ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΑΜΕΡΙΚΗ

«Τρέχουν» διεργασίες με πρόσχημα τη «ναρκω-τρομοκρατία»

Ο σοσιαλδημοκράτης Πρόεδρος της Κολομβίας, Γκουστάβο Πέτρο, δήλωσε ότι κάλεσε τον Αμερικανό ομόλογό του, Ντόναλντ Τραμπ, σε «δράση», αναφερόμενος στην «αντιμετώπιση» της «τρομοκρατίας», της δράσης συμμοριών και της διακίνησης ναρκωτικών στη Λατινική Αμερική, στο όνομα της οποίας η Ουάσιγκτον εντείνει από τις αρχές του φθινοπώρου σχέδια για νέες συμμαχίες, προκειμένου να διευρύνει την επιρροή σε έναν τόσο «ζωτικό χώρο» για τα αμερικανικά μονοπώλια.

Η δήλωση Πέτρο έγινε με αφορμή καταγγελία του για βόμβα «που έπεσε από αεροπλάνο» πολύ κοντά στα σύνορα Κολομβίας - Ισημερινού, περιστατικό για το οποίο ανήγγειλε έρευνα ώστε «διεξοδικά να διαπιστωθούν οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν», αλλά και να διασταυρωθεί αν «πρόκειται για ένοπλες ομάδες». Μίλησε δε για «πολλές εκρήξεις» που σημειώθηκαν, αναφέροντας ότι σύντομα θα δημοσιοποιήσει «μια ηχογράφηση» που έλαβε η κυβέρνησή του από τον Ισημερινό σχετικά με το τι συνέβη. Εξηγώντας δε τη συνομιλία που είχε με τον Τραμπ, είπε ότι του ζήτησε να «αναλάβει δράση και να τηλεφωνήσει στον Πρόεδρο του Ισημερινού επειδή δεν θέλουμε να πάμε σε πόλεμο», αφού διαμήνυσε ότι «η εθνική κυριαρχία είναι σεβαστή (...) Η βόμβα είναι ενεργή, επομένως είναι επικίνδυνη και πρέπει να λάβουμε τις απαραίτητες αποφάσεις».

Θυμίζουμε ότι τον Γενάρη ο Πρόεδρος του Ισημερινού, Ντανιέλ Νομπόα, ανακοίνωσε την επιβολή «φόρου ασφαλείας» 30% στις εισαγωγές από την Κολομβία, κατηγορώντας την Μπογκοτά για έλλειψη δράσης στην «καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών» στα σύνορα, ενώ την περασμένη Κυριακή 15 Μάρτη οι αρχές του Ισημερινού ανακοίνωσαν την έναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων με τις «συμβουλές των ΗΠΑ» και στόχο την ...«πάταξη» των καρτέλ, με διάρκεια τουλάχιστον δύο εβδομάδων.

Από τη μεριά του, πάντως, ο Πέτρο εξήγησε ότι η απουσία της χώρας του από την πρόσφατη Σύνοδο που συγκάλεσε ο Τραμπ στο Μαϊάμι ήταν αποτέλεσμα παρεξήγησης. «Κάπου λειτούργησε ένα "σπασμένο τηλέφωνο" (...). Ούτε η Βραζιλία ούτε το Μεξικό ούτε η Κολομβία, χώρες βασικές στον αγώνα κατά της διακίνησης ναρκωτικών, προσκλήθηκαν και αυτό δεν έγινε με τη θέληση του Προέδρου Τραμπ», υποστήριξε ο Κολομβιανός ηγέτης σε ανάρτησή του. Η δε τηλεφωνική συνομιλία των δύο ανδρών, σύμφωνα με λατινοαμερικανικά ΜΜΕ, έγινε σε «εγκάρδια ατμόσφαιρα» και εστίασε σε «ευαίσθητα ζητήματα της διμερούς ατζέντας». Προσκάλεσε δε τον Τραμπ στην Κολομβία, κάτι που εκείνος δέχτηκε με χαρά, τονίζοντας πως ο Πέτρο είναι επίσης πάντα καλοδεχούμενος στην Ουάσιγκτον. Σημειωτέον ότι οι δύο ηγέτες συζήτησαν και τη διαγραφή του Πέτρο από τη λεγόμενη «λίστα Κλίντον» (που συντάχθηκε τη δεκαετία του 1990), με άτομα κατά των οποίων η Ουάσιγκτον επιβάλλει περιορισμούς, επειδή κατηγορεί για διασυνδέσεις με διακινητές ναρκωτικών.

Η Σύνοδος στο Μαϊάμι (7/3) έγινε με τη συμμετοχή 12 ηγετών κυβερνήσεων της Λατινικής Αμερικής, ενώ υπό τον τίτλο «Ασπίδα της Αμερικής» αποφασίστηκε και «στρατιωτική συμμαχία» για τη «διαφύλαξη της τάξης» στην περιοχή, «για την εξάλειψη των εγκληματικών καρτέλ», με «δέσμευση για χρήση θανατηφόρας στρατιωτικής βίας», όπως δήλωνε τότε ο Τραμπ.