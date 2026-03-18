ΛΙΒΑΝΟΣ

Συνεχίζονται οι σφοδρές επιθέσεις του Ισραήλ

2026 The Associated Press. All

Σε πλήρη εξέλιξη παραμένουν οι ισραηλινές αεροπορικές και χερσαίες επιθέσεις στον Λίβανο, που ειδικά οι νότιες περιοχές του ισοπεδώνονται κατά τα ...πρότυπα της κατεστραμμένης Γάζας, ενώ χτυπιούνται και προάστια της Βηρυτού.

Ο στρατός του Λιβάνου ανακοίνωσε χτες ότι από τις ισραηλινές επιθέσεις στη νότια περιοχή Ναμπατίγια σκοτώθηκαν 3 στρατιώτες και τραυματίστηκαν άλλοι 4, απώλειες που αναφέρονται στην ανακοίνωση ως «αποτέλεσμα της ισραηλινής εχθρικής επιδρομής». Σε άλλη αεροπορική επιδρομή, στην περιοχή Ζιμπντίν, αναφέρθηκε ο θάνατος 2 ακόμα στρατιωτών. Σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσε χτες το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, από τις 2 Μάρτη είναι 912 οι νεκροί (ανάμεσά τους 111 παιδιά), 2.221 οι τραυματίες και πάνω από 1.050.000 οι εκτοπισμένοι.

Το ίδιο διάστημα η Χεζμπολάχ συνεχίζει να ανταποδίδει τα χτυπήματα στις περιοχές που ισοπεδώνονται και να κάνει επιθέσεις προς το Ισραήλ.

Παράλληλα συνεχίζονται οι εκβιαστικές πιέσεις που ασκεί το Ισραήλ, μαζί με τις ΗΠΑ, προς την κυβέρνηση του Λιβάνου για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ. Ο Μαχμούντ Κμάτι, μέλος της ηγεσίας της οργάνωσης, αποδοκίμασε τις προσπάθειες της κυβέρνησης του Λιβάνου για άμεσες συνομιλίες με το Ισραήλ, χαρακτηρίζοντας την κίνηση αυτή «μέγα σφάλμα» και «πισώπλατη μαχαιριά στην αντίσταση». Μιλώντας στο «Al Jazeera» υποστήριξε ότι το λιβανέζικο κράτος «δεν είναι σε θέση να δώσει υποσχέσεις χωρίς την έγκριση της αντίστασης». Αργότερα χτες το βράδυ σε γραπτή ανακοίνωσή του ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ, τόνισε πως «η αντίσταση θα συνεχίσει να εργάζεται στον δρόμο της τιμής, όσες θυσίες και να χρειαστούν... Γιατί εκεί θα κριθεί το αποτέλεσμα της μάχης».

Την ίδια ώρα το Γραφείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ εξέφρασε ανησυχίες σχετικά με τις ισραηλινές αεροπορικές επιθέσεις σε κατοικίες στον Λίβανο, αναφέροντας ότι αυτές οι επιθέσεις εγείρουν ζητήματα σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο. «Οι ισραηλινές αεροπορικές επιθέσεις έχουν καταστρέψει ολόκληρα κτίρια κατοικιών σε πυκνές αστικές περιοχές, με πολλά μέλη της ίδιας οικογένειας - συμπεριλαμβανομένων γυναικών και παιδιών - να σκοτώνονται μαζί», δήλωσε στους δημοσιογράφους στη Γενεύη ο εκπρόσωπος του ΟΗΕ Θαμίεν Αλ Χιτάν.

Χιλιάδες οι τραυματίες και στο Ισραήλ

Τα αντίποινα της Χεζμπολάχ σε συνδυασμό με τις ιρανικές επιθέσεις προκαλούν καθημερινά σοβαρές υλικές ζημιές και καταστροφές σε σπίτια και κρατικές εγκαταστάσεις ή υποδομές σε αρκετές πόλεις και χωριά του Ισραήλ, με πάνω από 3.500 τραυματίες από την αρχή του πολέμου, τσαλακώνοντας το προφίλ του «ανίκητου» - «άτρωτου» εβραϊκού κράτους.

Επιβεβαιώνει τώρα το Ισραήλ τις διαπραγματεύσεις

Ο Ισραηλινός πρώην υπουργός Στρατηγικών Υποθέσεων, Ρον Ντέρμερ, δήλωσε για πρώτη φορά ότι επανέρχεται μετά από αίτημα του Νετανιάχου και ότι διορίστηκε για να ηγηθεί των διαπραγματεύσεων με την κυβέρνηση του Λιβάνου. Ο Ντέρμερ, που είχε βγει στη σύνταξη τον περασμένο Νοέμβρη, ανέφερε πως έχει ήδη αρχίσει τις διαπραγματεύσεις με τον Λίβανο και πως «σημειώνουν πρόοδο», τονίζοντας ότι είναι πιθανό να μιλάνε και για μια «πιθανή ειρηνευτική συμφωνία, αλλά που για να εφαρμοστεί θα πρέπει η Χεζμπολάχ να αφοπλιστεί». «Δεν θα θυσιάσουμε την ασφάλειά μας», επέμεινε ο Ντέρμερ, υποδαυλίζοντας ουσιαστικά τις πιθανότητες επαναφοράς του εμφύλιου πολέμου στον Λίβανο.

Σε αυτό το φόντο, χτες το βράδυ το πρακτορείο «Reuters» μετέδωσε ότι οι ΗΠΑ ενθάρρυναν την κυβέρνηση του τζιχαντιστή «Προέδρου» της Συρίας Αχμεντ Αλ Σαράα να εξετάσει την πιθανότητα αποστολής δυνάμεων στον ανατολικό Λίβανο, ώστε να βοηθήσει στον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ.