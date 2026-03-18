Τετάρτη 18 Μάρτη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 9
ΦΛΟΓΕΣ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΠΟΥΔΑΖΟΥΣΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΚΝΕ
Πολύμορφη δραστηριότητα ενάντια στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο και την εμπλοκή της χώρας

Μεγάλη εκδήλωση με τίτλο «Καμία θυσία για τους πολέμους των ιμπεριαλιστών! Σε έναν κόσμο που φλέγεται, σε ένα σύστημα που σαπίζει, ο λαός έχει η δύναμη να γίνει πρωταγωνιστής, με το ΚΚΕ μπροστά!», προγραμματίζει η Περιφερειακή Οργάνωση Σπουδάζουσας Θεσσαλονίκης της ΚΝΕ, την Παρασκευή 20 Μάρτη στις 6.30 μ.μ., στην αίθουσα Δ22 στη σχολή Θετικών Επιστημών του ΑΠΘ. Θα μιλήσει ο Θανάσης Σγούρος, μέλος της ΚΕΟΕ του ΚΚΕ και του Γραφείου Περιοχής Κεντρικής Μακεδονίας.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο των πολύμορφων πρωτοβουλιών που βρίσκονται σε εξέλιξη, ενάντια στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο και στην εμπλοκή της χώρας.

Με περιοδείες, εξορμήσεις και άλλες δράσεις, τα μέλη και οι φίλοι της ΚΝΕ σε κάθε πανεπιστημιακό τμήμα δυναμώνουν την προσπάθεια να αποκαλυφτούν οι πραγματικές αιτίες του ιμπεριαλιστικοί πολέμου, να καταρριφθούν τα προσχήματα της κυβέρνησης, να δυναμώσει ο αγώνας για απεμπλοκή της χώρας μας από τους δολοφονικούς σχεδιασμούς. Ολα αυτά, καλώντας περισσότερες νέες και νέους να παλέψουν για μια κοινωνία απαλλαγμένη από τους πολέμους και την εκμετάλλευση, τον σοσιαλισμό - κομμουνισμού.

Τις προηγούμενες μέρες οργανώθηκαν μαζικές εξορμήσεις σε κεντρικά σημεία της πόλης. Τις επόμενες μέρες προγραμματίζονται δεκάδες περιοδείες των μελών του ΚΣ της ΚΝΕ, του Γραφείου Περιοχής Κ. Μακεδονίας και του Γραφείου Σπουδάζουσας Θεσσαλονίκης σε όλα τα τμήματα.

    

Κορυφή σελίδας
ΚΟΣΜΟΣ
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ