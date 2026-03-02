ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ

Αυτή η επίθεση πρέπει να σταματήσει και να τελειώσει τώρα!

Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ειρήνης (ΠΣΕ) καταγγέλλει και καταδικάζει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο την ιμπεριαλιστική και δολοφονική επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, σημειώνοντας: «Ως αυτόκλητοι "παγκόσμιοι σερίφηδες", οι ιμπεριαλιστές σκορπίζουν τον τρόμο και τον θάνατο στη Μέση Ανατολή. Είναι οι μόνοι υπεύθυνοι και ένοχοι γι' αυτήν τη νέα κλιμάκωση της επιθετικότητας, που στοχεύει στη βίαιη αλλαγή καθεστώτος και στον έλεγχο των ορυκτών πόρων του Ιράν. Οι κυνικές δηλώσεις του Προέδρου των ΗΠΑ και του Ισραηλινού εταίρου του αποτελούν "μνημείο" υποκρισίας και μία ακόμη δολοφονική αυθαίρετη ενέργεια ισχυρών κρατών εναντίον ενός κράτους και του λαού του.

Ολοι οι ισχυρισμοί και οι κατηγορίες των ΗΠΑ, ενώ οι υποτιθέμενες διαπραγματεύσεις εξακολουθούσαν να διεξάγονται στη Γενεύη, είναι ψευδείς και αποτελούν πρόσχημα για τη μεγαλύτερη συγκέντρωση αμερικανικών πολεμικών πλοίων και άλλου στρατιωτικού μηχανισμού από το 2003 στην περιοχή».

Η ανακοίνωση καταλήγει τονίζοντας πως «οι λαοί του κόσμου, οι φιλειρηνικές δυνάμεις πρέπει να υψώσουν τη φωνή τους ενάντια σε αυτό το έγκλημα. Τους καλούμε να βγουν στους δρόμους, να οργανώσουν διαμαρτυρίες και συλλαλητήρια απαιτώντας τον τερματισμό της επίθεσης. Ταυτόχρονα να εκφράσουν τη μαχητική αλληλεγγύη στον λαό του Ιράν, ο οποίος είναι ο μόνος που αποφασίζει και καθορίζει το πεπρωμένο του, χωρίς καμία ξένη παρέμβαση».