολεμικής εμπλοκής, αναδείχθηκε στη σύσκεψη των εργατικών σωματείων και των μαζικών φορέων της Λάρισας που έγινε χθες το απόγευμα.

Η σύσκεψη έγινε με πρωτοβουλία του Εργατικού Κέντρου Λάρισας, μπροστά στις επικίνδυνες εξελίξεις για τον λαό από την εμπλοκή της χώρας στην πολεμική σφαγή στη Μέση Ανατολή, που για τα συμφέροντα των μονοπωλιακών ομίλων και των ιμπεριαλιστών η πόλη έχει μετατραπεί σε πολεμικό ορμητήριο και μαγνήτη αντιποίνων.

Συμμετείχαν δεκάδες εκπρόσωποι σωματείων και μαζικών φορέων των αυτοαπασχολούμενων, των αγροτών αλλά και των φοιτητικών συλλόγων της πόλης. Οσοι πήραν τον λόγο εξέφρασαν την ανησυχία των εργαζομένων στους χώρους δουλειάς και στις γειτονιές για τους κινδύνους που γεννά η πολεμική εμπλοκή της χώρας, ξεκαθαρίζοντας την ανάγκη να μετατραπεί αυτή σε οργάνωση και αγώνα ώστε να μη δεχτεί ο λαός καμία άλλη θυσία για τα κέρδη και τους πολέμους των ιμπεριαλιστών.

Σε αυτό το πλαίσιο, αποφασίστηκε να διακινηθεί πλατιά κείμενο συλλογής υπογραφών σε όλα τα σωματεία και τους μαζικούς φορείς της πόλης, εκφράζοντας την απαίτηση για την άμεση απεμπλοκή της πόλης από τους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και να κλείσουν όλες οι βάσεις στη Λάρισα και στη χώρα. Μάλιστα, στόχος είναι αυτή η πρωτοβουλία να πάρει και πανθεσσαλικό χαρακτήρα, σε συντονισμό με τα Εργατικά Κέντρα, τα σωματεία και τους μαζικούς φορείς της περιοχής, με ανάλογες αγωνιστικές πρωτοβουλίες που θα προκύψουν μέσα από αυτόν.

Την εισήγηση στη σύσκεψη έκανε ο Γιάννης Σκόκας, πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου, ο οποίος ανέδειξε ότι «οι ευθύνες της ελληνικής κυβέρνησης και των άλλων κομμάτων που ευθυγραμμίζονται με τα αμερικανοΝΑΤΟικά προσχήματα είναι τεράστιες, είτε στηρίζουν με τα μπούνια την επίθεση στο Ιράν, είτε καλλιεργούν εφησυχασμό για ''περιφερειακή σύγκρουση'' που θα εκτονωθεί, είτε καλούν την ΕΕ να αναλάβει ρόλο ειρηνοποιού, όταν ήδη συμμετέχει, με την επιχείρηση ''Aspides'' στην περιοχή να είναι σε πλήρη εξέλιξη. Επιχείρηση που διευθύνεται από το Ευρωστρατηγείο που εδρεύει στις εγκαταστάσεις της πρώην 1ης Στρατιάς στην πόλη μας, όπου παράλληλα εδρεύει και άλλη ΝΑΤΟική υποδομή στην 110 ΠΜ με τα drones, η οποία είναι κόμβος για την προώθηση των εγκληματικών τους σχεδίων σε βάρος των λαών».

Ανέδειξε το γεγονός ότι «γίνεται ακόμα πιο ορατός ο κίνδυνος ο ελληνικός λαός να μετατραπεί σε στόχο αντιποίνων για έναν πόλεμο που δεν είναι δικός του. Καμία εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση του πολέμου και της εμπλοκής, αλλά και στα υπόλοιπα κόμματα του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, που υποκριτικά εμφανίζονται ''ανήσυχα'' ενώ στηρίζουν την ίδια επικίνδυνη πορεία».

Και κάλεσε «να δυναμώσει ο αγώνας για να μπει φρένο στα σχέδια που μετατρέπουν τη χώρα σε ορμητήριο πολέμου και στόχο αντιποίνων. Και αυτός ο αγώνας να φτάσει έως το τέλος, δυναμώνοντας τη σύγκρουση με το καπιταλιστικό τέρας που γεννάει τον πόλεμο, τους ανταγωνισμούς και την εκμετάλλευση».