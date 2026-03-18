Η κλιμάκωση των επιθέσεων οδηγεί σε μεγαλύτερη γενίκευση του πολέμου

Ο βρώμικος πόλεμος ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του ΙράνΗ φωτιά της σύγκρουσης έχει φουντώνει περισσότερο, στο φόντο της σφοδρής γεωπολιτικής αντιπαράθεσης των ΗΠΑ με ισχυρούς ανταγωνιστές τους και των προσπαθειών του Ισραήλ «να αναμορφώσει» τη Μέση Ανατολή κατά τα δικά του γεωπολιτικά συμφέροντα με κάθε κόστος.

Ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ (που οι Αμερικανο-ισραηλινοί τον φέρουν να έχει τραυματιστεί θανάσιμα, στο χτύπημα που σκοτώθηκε ο πατέρας του Αλί Χαμενεΐ με την υπόλοιπη οικογένεια τις πρώτες ώρες του πολέμου) απέρριψε τις προτάσεις «κατάπαυσης του πυρός» που διαβιβάστηκαν στην Τεχεράνη από μεσολαβητές χωρών που δεν κατονομάστηκαν, απαιτώντας πρώτα να «σταματήσουν τις επιθέσεις» το Ισραήλ και οι ΗΠΑ, «να αποδεχτούν την ήττα και να καταβάλουν αποζημιώσεις». Σύμφωνα με όσα δήλωσε ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος την Τρίτη, ο Μ. Χαμενεΐ στην πρώτη του συνεδρίαση εξωτερικής πολιτικής υιοθέτησε «στάση εκδίκησης κατά των ΗΠΑ και του Ισραήλ, η οποία ήταν πολύ σκληρή και σοβαρή». Ο ίδιος ανέφερε ότι δύο χώρες διαβίβασαν προτάσεις στο ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών για «μείωση των εντάσεων ή κατάπαυση του πυρός με τις ΗΠΑ», κάτι που απορρίφθηκε όσο συνεχίζονται οι αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις.

Αργότερα, χτες το απόγευμα, οι ιρανικές αρχές κάλεσαν τον λαό να ενωθεί με τους θρησκευτικούς ηγέτες σε όλες τις πλατείες των πόλεων, σε μια «λαϊκή κινητοποίηση», με αφορμή εκδηλώσεις απότισης φόρου τιμής στους δεκάδες ναυτικούς που σκοτώθηκαν την πρώτη βδομάδα του πολέμου από την επίθεση αμερικανικού υποβρυχίου στη φρεγάτα «Idriss DENA», ενώ έπλεε ανοικτά της Σρι Λάνκα κατά την επιστροφή από ναυτικά γυμνάσια.

Επιπλέον, Ιρανοί αξιωματούχοι μιλώντας στο ιρανικό δορυφορικό δίκτυο Press TV υποστήριξαν ότι την πρώτη βδομάδα του πολέμου σκοτώθηκαν από ιρανικές επιθέσεις «τουλάχιστον 200» Αμερικανοί στρατιώτες και τραυματίστηκαν «πάνω από 3.000 άλλοι». Ανέφεραν επίσης σημαντικά πλήγματα σε στρατιωτικά (αντιαεροπορικά και μη) συστήματα και όπλα σε αμερικάνικες βάσεις στην περιοχή.

Επιβεβαιώθηκε η δολοφονία του Γκολάμ Σολεϊμάνι

Το Ισραήλ υποστήριξε ακόμα πως στη διάρκεια επιθέσεων που εξαπέλυσε στην Τεχεράνη αργά το βράδυ της Δευτέρας και τις πρώτες μεταμεσονύχτιες ώρες χτες, σκότωσε μεταξύ άλλων τον γραμματέα του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, Αλί Λαριτζανί, και τον διοικητή της στρατιωτικής οργάνωσης Basij των «Φρουρών της Επανάστασης» Γκολάμ Ρεζά Σολεϊμάνι. Οι δυο δολοφονίες επιβεβαιώθηκαν αργότερα από τους Ιρανούς.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, σε επικοινωνία που είχε χτες με τον ΓΓ του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, τόνισε ότι κάθε χώρα ή διεθνής οργανισμός που ενδιαφέρεται για την ειρήνη και την ασφάλεια πρέπει να καταδικάσει υπεύθυνα τα εγκλήματα των ΗΠΑ και του Ισραήλ και να απαιτήσει «το τέλος της στρατιωτικής επιθετικότητας εναντίον του ιρανικού έθνους». Νωρίτερα (αργά προχτές βράδυ) ο Αραγτσί διέψευσε ότι επικοινώνησε (μετά την έναρξη του πολέμου) με τον Αμερικανό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ για διαπραγματεύσεις ή συζήτηση τερματισμού του πολέμου, ξεκαθαρίζοντας ότι η Τεχεράνη «δεν έχει ζητήσει κατάπαυση του πυρός και θα συνεχίσει να αντιστέκεται χωρίς δισταγμό».

Στην Ιερουσαλήμ, το γραφείο Τύπου του πρωθυπουργού, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, σε μία επιπρόσθετη προσπάθεια να επιβεβαιώσει πως είναι ζωντανός, κυκλοφόρησε φωτογραφικό στιγμιότυπο κατά το οποίο ο Νετανιάχου φέρεται πως «διατάζει την εξόντωση ανώτερων στελεχών του ιρανικού καθεστώτος». Στο θέμα παρενέβη και ο Ισραηλινός υπουργός Αμυνας, Ισραελ Κατζ, λέγοντας πως ο ίδιος και ο Νετανιάχου έδωσαν εντολή στον στρατό να «συνεχίσει να καταδιώκει» την ηγεσία του Ιράν και να σκοτώσει τον Λαριτζανί. Στη συνέχεια ο Νετανιάχου κυκλοφόρησε βιντεοσκοπημένο μήνυμα, αναφέροντας πως το Ισραήλ «υπονομεύει αυτό το καθεστώς με την ελπίδα να δώσει στον ιρανικό λαό την ευκαιρία να το ανατρέψει».

Η πρώτη παραίτηση στην κυβέρνηση των ΗΠΑ

Το πρακτορείο Reuters, επικαλούμενο έναν Αμερικανό αξιωματούχο και δύο πηγές στις υπηρεσίες πληροφοριών, ανέφερε χτες πως ο Πρόεδρος Τραμπ είχε εγκαίρως προειδοποιηθεί για τα πιθανά αντίποινα του Ιράν κατά χωρών της περιοχής σε περίπτωση που δεχόταν επίθεση από ΗΠΑ και Ισραήλ, αμφισβητώντας ευθέως την ...ειλικρίνεια του Αμερικανού ηγέτη, όταν δήλωσε το βράδυ της Δευτέρας πως «εξεπλάγην» από την αντίδραση του Ιράν και τις επιθέσεις που εξαπέλυσε σε χώρες του Κόλπου, τονίζοντας πως «κανείς δεν την περίμενε» και «είμαστε σοκαρισμένοι».

Εν μέσω αυτής της κατάστασης ήρθε χτες η παραίτηση του διευθυντή του «Εθνικού Κέντρου Αντιτρομοκρατίας» των ΗΠΑ (National Counterterrosim Center) Τζόζεφ Κεντ που υπέβαλε στον Πρόεδρο Τραμπ, θεωρώντας «πως αντιβαίνει στη συνείδησή του ο συνεχιζόμενος πόλεμος κατά του Ιράν», τονίζοντας πως η Τεχεράνη δεν συνιστούσε «άμεση απειλή για το έθνος μας» και πως «είναι σαφές πως ξεκινήσαμε αυτόν τον πόλεμο λόγω της πίεσης από το Ισραήλ και από το ισχυρό τού αμερικανικό λόμπι».

Ο Κεντ κατηγορεί ευθέως το Ισραήλ και το ισραηλινό λόμπι στις ΗΠΑ πως εξαπέλυσαν μία μεγάλη εκστρατεία «παραπληροφόρησης», για να «υπονομεύσουν την πλατφόρμα» του Προέδρου Τραμπ «πρώτα η Αμερική» και να σπείρουν «φιλοπολεμικά αισθήματα ώστε να ενθαρρύνουν έναν πόλεμο με το Ιράν», ώστε να τον εξαπατήσουν και να πιστέψει πως «το Ιράν αποτελούσε άμεση απειλή στις ΗΠΑ και πως εάν το χτυπούσατε τώρα, θα άνοιγε ένα καθαρό μονοπάτι για γρήγορη νίκη». Τονίζει δε πως «αυτό ήταν ψέμα και την ίδια τακτική οι Ισραηλινοί τη χρησιμοποίησαν για να μας σύρουν στον καταστροφικό πόλεμο στο Ιράκ, που κόστισε στο έθνος μας τις ζωές χιλιάδων εκ των καλύτερων ανδρών και γυναικών. Δεν μπορούμε να κάνουμε το ίδιο λάθος ξανά».

Χτες βράδυ κατά τη συνάντησή του στον Λευκό Οίκο με τον Ιρλανδό πρωθυπουργό Μίχολ Μάρτιν, ο Τραμπ δήλωσε πως «εάν οι ΗΠΑ τέλειωναν τον πόλεμο, το Ιράν θα χρειαζόταν 10 χρόνια για να ανοικοδομηθεί». Και πρόσθεσε: «Δεν είμαστε ακόμη έτοιμοι να φύγουμε, αλλά θα φύγουμε στο πολύ κοντινό μέλλον».

Ερευνα ΟΗΕ για το μακελειό στο ιρανικό δημοτικό σχολείο

Το ίδιο 24ωρο, ο Μαξ ντι Πλεσίς, μέλος της Αποστολής Διαπίστωσης Γεγονότων του ΟΗΕ στο Ιράν, στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στη Γενεύη ανέφερε πως ξεκίνησε έρευνα των Ηνωμένων Εθνών για το μακελειό με πάνω από 170 μαθήτριες Δημοτικού σε σχολείο θηλέων του νοτίου Ιράν στις 28 Φλεβάρη στην επίθεση των ΗΠΑ. Πρόσθεσε ότι διαθέτει αξιόπιστες αναφορές που υποστηρίζουν τον απολογισμό των νεκρών των ιρανικών αρχών, τονίζοντας: «Είναι σαφές σε εμάς πως ό,τι συμβαίνει σε σχέση με ένα τέτοιο γεγονός, δεδομένων των αθώων ζωών που χάθηκαν, υπάρχει μια μεγάλη ανάγκη για τη διενέργεια μιας τέτοιας έρευνας και για ένα ανεξάρτητο αποτέλεσμα».

Σε μια παράλληλη εξέλιξη, η Κίνα ανακοίνωσε χτες ότι θα στείλει επείγουσα ανθρωπιστική βοήθεια στο Ιράν, για να «ανακουφίσει» θύματα των αεροπορικών επιθέσεων, καταδικάζοντας τα πλήγματα που πλήττουν αμάχους και μη στρατιωτικούς στόχους. Η βοήθεια περιλαμβάνει επείγοντα κονδύλια και προμήθειες μέσω της Ερυθράς Ημισελήνου της Κίνας.

Χτες επίσης αναφέρθηκαν νέες επιθέσεις στο Ιράκ με drones, με επίκεντρο την πρεσβεία των ΗΠΑ. Σύμφωνα με Ιρακινούς αξιωματούχους, η αμερικανική πρεσβεία τέθηκε εκ νέου στο στόχαστρο μαζικής, συντονισμένης επίθεσης με drones και ρουκέτες. Το πρακτορείο Reuters κατέγραψε σε μία περίπτωση επίθεση τριών drones. Τα δύο αναχαιτίστηκαν από σύστημα C-RAM, αλλά το τρίτο κατέπεσε στην είσοδο της αμερικανικής πρεσβείας προκαλώντας έκρηξη και φωτιά. Η προέλευση των πυρών ωστόσο δεν διευκρινίζεται.