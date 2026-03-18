ΕΔΥΕΘ - ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Μεγάλο άνοιγμα ενόψει του συλλαλητηρίου το Σάββατο 21/3

Μαζική παρέμβαση - εξόρμηση πραγματοποιήθηκε την Κυριακή το μεσημέρι στο ύψος του Λευκού Πύργου στην παραλία της Θεσσαλονίκης από την ΕΔΥΕΘ και εργατικά σωματεία που απευθύνουν μαζικό κάλεσμα στους εργαζόμενους, τη νεολαία και τον λαό της πόλης για συμμετοχή στο συλλαλητήριο το Σάββατο 21 Μαρτίου στις 11.30 π.μ., έξω από το Γ' Σώμα Στρατού (Λεωφ. Στρατού 3), με αίτημα να κλείσει άμεσα το ΝΑΤΟικό Στρατηγείο!

Συγκεκριμένα, το ΝΑΤΟικό Στρατηγείο NRDC-GR που έχει εγκατασταθεί στο Γ' Σώμα Στρατού λειτουργεί ως επιχειρησιακό αρχηγείο για εγκληματικές αποστολές και δολοφονικούς σχεδιασμούς, όπως αυτοί που βιώνουν οι λαοί της Μέσης Ανατολής και της ευρύτερης περιοχής σήμερα, ενώ έχει αναβαθμιστεί σε κέντρο χημικού και ηλεκτρονικού πολέμου, με δυνατότητα αποθήκευσης όπλων μαζικής καταστροφής.

«Η παρουσία του μετατρέπει την πόλη μας σε στόχο και τον λαό μας σε υποψήφιο θύμα των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών», καταγγέλλουν η ΕΔΥΕΘ και εργατικά σωματεία.

Οπως αναδεικνύουν τα σωματεία, από τη συζήτηση με τον κόσμο εκφράστηκε μεγάλη ανησυχία και προβληματισμός για τις εξελίξεις, ενώ ταυτόχρονα υπάρχει άγνοια σε μεγάλο βαθμό στους κατοίκους της περιοχής για τον ρόλο του ΝΑΤΟικού στρατηγείου, στοιχείο που επιβεβαιώνει την αναγκαιότητα της παρέμβασης της ΕΔΥΕΘ και των σωματείων. Σε κάθε περίπτωση, όπως μεταφέρουν τα σωματεία και από τη συγκεκριμένη δράση στο βασικό αίτημα, αυτό της απεμπλοκής της χώρας μας από τον πόλεμο, ο λαός και η νεολαία της Θεσσαλονίκης εξέφραζαν μαζικά τη συμφωνία τους.

Τα σωματεία σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα στη Θεσσαλονίκη συνεχίζουν να προετοιμάζονται για το μεγάλο συλλαλητήριο του Σαββάτου, με εξορμήσεις και συσκέψεις στους χώρους δουλειάς, ενώ συνεδριάζουν ήδη τα ΔΣ και πραγματοποιούνται Γενικές Συνελεύσεις, ώστε να παρθούν αποφάσεις συμμετοχής τόσο για το συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη, όσο και για τη μεγάλη σύσκεψη του ΠΑΜΕ στην Αθήνα στις 4 Απρίλη, με σύνθημα: «Καμία θυσία για τον πόλεμο και τα κέρδη τους».

Επιπλέον, σήμερα Τετάρτη το πρωί θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη Τύπου των σωματείων για το συλλαλητήριο του Σαββάτου με σκοπό την ενημέρωση του λαού της Θεσσαλονίκης για τον ρόλο του ΝΑΤΟικού Στρατηγείου ως κέντρο επιχειρήσεων των ιμπεριαλιστών.