Εκτροχιασμός τραμ στο Μιλάνο με δυο νεκρούς

Τραμ εκτροχιάστηκε το απόγευμα της Παρασκευής σε κεντρικό δρόμο του Μιλάνου στην Ιταλία, με αποτέλεσμα δυο άνθρωποι να σκοτωθούν και 49 να τραυματιστούν. Το τραμ βγήκε από τις ράγες, πέφτοντας πάνω σε πεζούς που βρίσκονταν στο πεζοδρόμιο.

Από την σφοδρότατη σύγκρουση έχασαν την ζωή τους ένας άνδρας 60 ετών και ένας 46χρονος. Ο 60χρονος βρέθηκε νεκρός κάτω από τις λαμαρίνες του τραμ, το οποίο, εκτροχιαζόμενο έπεσε πάνω σε βιτρίνα καταστήματος.

Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν ότι το τραμ φέρεται να είχε αναπτύξει υπερβολική ταχύτητα και να μην έκανε την τελευταία στάση πριν εκτροχιαστεί και καταπλακώσει πεζούς.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, τα στοιχεία των ερευνών έδειξαν ότι ο εκτροχιασμός του τραμ οφείλεται σε ξαφνική αδιαθεσία του οδηγού, ο οποίος δεν κατάφερε να ενεργοποιήσει το «κλειδί» για να αλλάξουν οι ράγες, με αποτέλεσμα να βρεθεί το τραμ σε λάθος πορεία. Ο οδηγός υποβλήθηκε άμεσα σε τεστ για ανίχνευση αλκοόλ και ναρκωτικών, τα οποία ήταν αρνητικά.

    

