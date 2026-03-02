ΓΙΓΑΝΤΟΠΑΝΟ ΤΟΥ ΚΚΕ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ

Εξω η Ελλάδα από τη σφαγή!

είναι το μήνυμα που έστειλε το ΚΚΕ χτες το πρωί με την ανάρτηση γιγαντοπανό στο παλιό λιμάνι των Χανίων.

«Αυτήν την ώρα που εξελίσσεται ο ιμπεριαλιστικός πόλεμος στη Μέση Ανατολή και ο κόσμος φλέγεται, πρέπει να σημάνει ξεσηκωμός», σημειώνει η Επιτροπή Περιοχής Κρήτης του ΚΚΕ. «Η βάση της Σούδας αποτελεί βασικό ορμητήριο πολέμου και στόχο αντιποίνων. Για άλλη μια φορά καταρρίπτεται το αφήγημα ότι η βάση της Σούδας προστατεύει τον λαό.

Ολοι στους δρόμους, υψώνουμε το ανάστημά μας απέναντι στη βαρβαρότητα. Οι ιμπεριαλιστές δεν είναι ανίκητοι», προσθέτει και απαιτεί: Απεμπλοκή της Ελλάδας από το μακελειό, να κλείσουν η δολοφονική βάση της Σούδας και όλες οι βάσεις του θανάτου, να γυρίσουν οι Ενοπλες Δυνάμεις που βρίσκονται εκτός συνόρων.