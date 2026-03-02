«Καμία εμπλοκή» το μήνυμα και από τις κινητοποιήσεις για τα Τέμπη

Μήνυμα ενάντια στη θανάσιμη εμπλοκή της χώρας στο ιμπεριαλιστικό μακελειό έστειλαν και οι κινητοποιήσεις για τα τρία χρόνια από το έγκλημα στα Τέμπη. Με την επίθεση στο Ιράν να είναι σε εξέλιξη, τα συνδικάτα σε μια σειρά περιοχές έδωσαν άμεση απάντηση και οργάνωσαν σχετικές παρεμβάσεις στο πλαίσιο των απεργιακών συγκεντρώσεων.

Στη Θεσσαλονίκη τα σωματεία των εκπαιδευτικών, σύλλογοι φοιτητών και μαθητές, μαζί με φορείς του γονεϊκού κινήματος που είχαν κάνει προσυγκέντρωση στην πλατεία Αγίας Σοφίας, έκαναν στάση έξω από το αμερικάνικο προξενείο. Εκεί καταδίκασαν τη νέα ιμπεριαλιστική επέμβαση στο Ιράν, που οδηγεί τους λαούς στο μακελειό και στον όλεθρο. Γονείς με τα παιδιά τους, φοιτητές και εκπαιδευτικοί έστειλαν με τα συνθήματά τους μήνυμα: «Στον ιμπεριαλισμό καμιά υποταγή, η μόνη υπερδύναμη είναι οι λαοί», «Καμία εμπλοκή, καμιά συμμετοχή, έξω οι βάσεις και οι ΝΑΤΟικοί», απαιτώντας την απεμπλοκή της χώρας μας από το ιμπεριαλιστικό σφαγείο.

Λάρισα: Καταδίκη της πολεμικής εμπλοκής έξω από το ευρωστατηγείο

Στη Λάρισα η ογκώδης πορεία, αφού πέρασε από τον ΟΣΕ, κατευθύνθηκε στην 1η Στρατιά Λάρισας, όπου εδρεύει το ευρωενωσιακό στρατηγείο που αξιοποιείται ως κέντρο συντονισμού της επιχείρησης «Aspides» της ΕΕ στην Ερυθρά Θάλασσα. Από εκεί οι χιλιάδες διαδηλωτές καταδίκασαν την ιμπεριαλιστική επέμβαση στο Ιράν και απαίτησαν να σταματήσει η πολεμική εμπλοκή της Λάρισας στο σφαγείο, να φύγουν όλες οι βάσεις του θανάτου από την πόλη εδώ και τώρα.

Εκ μέρους του ΕΚΛ απευθύνθηκε κάλεσμα στον λαό της πόλης και στους φορείς του να οργανώσουν την αντίδρασή τους. «Να οργανωθεί ο αγώνας μας, η ετοιμότητα για κλιμάκωση απέναντι στις εγκληματικές τους επιλογές! Οχι άλλες θυσίες για τα κέρδη και τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων», ακούστηκε, ενώ ένα δυνατό «Ούτε γη ούτε νερό στους φονιάδες των λαών» αντήχησε από τους διαδηλωτές που με τη μουσική διαμαρτυρία το ίδιο απόγευμα ολοκλήρωσαν την απεργιακή τους κινητοποίηση.