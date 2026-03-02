Δευτέρα 2 Μάρτη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 8
ΑΙΜΑΤΟΚΥΛΙΣΜΑ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΑΧΑΪΑΣ ΤΗΣ ΚΝΕ
Αποφασιστική απάντηση με πορεία σε κεντρικούς δρόμους της πόλης

Αμεση και αποφασιστική απάντηση στα νέα εγκλήματα των ΗΠΑ και του κράτους - δολοφόνου Ισραήλ, με την εξαπόλυση της δολοφονικής επίθεσης στο Ιράν, έδωσαν το απόγευμα του Σαββάτου οι Οργανώσεις Αχαΐας του ΚΚΕ και της ΚΝΕ.

Με δυναμική συγκέντρωση στον πεζόδρομο των οδών Αγίου Νικολάου και Μαιζώνος στην Πάτρα καταδίκασαν τη νέα εγκληματική στρατιωτική επίθεση, απαίτησαν να σταματήσει η εμπλοκή της Ελλάδας στον όλεθρο.

Εργαζόμενοι, νέοι και νέες, λαϊκός κόσμος διατράνωσαν επίσης τη θέλησή τους να κλείσουν όλες οι αμερικανοΝΑΤΟικές βάσεις στη χώρα, να ανακληθεί η ελληνική πυροβολαρχία «Patriot» από τη Σαουδική Αραβία, να επιστρέψει η φρεγάτα από την Ερυθρά Θάλασσα.

Με τρικάκια και συνθήματα κάλεσαν εργαζόμενους και λαό να δυναμώσουν την αλληλεγγύη τους στον λαό του Ιράν, σε όλους τους λαούς - θύματα της ιμπεριαλιστικής βαρβαρότητας.

«Οι ιμπεριαλιστές τη Γη ξαναμοιράζουν, με των λαών το αίμα τα σύνορα χαράζουν», ακούστηκε δυνατά, όπως και «Διέξοδο στον πόλεμο θα δώσει ο λαός, ανίκητος δεν είναι ο ιμπεριαλισμός».

Τη συγκέντρωση ακολούθησε μαχητική πορεία σε κεντρικούς δρόμους της πόλης, όπου ακούστηκαν συνθήματα όπως «Οι φλόγες του πολέμου είναι στη γειτονιά μας, αν δεν ξεσηκωθούμε θα έρθει η σειρά μας» και «Οταν οι φονιάδες πατάνε το κουμπί, αντίσταση στον όλεθρο βάζουν οι λαοί».

Το «παρών» στην κινητοποίηση έδωσε και αντιπροσωπεία της δημοτικής αρχής, με επικεφαλής τον δήμαρχο Κώστα Πελετίδη.

    

Κορυφή σελίδας
ΚΟΣΜΟΣ
Διαβάστε σήμερα...
Μετατρέπουν τον λαό και τη χώρα σε στόχο αντιποίνων
Εφοπλιστές και ναυτιλιακές εταιρείες παίζουν τη ζωή εργαζομένων στα ζάρια
Αμεση καταδίκη της νέας δολοφονικής επίθεσης ΗΠΑ - Ισραήλ κατά του λαού του Ιράν
Διέξοδο στον πόλεμο θα δώσει ο λαός, ανίκητος δεν είναι ο ιμπεριαλισμός
Με νέα εγκληματική επέμβαση κατά του Ιράν βάζουν μπουρλότο σε όλη τη περιοχή
 Αντιδράσεις για την «παραβίαση του διεθνούς δικαίου»
Στηρίζουν την επίθεση στο Ιράν και όλα τα προσχήματα των ΗΠΑ - Ισραήλ
Οι πραγματικές αιτίες πίσω από τα κάλπικα προσχήματα
Συνεχίζονται εκατέρωθεν στρατιωτικά πλήγματα με εκατοντάδες νεκρούς
 «Καμία εμπλοκή» το μήνυμα και από τις κινητοποιήσεις για τα Τέμπη
Ξεκάθαροι κίνδυνοι από την εμπλοκή με βρετανικές βάσεις
Διαμαρτυρίες με θύματα έξω από αμερικανικές διπλωματικές αποστολές
 Προκλήσεις από ΗΠΑ - Ισραήλ και ...ευχολόγια
Ρεσάλτο σε πλοίο του ρωσικού «σκιώδους στόλου» στη Βόρεια Θάλασσα
Εξω η Ελλάδα από τη σφαγή!
 Τους ενοχλούν τα ιρανικά αντίποινα
 Στηρίζουν την εμπλοκή με «φιλειρηνική» προβιά
 Η απόφαση για έκτακτα μέτρα στη βάση της Σούδας επιβεβαιώνει ότι η εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο μετατρέπει τη χώρα σε στόχο αντιποίνων
 Κινητοποιήσεις για το νέο ιμπεριαλιστικό έγκλημα
 Η κυβέρνηση έχει εγκληματικές ευθύνες - Να ξεκουμπιστούν οι αμερικανοΝΑΤΟικές βάσεις
 Νέα συλλαλητήρια συνδικάτων και φορέων
Να ξεκουμπιστεί η βάση της Σούδας!
 Μόλις 1 στους 4 Αμερικανούς εγκρίνει την επίθεση στο Ιράν
 Ιρανικός αποκλεισμός και επιθέσεις σε τάνκερ
 Η εγκληματική επίθεση ΗΠΑ - Ισραήλ στο Ιράν φέρνει πιο κοντά έναν γενικευμένο πόλεμο
 Αυτή η επίθεση πρέπει να σταματήσει και να τελειώσει τώρα!
 Επικρίνει τα πλήγματα και των δύο πλευρών
 Εκτροχιασμός τραμ στο Μιλάνο με δυο νεκρούς
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τα 80 χρόνια από την έναρξη της εποποιΐας του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ