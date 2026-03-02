ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ ΚΑΙ Η ΚΥΠΡΟΣ

Ξεκάθαροι κίνδυνοι από την εμπλοκή με βρετανικές βάσεις

Τους θανάσιμους κινδύνους που συνεπάγεται η ολοένα και στενότερη πρόσδεση της Κύπρου στο αμερικανοΝΑΤΟικό άρμα, με τις βρετανικές βάσεις σε Ακρωτήρι και Δεκέλεια, αποκαλύπτουν οι εξελίξεις. Οπως δήλωσε ο ίδιος ο Βρετανός υπουργός Αμυνας Τζον Χίλι μιλώντας στο «Sky News», «χτες (σ.σ. προχτές) είχαμε δύο πυραύλους που εκτοξεύτηκαν προς την κατεύθυνση της Κύπρου»! Αν και πρόσθεσε ότι ...δεν στόχευαν συγκεκριμένα την Κύπρο, δεν μπόρεσε παρά να ομολογήσει πως πρόκειται για «παράδειγμα του ότι υπάρχει μια πολύ πραγματική και αυξανόμενη απειλή από ένα καθεστώς που επιτίθεται αδιακρίτως σε όλη την περιοχή», ξεκαθαρίζοντας ότι «αυτό μας υποχρεώνει να δράσουμε», αλλά και ότι ήδη η χώρα του «επιχειρεί ενεργά» για να ...«προστατεύσει τις βάσεις, το προσωπικό και τους συμμάχους μας».

Να σημειωθεί ότι όπως αναμετέδωσαν και κυπριακά ΜΜΕ, δύο στρατιωτικά μεταγωγικά αεροσκάφη «Airbus A400M» της βρετανικής Πολεμικής Αεροπορίας αναχώρησαν από την αεροπορική βάση Brize Norton στο Oxfordshire της Βρετανίας με προορισμό το Ακρωτήρι, όπου προσγειώθηκαν χτες στις 1.15 μ.μ. και 2.30 μ.μ. αντίστοιχα.

Ο δε πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ επεσήμανε ότι «ως μέρος της δέσμευσής μας για την ασφάλεια των συμμάχων μας στη Μέση Ανατολή, έχουμε μια σειρά αμυντικές δυνατότητες στην περιοχή τις οποίες ενισχύσαμε πρόσφατα. Οι δυνάμεις μας είναι ενεργές και βρετανικά αεροπλάνα βρίσκονται στον ουρανό ως μέρος συντονισμένων περιφερειακών αμυντικών επιχειρήσεων», οι οποίες - πρόσθεσε - στοχεύουν στην προστασία «του λαού μας, των συμφερόντων μας και των συμμάχων μας, όπως έχει κάνει η Βρετανία στο παρελθόν, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο». Κατέληξε δε ότι η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου «έχει εντείνει την προστασία των βρετανικών βάσεων και του προσωπικού τους στο υψηλότερο επίπεδο».

Κατά τ' άλλα, σε τηλεφωνική επικοινωνία του με τον Κύπριο Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη ο Στάρμερ - όπως είπε ο εκπρόσωπος της κυπριακής κυβέρνησης Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης - «επιβεβαίωσε με σαφή και κατηγορηματικό τρόπο ότι η Κύπρος δεν αποτέλεσε στόχο».

Πάντως χτες το απόγευμα συγκλήθηκε εκτάκτως Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας, ενώ η Λευκωσία επισημαίνει ότι «οι αρμόδιες αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις από την πρώτη στιγμή και διατηρούν συνεχή συντονισμό, ώστε να υπάρχει πλήρης εικόνα της κατάστασης».

Θυμίζουμε ότι κατά τη στρατιωτική επίθεση ΗΠΑ - Ισραήλ εναντίον του Ιράν τον περασμένο Ιούνη η κυπριακή κυβέρνηση είχε αρχίσει να «διανέμει» μέχρι και οδηγίες για τα πλησιέστερα καταφύγια...

Μαγνήτης αντιποίνων

Η επιχείρηση εφησυχασμού και παραπλάνησης του κυπριακού λαού θα μπορούσε να θεωρηθεί μια κακοστημένη θεατρική παράσταση, αν δεν ήταν τόσο εξοργιστική και κυρίως τόσο πολλαπλά επικίνδυνη...

Την ώρα όμως που τα κυβερνητικά επιτελεία διαρρέουν ότι «δεν υπάρχει κίνδυνος για την Κύπρο», το νησί φιλοξενεί τα τελευταία χρόνια όλο και πιο κρίσιμες υποδομές για την αμερικανοΝΑΤΟική στρατιωτική μηχανή. Ενα μόνο παράδειγμα αποτελεί η λειτουργία του Κέντρου CYCLOPS («Cyprus Center for Land, Open-seas and Port Security»), που εγκαινίασαν το 2022 ΗΠΑ - Κύπρος στη Λάρνακα. Οπως έχει εξηγηθεί από την αρχή, το Κέντρο ειδικεύεται σε ζητήματα και «μη διάδοσης πυρηνικών όπλων», με «εξειδίκευση για το υπόλοιπο της περιοχής»... Η ίδια η διεύθυνση του Κέντρου έχει επισημάνει επανειλημμένα ότι πρόκειται για «πρότυπο Εκπαιδευτικό Κέντρο» που δημιουργήθηκε ως αποτέλεσμα της ανάγκης για παροχή εξειδικευμένων εκπαιδεύσεων στους τομείς της αντιμετώπισης της «τρομοκρατίας», της παράνομης διασποράς όπλων μαζικής καταστροφής (βιολογικών, ραδιενεργών, χημικών, πυρηνικών και εκρηκτικών) κ.λπ.