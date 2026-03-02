Δευτέρα 2 Μάρτη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 11
ΑΙΜΑΤΟΚΥΛΙΣΜΑ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ
Αυτή η επίθεση πρέπει να σταματήσει και να τελειώσει τώρα!

Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ειρήνης (ΠΣΕ) καταγγέλλει και καταδικάζει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο την ιμπεριαλιστική και δολοφονική επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, σημειώνοντας: «Ως αυτόκλητοι "παγκόσμιοι σερίφηδες", οι ιμπεριαλιστές σκορπίζουν τον τρόμο και τον θάνατο στη Μέση Ανατολή. Είναι οι μόνοι υπεύθυνοι και ένοχοι γι' αυτήν τη νέα κλιμάκωση της επιθετικότητας, που στοχεύει στη βίαιη αλλαγή καθεστώτος και στον έλεγχο των ορυκτών πόρων του Ιράν. Οι κυνικές δηλώσεις του Προέδρου των ΗΠΑ και του Ισραηλινού εταίρου του αποτελούν "μνημείο" υποκρισίας και μία ακόμη δολοφονική αυθαίρετη ενέργεια ισχυρών κρατών εναντίον ενός κράτους και του λαού του.

Ολοι οι ισχυρισμοί και οι κατηγορίες των ΗΠΑ, ενώ οι υποτιθέμενες διαπραγματεύσεις εξακολουθούσαν να διεξάγονται στη Γενεύη, είναι ψευδείς και αποτελούν πρόσχημα για τη μεγαλύτερη συγκέντρωση αμερικανικών πολεμικών πλοίων και άλλου στρατιωτικού μηχανισμού από το 2003 στην περιοχή».

Η ανακοίνωση καταλήγει τονίζοντας πως «οι λαοί του κόσμου, οι φιλειρηνικές δυνάμεις πρέπει να υψώσουν τη φωνή τους ενάντια σε αυτό το έγκλημα. Τους καλούμε να βγουν στους δρόμους, να οργανώσουν διαμαρτυρίες και συλλαλητήρια απαιτώντας τον τερματισμό της επίθεσης. Ταυτόχρονα να εκφράσουν τη μαχητική αλληλεγγύη στον λαό του Ιράν, ο οποίος είναι ο μόνος που αποφασίζει και καθορίζει το πεπρωμένο του, χωρίς καμία ξένη παρέμβαση».

    

Κορυφή σελίδας
ΚΟΣΜΟΣ
Διαβάστε σήμερα...
Μετατρέπουν τον λαό και τη χώρα σε στόχο αντιποίνων
Εφοπλιστές και ναυτιλιακές εταιρείες παίζουν τη ζωή εργαζομένων στα ζάρια
Αμεση καταδίκη της νέας δολοφονικής επίθεσης ΗΠΑ - Ισραήλ κατά του λαού του Ιράν
Διέξοδο στον πόλεμο θα δώσει ο λαός, ανίκητος δεν είναι ο ιμπεριαλισμός
Με νέα εγκληματική επέμβαση κατά του Ιράν βάζουν μπουρλότο σε όλη τη περιοχή
 Αντιδράσεις για την «παραβίαση του διεθνούς δικαίου»
Στηρίζουν την επίθεση στο Ιράν και όλα τα προσχήματα των ΗΠΑ - Ισραήλ
Οι πραγματικές αιτίες πίσω από τα κάλπικα προσχήματα
Συνεχίζονται εκατέρωθεν στρατιωτικά πλήγματα με εκατοντάδες νεκρούς
Αποφασιστική απάντηση με πορεία σε κεντρικούς δρόμους της πόλης
 «Καμία εμπλοκή» το μήνυμα και από τις κινητοποιήσεις για τα Τέμπη
Ξεκάθαροι κίνδυνοι από την εμπλοκή με βρετανικές βάσεις
Διαμαρτυρίες με θύματα έξω από αμερικανικές διπλωματικές αποστολές
 Προκλήσεις από ΗΠΑ - Ισραήλ και ...ευχολόγια
Ρεσάλτο σε πλοίο του ρωσικού «σκιώδους στόλου» στη Βόρεια Θάλασσα
Εξω η Ελλάδα από τη σφαγή!
 Τους ενοχλούν τα ιρανικά αντίποινα
 Στηρίζουν την εμπλοκή με «φιλειρηνική» προβιά
 Η απόφαση για έκτακτα μέτρα στη βάση της Σούδας επιβεβαιώνει ότι η εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο μετατρέπει τη χώρα σε στόχο αντιποίνων
 Κινητοποιήσεις για το νέο ιμπεριαλιστικό έγκλημα
 Η κυβέρνηση έχει εγκληματικές ευθύνες - Να ξεκουμπιστούν οι αμερικανοΝΑΤΟικές βάσεις
 Νέα συλλαλητήρια συνδικάτων και φορέων
Να ξεκουμπιστεί η βάση της Σούδας!
 Μόλις 1 στους 4 Αμερικανούς εγκρίνει την επίθεση στο Ιράν
 Ιρανικός αποκλεισμός και επιθέσεις σε τάνκερ
 Η εγκληματική επίθεση ΗΠΑ - Ισραήλ στο Ιράν φέρνει πιο κοντά έναν γενικευμένο πόλεμο
 Επικρίνει τα πλήγματα και των δύο πλευρών
 Εκτροχιασμός τραμ στο Μιλάνο με δυο νεκρούς
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τα 80 χρόνια από την έναρξη της εποποιΐας του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ