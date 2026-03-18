Τετάρτη 18 Μάρτη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Νέες απεργίες σε τοπικά ΜΜΜ και αεροδρόμιο Βερολίνου

Σε νέα 24ωρη απεργία κάλεσε το συνδικάτο Ver.di τους εργαζόμενους στις τοπικές συγκοινωνίες επτά κρατιδίων για την Πέμπτη, στη Γερμανία, καθώς συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για την υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.

Τα λεωφορεία, τα τραμ και το μετρό αναμένεται να ακινητοποιηθούν σε Βρανδεμβούργο, Βαυαρία, Ζάαρλαντ, Βόρεια Ρηνανία - Βεστφαλία και Αμβούργο, ενώ οι εργαζόμενοι στην Εσση και στη Βρέμη δεν έχουν λάβει ακόμη οριστική απόφαση για συμμετοχή στην κινητοποίηση. Επιπλέον, στη Βόρεια Ρηνανία - Βεστφαλία πραγματοποιήθηκε απεργία των τοπικών μέσων μαζικής μεταφοράς και χτες. Σήμερα απεργούν διοικητικοί υπάλληλοι του κρατιδίου, καθώς και οι εργαζόμενοι στα δημοτικά μέσα μεταφορά της Σαξονίας.

Στις διαπραγματεύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, το Ver.di διεκδικεί σημαντικά καλύτερες συνθήκες εργασίας - μεταξύ άλλων μειωμένες ώρες εργασίας ανά εβδομάδα και λιγότερες ώρες βάρδιας, μεγαλύτερα διαστήματα ανάπαυσης και υψηλότερα μπόνους για την εργασία τη νύχτα και τα Σαββατοκύριακα.

Σήμερα προχωρούν σε νέα 24ωρη απεργία οι εργαζόμενοι στο αεροδρόμιο Βερολίνου/Βρανδεμβούργου (BER), μετά από κάλεσμα του Ver.di, καθώς δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία με τους εργοδότες για ΣΣΕ. Θα απεργήσουν μεταξύ άλλων οι 2.000 εργαζόμενοι στην πυροσβεστική υπηρεσία του αεροδρομίου, τα συνεργεία και οι διοικητικοί υπάλληλοι. Οι εργαζόμενοι απαιτούν αύξηση μισθών κατά 6%, αλλά τουλάχιστον επιπλέον 250 ευρώ ανά μήνα ανά μισθολογικό κλιμάκιο.

    

