ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΤΙΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ

«Η Αλεξανδρούπολη λιμάνι των λαών, όχι ορμητήριο των ΝΑΤΟικών!»

Με κεντρικό σύνθημα «Αλεξανδρούπολη λιμάνι των λαών. Ούτε πολεμικό ορμητήριο - Ούτε στόχος αντιποίνων» πραγματοποιήθηκε το μεγάλο αντιιμπεριαλιστικό συλλαλητήριο της Επιτροπής Ειρήνης Αλεξανδρούπολης, εργατικών σωματείων και μαζικών φορέων της περιοχής.

Η συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε στο πάρκο Ακαδημίας, όπου πραγματοποιήθηκαν χαιρετισμοί από τον Παντελή Τσάκο, πρόεδρο του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων και Εμποροϋπαλλήλων Αλεξανδρούπολης, και από τον Βάιο Τσαπρούνη, υπολοχαγό εν ενεργεία, ενώ την κεντρική ομιλία έκανε η Αλεξάνδρα Σταματελάτου, εκ μέρους της Επιτροπής Ειρήνης Αλεξανδρούπολης.

Ο Παντελής Τσάκος ανέφερε πως «όλοι αυτοί που στην περίοδο της ειρήνης μας ληστεύουν για τα κέρδη τους, στην περίοδο του πολέμου θα μας ληστεύουν και θα μας σκοτώνουν και πάλι για τα κέρδη τους. Θυσιάζουν τα δικαιώματά μας για την πολεμική προετοιμασία. (...) Γι' αυτό απαιτούν από τους εργαζόμενους να έχουν "τα κεφάλια μέσα" (...) Από την ανέχεια και τα βάσανα των πολλών, κερδίζουν μόνο οι λίγοι, τα συμφέροντα των οποίων τα βαφτίζουν "εθνικά"».

Αμέσως μετά τον λόγο πήρε ο Βάιος Τσαπρούνης, ο οποίος μεταξύ άλλων τόνισε ότι «το επιχείρημα του "προστατεύουμε τον ελληνισμό", τον κατέρριψαν οι Patriot στην Κάρπαθο για λογαριασμό της ΝΑΤΟικής βάσης στη Σούδα και οι Patriot στον Εβρο ή όπου αλλού τοποθετήθηκαν, για να προστατεύσουν τη Βουλγαρία ή ΝΑΤΟικές βάσεις και υποδομές τριγύρω τους». Στα δε σχέδια της κυβέρνησης να στείλει στρατό στη Γάζα, ξεκαθάρισε: «Κανείς μας να μην το αποδεχτεί! Κανείς μας! Ούτε από το Πεζικό, ούτε από το Μηχανικό, ούτε από το Υγειονομικό, από πουθενά».





Τέλος, ηαναφέρθηκε εκτενώς στη μετατροπή της Αλεξανδρούπολης σε πολεμικό ορμητήριο αλλά και στόχο αντιποίνων, αναφέροντας τα εξής: «Τι σημαίνει, σήμερα, ο άνθρωπος ξέρει να σκέφτεται; Μας λένε: Δεν υπάρχει ΝΑΤΟική βάση στην Αλεξανδρούπολη. Πώς ονομάζουν την πόλη μας; "Σούδα του Βορρά". Γιατί;», τονίζοντας πως όλες οι κυβερνήσεις διαχρονικά διαμόρφωσαν το έδαφος με συμφωνίες, ώστε να καταστεί η πόλη κόμβος διευκόλυνσης των εμπορικών, ενεργειακών και στρατιωτικών μεταφορών για να αυξάνουν τα κέρδη τους οι μονοπωλιακοί όμιλοι, αλλά και να αποτελεί η Αλεξανδρούπολη γραμμή άμυνας απέναντι στους αντιπάλους τους στη Βορειο-Ανατολική Ευρώπη.

Ενώ σε άλλο σημείο ανέφερε ότι «το λέμε, λοιπόν, καθαρά, και ας μην κάνουν άλλο τους χαζούς τα λογιών - λογιών παπαγαλάκια τους: Η βάση στην πόλη και στην περιοχή δεν είναι ένα περιφραγμένο αγρόκτημα, αλλά το λιμάνι που γίνεται φρούριο για να φορτώνουν και να ξεφορτώνουν καθημερινά πολεμικό υλικό, για να συναρμολογούνται τα μαχητικά ελικόπτερα, είναι το αεροδρόμιο που προσγειώθηκε το C-130 της Πολεμικής Αεροπορίας του Καναδά, είναι τα τμήματα των στρατοπέδων της περιοχής που παραχωρούνται και αξιοποιούνται από τους ΝΑΤΟικούς, ο οδικός και σιδηροδρομικός άξονας, από τον οποίο περνούν καθημερινά οι φονιάδες των λαών και τα όπλα τους για τα μέτωπα του πολέμου. Ολοι μας γνωρίζουμε πως τα έργα που αφορούν στους σκοπούς τους γίνονται με απίστευτη ταχύτητα, τα έργα που χρειάζεται όμως ο λαός, για φθηνή και γρήγορη μετακίνηση, για αντιπλημμυρική και αντιπυρική προστασία δεν είναι επιλέξιμα στη ζυγαριά του κόστους - οφέλους της ΕΕ, στη στρατηγική της πολεμικής οικονομίας και της πολεμικής προετοιμασίας.

Αμέσως μετά τις ομιλίες οι συγκεντρωμένοι προχώρησαν σε πορεία στο κέντρο της πόλης, με πρώτο σταθμό το ΝΑΤΟικό λιμάνι, στου οποίου την πύλη τοποθετήθηκε συμβολικά πανό με τη φράση «NATO KILLERS - GO HOME», ενώ η πορεία ολοκληρώθηκε στον φάρο της Αλεξανδρούπολης, όπου και κρεμάστηκε ένα γιγάντιο πανό της Επιτροπής Ειρήνης με το σύνθημα «Ούτε γη ούτε νερό στους φονιάδες των λαών».