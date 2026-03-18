OΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΚΚΕ

Συσκέψεις και συζητήσεις για να σημάνει παντού συναγερμός απέναντι στην εμπλοκή

«Σε έναν κόσμο που φλέγεται, σε ένα σύστημα που σαπίζει, ο λαός έχει τη δύναμη να γίνει πρωταγωνιστής των εξελίξεων, με το ΚΚΕ μπροστά!»

Με σύνθημα «Σε έναν κόσμο που φλέγεται, σε ένα σύστημα που σαπίζει, ο λαός έχει τη δύναμη να γίνει πρωταγωνιστής των εξελίξεων, με το ΚΚΕ μπροστά!», η Κομματική Οργάνωση Αττικής του ΚΚΕ συνεχίζει το πλατύ πολιτικό άνοιγμα μέσα από συσκέψεις - συζητήσεις των ΚΟΒ στους χώρους δουλειάς και εκπαίδευσης, στις γειτονιές, για να εκφραστεί και να δυναμώσει η εναντίωση στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο και στην επικίνδυνη εμπλοκή της χώρας μας σε αυτόν.

Με τη δέσμευση να σημάνει παντού συναγερμός και να οργανωθεί η λαϊκή κινητοποίηση εν μέσω των επικίνδυνων εξελίξεων γενίκευσης του ιμπεριαλιστικού πολέμου στη Μέση Ανατολή, έφυγε από την εκδήλωση πλήθος κόσμου που συμμετείχε στην πολιτική συγκέντρωση που διοργάνωσαν οι Οργανώσεις του 7ου Διαμερίσματος Αθήνας του ΚΚΕ, το Σάββατο 14 Μάρτη, στο κτίριο του ΟΠΑΝΔΑ της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, με ομιλητή τον ευρωβουλευτή του Κόμματος Λευτέρη Νικολάου - Αλαβάνο.

Ξεκινώντας με τις εξελίξεις των τελευταίων ημερών και τη φωτιά του ιμπεριαλιστικού πολέμου που όλο και φουντώνει, ο Λευτέρης Νικολάου - Αλαβάνος τόνισε ότι κανένας δεν θα μείνει ανεπηρέαστος απ' τη γενίκευση του πολέμου και, κυρίως, ότι σε αντίθεση με τα όσα λένε τα αστικά επιτελεία ότι «είμαστε μακριά από τον πόλεμο», οι στρατιωτικές βάσεις - ορμητήρια των ΗΠΑ στη χώρα μας αποτελούν στόχους αντιποίνων, ενώ τα συμφέροντα της αστικής τάξης τραβάνε τον λαό όλο και πιο βαθιά στην εμπλοκή.

Ο ομιλητής ανέδειξε τη σημασία του να μπορούμε να φωτίζουμε τη σύγχρονη πραγματικότητα με «...εργαλείο τα ντοκουμέντα του 22ου Συνεδρίου του Κόμματός μας, όπου με ακρίβεια έχουμε περιγράψει το πλαίσιο που μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε έναν Γ' Παγκόσμιο ιμπεριαλιστικό Πόλεμο. Δηλαδή, την κλιμάκωση των ανταγωνισμών για την Ενέργεια, τις νέες τεχνολογίες, τα κρίσιμα υλικά και σπάνιες γαίες, που προκαλείται από την υποβάθμιση της ισχύος των ΗΠΑ και τη σχετική αναβάθμιση της καπιταλιστικής Κίνας. Που συνοδεύεται από αντιθέσεις εντός και του ίδιου του ευρωατλαντικού στρατοπέδου, με βάση τα ιδιαίτερα συμφέροντα ισχυρών κρατών, την προσπάθεια δυνάμεων όπως η Τουρκία και η Ινδία να παίξουν αυτόνομο ρόλο, για την αναβάθμιση των γεωπολιτικών συμφερόντων των καπιταλιστικών τάξεών τους».

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε διεξοδικά στον ρόλο τόσο της Ευρωπαϊκής Ενωσης και των «θεσμών» μπροστά και στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο στη Μέση Ανατολή, όσο και της «αμαρτωλής» σοσιαλδημοκρατίας, όπου μεταξύ άλλων είπε:

«...Το μόνο που έκανε η ΕΕ ήταν σκληρές συστάσεις στο Ιράν - το οποίο δεν πρέπει επ' ουδενί να αποκτήσει πυρηνικά όπλα - να αποκλιμακώσει και να σταματήσει να επιτίθεται στους γείτονές του και στο Ισραήλ. Και να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ για να μη "διαταράσσεται το διεθνές εμπόριο". (...)

Η στάση της ισπανικής κυβέρνησης είναι στάση ξεκάθαρης σκοπιμότητας. Οπως έχουμε αποδείξει από τις σελίδες του "Ριζοσπάστη", πέρα από ορισμένες κινήσεις για το θεαθήναι - όπως η ανάκληση του πρέσβη στο Ισραήλ - οι υποδομές της Ισπανίας συμμετέχουν με τα μπούνια στην κλιμάκωση. Με φρεγάτα στην Κύπρο που συνδράμει στη ΝΑΤΟική αεράμυνα, με αξιοποίηση των ισπανικών ναυτικών βάσεων για αποστολή πλοίων στον Περσικό και άλλα πολλά. (...)

Αυτή όμως είναι η ΕΕ. Οπου 26 από τα 27 κράτη - μέλη της είναι και μέλη του ΝΑΤΟ. Εχουν συμμετάσχει σε χτυπήματα στη Γιουγκοσλαβία, στο Ιράκ, στο Αφγανιστάν, στη Λιβύη, στη Συρία. Εχουν στείλει κατοχικούς στρατούς στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν. Συμμετέχουν χρόνια στην πολεμική εμπλοκή στον πόλεμο ευρωατλαντισμού - καπιταλιστικής Ρωσίας στην Ουκρανία. Η "πολεμική οικονομία" της ΕΕ ήδη αποδίδει! Η Γερμανία είναι σήμερα 4ος παγκόσμιος εξαγωγέας όπλων, η Γαλλία είναι βασικός εξαγωγέας στην ΕΕ, Γερμανία, Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία εξοπλίζουν το Ισραήλ που συνεχίζει να γενοκτονεί τον παλαιστινιακό λαό, να επιτίθεται στους λαούς του Λιβάνου, της Συρίας, αλλά και την Τουρκία, που ασκεί κατοχή σε επικράτεια κράτους - μέλους της ΕΕ.

Και οι όποιες διαφοροποιήσεις σήμερα μπροστά στη νέα ανάφλεξη , δεν έχουν να κάνουν με ευαισθησίες - το κεφάλαιο δεν έχει τέτοιες. Εχουν να κάνουν με συμφέροντα. Και η ελληνική αστική τάξη "ακονίζει τα μαχαίρια της" για μερτικό στην ανοικοδόμηση σε Ουκρανία, Γάζα, το εφοπλιστικό κεφάλαιο της χώρας που είναι το πιο δυναμικό κομμάτι προσμένει σε αύξηση της κερδοφορίας του από την αναδιάταξη των δυνάμεων στον Περσικό Κόλπο και ούτω καθεξής», σημείωσε.

Στο τέλος της ομιλίας του τόνισε ότι ο λαός δεν πρέπει να έχει καμία εμπιστοσύνη, ούτε στην κυβέρνηση που μας χώνει όλο και πιο βαθιά στο μακελειό, ούτε και στα κόμματα που στηρίζουν ή ανέχονται την πολιτική της εμπλοκής στο σφαγείο, για να καταλήξει στο κάλεσμα: «Δυναμώστε το ΚΚΕ, το μόνο κόμμα που με συνέπεια αγωνίζεται ενάντια στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους. Το μόνο κόμμα που παλεύει να απεμπλακεί η χώρα μας από τους βρώμικους σχεδιασμούς για τα συμφέροντα μιας χούφτας Ελλήνων καπιταλιστών. Το μόνο κόμμα που παλεύει για να εξαλείψει τις αιτίες των ιμπεριαλιστικών πολέμων, που είναι το μοίρασμα του κόσμου και των πλουτοπαραγωγικών πηγών από τους καπιταλιστές εκμεταλλευτές. Για την οικοδόμηση μιας κοινωνίας με ειρήνη και αμοιβαία συνεργασία ανάμεσα στους λαούς, όπου η δουλειά και η ανθρώπινη γνώση θα υπηρετεί τη λαϊκή ευημερία και όχι τα κέρδη των λίγων, τη σοσιαλιστική - κομμουνιστική κοινωνία! Τον μόνο δρόμο για να απαλλαγούμε από τους καταστροφικούς πολέμους και την άγρια εκμετάλλευση λαών και χωρών».

Για τα συμφέροντα και τα κέρδη των αφεντικών

Σε πολιτική συγκέντρωση της ΚΟΒ Σαλαμίνας του ΚΚΕ μίλησε η Διαμάντω Μανωλάκου, βουλευτής του ΚΚΕ στη Β' Πειραιά, το πρωί της Κυριακής 15/3, στο δημαρχείο Σαλαμίνας.

Στην ομιλία της τόνισε μεταξύ άλλων πως οι ίδιες οι εξελίξεις ήρθαν να επιβεβαιώσουν αυτό που το ΚΚΕ σωστά είχε εκτιμήσει, ενισχύοντας ακόμη παραπάνω την ανάγκη οργάνωσης της πάλης ενάντια στην εμπλοκή της χώρας μας στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους και σχεδιασμούς και τις συνέπειες από τη συμμετοχή της χώρας στους ευρωατλαντικούς σχεδιασμούς, τους οποίους από κοινού στηρίζουν όλες οι αστικές δυνάμεις, που σήμερα προσπαθούν να πείσουν τον λαό πως «δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας».

Ωστόσο, όπως επισήμανε «οι δυνάμεις του Κόμματος δεν μείναμε στις εκτιμήσεις και στα κείμενα, εξάλλου η επαναστατική θεωρία πάει αγκαλιά με την επαναστατική δράση, και αυτό προσπαθούμε να υλοποιούμε, να κάνουμε κάθε μέρα. Θυμηθείτε όμως από πότε μιλάμε για την πολεμική προετοιμασία που κάνουν οι ιμπεριαλιστές, όταν οι άλλοι σιωπούν. Πόσες φορές εδώ και πολύ καιρό κάναμε κινητοποιήσεις εδώ στο νησί έξω από τον Ναύσταθμο και καλούσαμε τον κόσμο να συμμετέχει σε αυτές; Να είναι σε ετοιμότητα. Απαιτούσαμε να γυρίσει πίσω η κάθε φρεγάτα που έφευγε για την Ερυθρά, για να φυλάει τα καράβια των εφοπλιστών.

Η Ρεβυθούσα είναι δίπλα μας. Εχουν δει το φως της δημοσιότητας εικόνες εξομοίωσης που αφορούν υποθετικό σενάριο έκρηξης εγκατάστασης LNG στη Ρεβυθούσα. Είναι φυσικό να υπάρχει σχέδιο πρόληψης, όπως ζητάμε και για τα καζάνια θανάτου στο Πέραμα. Να υπάρχει σχέδιο προστασίας των κατοίκων, να ξέρουν πού θα πάνε, τι θα κάνουν σε τέτοιες κρίσιμες περιπτώσεις. Βέβαια εμείς μιλάμε και για περιπτώσεις εκρήξεων σε περιπτώσεις αντιποίνων, σε πολεμικές περιόδους».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στους εφοπλιστές και στα «θανατόχαρτα» που στέλνουν στους ναυτεργάτες, για να δηλώνουν «οικειοθελώς» ότι πηγαίνουν στις εμπόλεμες ζώνες, ότι θέλουν να πάνε στο σφαγείο του Περσικού Κόλπου. «Να σκοτωθούν για τα κέρδη του αφεντικού, καθώς όπως ξέρουμε το συγκεκριμένο τμήμα του κεφαλαίου θεωρεί ότι το πεδίο πολεμικών συγκρούσεων είναι πολύ κερδοφόρο, με μεγάλες επενδυτικές ευκαιρίες, οι οποίες όμως είναι χτισμένες πάνω στο αίμα και τη σκληρή εκμετάλλευση των εργαζομένων. Και όταν η κυβέρνηση και τα άλλα κόμματα μιλάνε για "εθνικό συμφέρον", στην πράξη εννοούν το εφοπλιστικό συμφέρον, το συμφέρον των ενεργειακών ομίλων, των πολεμικών βιομηχανιών, των κατασκευαστικών εταιρειών», σημείωσε σχετικά.

Κλείνοντας την ομιλία της τόνισε μεταξύ άλλων πως «ο λαός δεν πρέπει να δείξει καμία εμπιστοσύνη και ανοχή στην κυβέρνηση της ΝΔ και στις άλλες πολιτικές δυνάμεις που στηρίζουν τις στρατηγικές επιλογές της. Τώρα χρειάζεται να δυναμώσει ο εργατικός - λαϊκός αγώνας για την έξοδο της Ελλάδας από τον πόλεμο και την απεμπλοκή από τους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, για την αποδέσμευση από το ΝΑΤΟ και την ΕΕ, με τον λαό κυρίαρχο και με σχέσεις αμοιβαίου οφέλους κι αλληλεγγύης με τους άλλους λαούς».

Το πρόγραμμα των επόμενων ημερών

Σήμερα Τετάρτη

- Στις 7 μ.μ. η ΚΟ Ανθούπολης διοργανώνει σύσκεψη στο καφενείο «Μεταξύ μας» (Ασκληπιού 20). Θα μιλήσει ο Παντελής Καλαβρέζος, στέλεχος του Κόμματος.

Την Παρασκευή 20 Μάρτη

- Στις 7 μ.μ. η ΚΟ Μπουρναζίου διοργανώνει σύσκεψη στα γραφεία της (Θηβών 231, 1ος όροφος). Θα μιλήσει ο Φίλιππος Φλουσκούνης, μέλος της Τομεακής Επιτροπής Νοτιοδυτικών Συνοικιών.

Το Σάββατο 21 Μάρτη

- Στις 7 μ.μ. οι ΚΟ Ηλιούπολης καλούν στο δημοτικό αναψυκτήριο «Δημήτριος Κιντής» (Υδρας και Μνησικλέους, Ηλιούπολη). Θα μιλήσει ο Γιώργος Τάτσης, μέλος της ΚΕ.

- Στις 7.30 μ.μ. οι ΚΟ Εκπαιδευτικών Κέντρου Αθήνας καλούν στο Στέκι Πολιτισμού «Μάνος Λοΐζος» της ΚΝΕ (Τροίας 36, Αθήνα). Θα μιλήσει η Κωνσταντίνα Τσιουπρά, μέλος της Επιτροπής Περιοχής Αττικής και Γραμματέας της Τομεακής Οργάνωσης Εκπαιδευτικών.

- Στις 11 π.μ. η ΚΟ Γεροβουνού διοργανώνει σύσκεψη στα ΚΑΠΗ Γεροβουνού (Κωστή Παλαμά 81). Θα μιλήσει ο Δημήτρης Σκοπελίτης, μέλος του Γραφείου της Τομεακής Επιτροπής Δυτικών Συνοικιών.

- Στις 12 μ. η ΚΟ Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας θα επισκεφτεί το Σκοπευτήριο Καισαριανής. Θα ακολουθήσει σύσκεψη.

- Στις 6 μ.μ. η ΚΟ Κηπούπολης διοργανώνει σύσκεψη στα γραφεία της (Θηβών 231, 1ος όροφος). Θα μιλήσει ο Ορέστης Λιώλης, μέλος του Γραφείο της Τομεακής Επιτροπής Νοτιοδυτικών Συνοικιών.

- Στις 8.30 μ.μ. η ΚΟ «Ευαγγελισμού» διοργανώνει σύσκεψη στην ταβέρνα «Ροζαλία» (Βαλτετσίου 59).