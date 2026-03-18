Τετάρτη 18 Μάρτη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 6
ΦΛΟΓΕΣ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
ΠΕΡΣΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ
Η μείωση στην παραγωγή πετρελαίου αυξάνει την τιμή

Στο φόντο των δυσκολιών που δημιουργούν στην περιοχή του Περσικού τα ιρανικά αντίποινα στις αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις, συναντά εμπόδια η διέλευση των τάνκερ από τα Στενά του Ορμούζ που ελέγχει το Ιράν. Ενώ διεθνή ΜΜΕ μεταδίδουν πως πολλά εμπορικά πλοία έχουν ζητήσει συνοδεία από τις ΗΠΑ για να διέλθουν από τα στενά, ο Αμερικανός επιτελάρχης, στρατηγός Νταν Κέιν, έχει αποκλείσει εδώ και λίγες μέρες (επί του παρόντος) ένα τέτοιο ενδεχόμενο, εξηγώντας ότι η κατάσταση είναι «πολύ περίπλοκη».

Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός ανακοίνωσε χτες επίσης ότι η συνοδεία δεν εγγυάται ασφαλή διέλευση.

Το Ιράν και το Ιράκ ανακοινώθηκε πως άρχισαν συζητήσεις για να επιτραπεί στα ιρακινά πετρελαιοφόρα να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ. Αυτό δήλωσε χτες ο Ιρακινός υπουργός Πετρελαίου, Χαγιάν Αμπντουλ-Γάνι. Επίσης οι αρχές του Κουβέιτ ανακοίνωσαν ότι δύο μέλη της ομάδας έκτακτης ανάγκης τραυματίστηκαν μετά από πτώση συντριμμιών σε κέντρο ασθενοφόρων. Ακολούθως το υπουργείο Αμυνας της χώρας ανέφερε ότι εντόπισε δύο βαλλιστικούς πυραύλους και 13 drones εντός του εναέριου χώρου σε ένα 24ωρο.

Στα ΗΑΕ εμπορικό πλοίο που ήταν αγκυροβολημένο περίπου 4 ναυτικά μίλια βόρεια βορειοδυτικά του λιμανιού της Σάρτζα ανέφερε εκρήξεις στην περιοχή. Σύμφωνα με την εταιρεία θαλάσσιας ασφάλειας «Ambrey», δεν καταγράφηκαν ζημιές σε εμπορικά πλοία ούτε σε λιμενικές εγκαταστάσεις, ενώ δεν υπήρξαν αναφορές για τραυματισμούς. Αργότερα χτες βράδυ, ο Εμιρατινός διπλωματικός σύμβουλος Ανουάρ Γκαργκάς δήλωσε ότι η χώρα του θα μπορούσε να συμμετάσχει σε μια διεθνή προσπάθεια, υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, για τη διασφάλιση της ασφάλειας των Στενών του Ορμούζ.

Ο Σαουδάραβας υπουργός Εσωτερικών, Αμπντουλαζίζ μπιν Σαούντ, επικοινώνησε χτες με τον Καταριανό ομόλογο σεΐχη Χαλίφα μπιν Χαμάντ αλ-Θάνι, για να συζητήσουν τις περιφερειακές συνέπειες του πολέμου, χαρακτηρίζοντας τις ιρανικές επιθέσεις σε χώρες της περιοχής «φρικτές».

Ανεβαίνει η τιμή του πετρελαίου

Οι τιμές του πετρελαίου ανέβηκαν ξανά την Τρίτη, με το πετρέλαιο Brent να φτάνει τα 103 δολάρια το βαρέλι και το πετρέλαιο Δυτικού Τέξας (WT) τα 96 δολάρια, καθώς το Ιράν ενίσχυσε τις επιθέσεις του σε ενεργειακές υποδομές της Μέσης Ανατολής.

Ο πρόεδρος της ιρανικής βουλής Μοχάμεντ Καλιμπάφ προειδοποίησε ότι τα Στενά του Ορμούζ δεν θα επανέλθουν στην κατάσταση που βρίσκονταν πριν τον πόλεμο, επισημαίνοντας την απουσία ασφάλειας, ενώ οι συνεχιζόμενες επιθέσεις με drones σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις επιδείνωσαν τις ανησυχίες για τις παγκόσμιες προμήθειες.

Αυτά ενώ χτεσινό ρεπορτάζ του New Arab τόνιζε πως από την 1η Μάρτη έως χτες οι εξαγωγές πετρελαίου χωρών του Κόλπου έχουν πέσει πάνω από 60%. Σε αρκετές περιπτώσεις αυτό συνοδεύεται και από σημαντική μείωση της πετρελαϊκής παραγωγής, καθώς εξαντλούνται οι χώροι αποθήκευσής τους (μετά την αναγκαστική αναστολή της εξαγωγής).

    
