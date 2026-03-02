ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΑΧΑΪΑΣ ΤΗΣ ΚΝΕ

Αποφασιστική απάντηση με πορεία σε κεντρικούς δρόμους της πόλης

Αμεση και αποφασιστική απάντηση στα νέα εγκλήματα των ΗΠΑ και του κράτους - δολοφόνου Ισραήλ, με την εξαπόλυση της δολοφονικής επίθεσης στο Ιράν, έδωσαν το απόγευμα του Σαββάτου οι

Με δυναμική συγκέντρωση στον πεζόδρομο των οδών Αγίου Νικολάου και Μαιζώνος στην Πάτρα καταδίκασαν τη νέα εγκληματική στρατιωτική επίθεση, απαίτησαν να σταματήσει η εμπλοκή της Ελλάδας στον όλεθρο.

Εργαζόμενοι, νέοι και νέες, λαϊκός κόσμος διατράνωσαν επίσης τη θέλησή τους να κλείσουν όλες οι αμερικανοΝΑΤΟικές βάσεις στη χώρα, να ανακληθεί η ελληνική πυροβολαρχία «Patriot» από τη Σαουδική Αραβία, να επιστρέψει η φρεγάτα από την Ερυθρά Θάλασσα.

Με τρικάκια και συνθήματα κάλεσαν εργαζόμενους και λαό να δυναμώσουν την αλληλεγγύη τους στον λαό του Ιράν, σε όλους τους λαούς - θύματα της ιμπεριαλιστικής βαρβαρότητας.

«Οι ιμπεριαλιστές τη Γη ξαναμοιράζουν, με των λαών το αίμα τα σύνορα χαράζουν», ακούστηκε δυνατά, όπως και «Διέξοδο στον πόλεμο θα δώσει ο λαός, ανίκητος δεν είναι ο ιμπεριαλισμός».

Τη συγκέντρωση ακολούθησε μαχητική πορεία σε κεντρικούς δρόμους της πόλης, όπου ακούστηκαν συνθήματα όπως «Οι φλόγες του πολέμου είναι στη γειτονιά μας, αν δεν ξεσηκωθούμε θα έρθει η σειρά μας» και «Οταν οι φονιάδες πατάνε το κουμπί, αντίσταση στον όλεθρο βάζουν οι λαοί».

Το «παρών» στην κινητοποίηση έδωσε και αντιπροσωπεία της δημοτικής αρχής, με επικεφαλής τον δήμαρχο Κώστα Πελετίδη.