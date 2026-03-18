ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Ο πόλεμος στον Κόλπο «δεν πρέπει να ωφελήσει τη Ρωσία», λέει ο Στάρμερ

Αντιδράσεις για τις δηλώσεις του Βέλγου πρωθυπουργού για «ομαλοποίηση» στις σχέσεις με τη Ρωσία

«Είναι ζωτικής σημασίας να συνεχίσουμε να επικεντρωνόμαστε στην υποστήριξη της Ουκρανίας. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε ο πόλεμος στον Κόλπο να μετατραπεί σε απροσδόκητο κέρδος για τον Πούτιν». Αυτό τόνισε ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ λίγο πριν υποδεχτεί χθες στο Λονδίνο τον Ουκρανό Πρόεδρο Β. Ζελένσκι, κι ενώ οι δυο ιμπεριαλιστικές συγκρούσεις «διασταυρώνονται» τόσο σε θέματα Ενέργειας όσο και εξοπλισμών.

Στάρμερ και Ζελένσκι αναμενόταν χτες να καταλήξουν σε μια στενότερη αμυντική και βιομηχανική συνεργασία, ανακοίνωσε το Λονδίνο, και συγκεκριμένα σε μια «διευρυμένη διακήρυξη με στόχο την κοινή παραγωγή και προμήθεια drones και άλλων στρατιωτικών τεχνολογιών».

Ο γγ του ΝΑΤΟ Μ. Ρούτε επρόκειτο επίσης να επισκεφθεί το Λονδίνο για συνομιλίες με τον Στάρμερ και τον Ζελένσκι σχετικά με την ευρωατλαντική «ασφάλεια» και τις διαπραγματεύσεις για «ειρήνη διαρκείας στην Ουκρανία», ανακοίνωσε η βρετανική κυβέρνηση.

«Drones, ηλεκτρονικός πόλεμος και ταχεία καινοτομία στο πεδίο της μάχης είναι σήμερα κεντρικής σημασίας για την εθνική και οικονομική ασφάλεια και αυτό έχει απλά μεγεθυνθεί περαιτέρω από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή», ανέφερε ο Στάρμερ στην ανακοίνωσή του.

Ο υπουργός Αμυνας, Τζον Χίλι, τόνισε μιλώντας στη Βουλή των Κοινοτήτων ότι συνεχίζονται οι προμήθειες όπλων: «Τον τελευταίο μήνα, έχουμε παραδώσει στην Ουκρανία 3.500 drones, 18.000 βλήματα πυροβολικού και 3 εκατ. βλήματα μικρών πυρομαχικών».

«Αντιμετωπίζουμε δύο συγκρούσεις σε δύο ηπείρους, που υποστηρίζονται από έναν άξονα επιθετικότητας με παρόμοιες τακτικές και παρόμοιες τεχνολογίες», είπε ο Βρετανός υπουργός Αμυνας και υπογράμμισε ότι «δεν θα ξεχάσουμε τον πόλεμο στην Ευρώπη».

Ο Χίλι είχε δηλώσει προηγουμένως ότι βλέπει το «κρυφό χέρι» του Ρώσου Προέδρου Βλ. Πούτιν πίσω από ορισμένες από τις ιρανικές τακτικές και τα αντίποινά τους με επιθέσεις με drones και πυραύλους εναντίον κρατών του Κόλπου και επιπλέον η Ρωσία επωφελείται από την άνοδο των τιμών του πετρελαίου λόγω του πολέμου.

Η Ρωσία έχει εισπράξει 6 δισ. ευρώ από την πώληση ορυκτών καυσίμων τις δύο εβδομάδες από την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ - Ισραήλ με το Ιράν, σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται η βρετανική εφημερίδα «Guardian».

Να σημειωθεί ότι η επίσκεψη Ζελένσκι πραγματοποιήθηκε την ημέρα λήξης της προθεσμίας που έθεσε η βρετανική κυβέρνηση στον Ρώσο μεγαλοεπιχειρηματία Ρ. Αμπράμοβιτς για να καταβάλει τα 2,5 δισ. λίρες έσοδα από την πώληση της Τσέλσι, που έχουν δεσμευτεί υπέρ των θυμάτων στην Ουκρανία.

Ο Βέλγος πρωθυπουργός ζητά «φθηνή ρωσική Ενέργεια»

Την περασμένη εβδομάδα, ο Ντ. Τραμπ ενεργοποίησε μια εξαίρεση των ΗΠΑ για έναν μήνα, επιτρέποντας σε χώρες να αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο χωρίς να αντιμετωπίζουν κυρώσεις.

Σε αυτό το φόντο, έχουν ξεσπάσει αντιδράσεις από Ευρωπαίους, αλλά επίσης αυξάνονται οι φωνές για «ομαλοποίηση» των σχέσεων με τη Ρωσία και την άρση ορισμένων κυρώσεων προς το συμφέρον της ΕΕ. Διαφωνίες έχουν εκφραστεί και στο εσωτερικό της ιταλικής συγκυβέρνησης.

Ο πρωθυπουργός του Βελγίου, Μπαρτ ντε Βέβερ, δέχτηκε κριτική για όσα είπε σε συνέντευξή του το Σάββατο: «Χάνουμε σε όλα τα μέτωπα, πρέπει να τερματίσουμε τη σύγκρουση προς το συμφέρον της Ευρώπης». Η Ευρώπη πρέπει να επανεξοπλιστεί «και ταυτόχρονα πρέπει να ομαλοποιήσουμε τις σχέσεις με τη Ρωσία και να ανακτήσουμε την πρόσβαση σε φθηνή Ενέργεια. Είναι κοινή λογική. Κατ' ιδίαν, οι Ευρωπαίοι ηγέτες μού λένε ότι έχω δίκιο, αλλά κανείς δεν τολμά να το πει φωναχτά».

Για να «γονατίσει» η Ρωσία θα χρειαζόταν «100% υποστήριξη από τις ΗΠΑ», πρόσθεσε.

Ο Βέλγος ΥΠΕΞ, Μ. Πρεβό, κράτησε αποστάσεις, υπογραμμίζοντας πως «η Ρωσία αρνείται να επιτρέψει την ευρωπαϊκή συμμετοχή στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Εμμένει σε μαξιμαλιστικές απαιτήσεις».

«Εχω βρεθεί πίσω από αυτές τις κλειστές πόρτες και δεν διακρίνω αυτή τη διάθεση. Και όταν συνομιλούμε με τη Ρωσία, (...) πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και να μην δώσουμε αυτό που θέλει, γιατί η όρεξή της θα αυξηθεί», τόνισε η επικεφαλής της Εξωτερικής Πολιτικής της ΕΕ, Κ. Κάλας.

Ο Φινλανδός Πρόεδρος Αλ. Στουμπ υποστήριξε ότι η Ευρώπη πλησιάζει σε ένα σημείο όπου θα χρειαστεί να ανοίξει διαύλους πολιτικού διαλόγου με τη Ρωσία.

Ρωσία: Σταματά τη στρατολόγηση Κενυατών

Στο μεταξύ, η Ρωσία συμφώνησε να σταματήσει τη στρατολόγηση Κενυατών για να πολεμήσουν με τον στρατό της στην Ουκρανία, δήλωσε προχθές η ΥΠΕΞ της Κένυας, μετά από συνομιλίες με τον Ρώσο ομόλογό της στη Μόσχα.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Ουκρανίας τον Φλεβάρη, περισσότεροι από 1.780 πολίτες από 36 αφρικανικές χώρες πολεμούν στο πλευρό της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Οι υπηρεσίες πληροφοριών της Κένυας εκτιμούν ότι περισσότεροι από 1.000 Κενυάτες έχουν σταλεί για να πολεμήσουν, σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο.

Ο Σ. Λαβρόφ ισχυρίστηκε ότι οι Κενυάτες υπέγραψαν «εθελοντικά» συμβόλαια για να πολεμήσουν στο πλευρό του ρωσικού στρατού.