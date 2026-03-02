ΠΑΚΙΣΤΑΝ - ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ

Συνεχίζονται εκατέρωθεν στρατιωτικά πλήγματα με εκατοντάδες νεκρούς

Φωτιές πολέμου σε άλλη μια περιοχή κρίσιμη για ανταγωνιστικά ιμπεριαλιστικά σχέδια

2024 The Associated Press. All

Μεεντείνεται η επιχείρηση τωνεναντίον στόχων στοδίνοντας συνέχεια σε μία ακόμα σοβαρή πολεμική ανάφλεξη σε περιοχές κρίσιμες για ανταγωνιστικά ιμπεριαλιστικά σχέδια, εν προκειμένω κατά μήκος των κινεζικών «Δρόμων του Μεταξιού».

Η συνεχιζόμενη σύγκρουση από τα ξημερώματα της Παρασκευής έχει κοστίσει τη ζωή σε εκατοντάδες ανθρώπους και στις δύο πλευρές.

Προχτές μάλιστα ο Μ. Ζαϊντί, εκπρόσωπος του Πακιστανού πρωθυπουργού, διαμήνυσε ότι «δεν θα υπάρξουν συνομιλίες. Δεν υπάρχει διάλογος. Δεν υπάρχει διαπραγμάτευση. Η τρομοκρατία από το Αφγανιστάν πρέπει να σταματήσει», θέτοντας ως όρο για οποιαδήποτε συζήτηση να διαλέξουν οι αρχές των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν «μεταξύ της τρομοκρατίας (σ.σ. της οργάνωσης των Πακιστανών Ταλιμπάν - TTP) και του Πακιστάν».

Στο πλαίσιο της επιχείρησης «Ghazad Lil Haq» («Οργή για την Αλήθεια»), το Σάββατο οι πακιστανικές Ενοπλες Δυνάμεις κατέστρεψαν κεντρικές υποδομές του αφγανικού στρατού στις επαρχίες Κανταχάρ και Νανγκαρχάρ, αλλά και θέσεις των Αφγανών Ταλιμπάν στις περιοχές Miranshah και Ghulam Khan κατά μήκος των συνόρων, για τμήμα των οποίων διαφιλονικούν οι δύο πλευρές.

Σημειωτέον, ο Πακιστανός υπουργός Κοινοβουλευτικών Υποθέσεων Ταρίκ Φαζάλ διέψευσε αναφορές για τερματισμό των πακιστανικών επιχειρήσεων, ξεκαθαρίζοντας ότι «η πραγματικότητα είναι το αντίθετο», αλλά λόγω «της τρέχουσας περιφερειακής κατάστασης» έχει σταματήσει προσωρινά «η κοινή χρήση πλάνων από την Πολεμική Αεροπορία του Πακιστάν και drones από τα Μέσα Ενημέρωσης», με σκοπό τη «διαφύλαξη της εθνικής ασφάλειας και της επιχειρησιακής στρατηγικής, όχι την παύση των επιχειρήσεων», οι οποίες «συνεχίζονται αμείωτες (...) με πλήρη ένταση και σοφία».

Σύμφωνα δε με τον Φαζάλ, μέχρι το Σάββατο στο πλαίσιο της επιχείρησης είχαν σκοτωθεί 415 Αφγανοί Ταλιμπάν, δυνάμεις της ΤΤΡ και άλλοι μαχητές και είχαν τραυματιστεί πάνω από 500.

Ακόμα, είχαν καταστραφεί 104 θέσεις της άλλης πλευράς και καταληφθεί ακόμα 22, ενώ 163 άρματα μάχης και άλλα οχήματα είχαν καταστραφεί.

Την ίδια ώρα ο Πακιστανός πρωθυπουργός, Σεχμπάζ Σαρίφ, ανέβαλε επίσημη επίσκεψη στη Ρωσία που είχε προγραμματιστεί από τις 3 έως τις 5 Μάρτη, επικαλούμενος την «περιφερειακή και εσωτερική κατάσταση».

Στη σχετική ανακοίνωση υπογραμμίστηκε η «μεγάλη σημασία» της επίσκεψης για τη προώθηση των διμερών σχέσεων και διευκρινίστηκε ότι αυτή θα καθοριστεί σε νέα ημερομηνία, μετά από «αμοιβαίες διαβουλεύσεις».

Για «αποφασιστική απάντηση» κάνουν λόγο οι Ταλιμπάν

Από τη πλευρά του το αφγανικό καθεστώς των Ταλιμπάν απάντησε με νέα πλήγματα, ακόμα και στο ίδιο το Ισλαμαμπάντ, εναντίον στρατιωτικών βάσεων και άλλων υποδομών (σε Nowshera Cantt, Jamrud και Abottabad).

Ο αναπληρωτής υπουργός ενημέρωσης στο υπουργείο Πληροφοριών των Ταλιμπάν, Χαγιατουλάχ Μουχατζίρ Φαραχί, δήλωσε πως μια σειρά πύραυλοι που στόχευσαν την Καμπούλ αναχαιτίστηκαν και πως «οι εχθροί του Αφγανιστάν πρέπει να καταλάβουν ότι πλέον οι Αφγανοί έχουν την ικανότητα να απαντήσουν αποφασιστικά σε οποιαδήποτε πράξη επιθετικότητας».

Να καταγραφεί ότι η Καμπούλ έκανε λόγο μεταξύ άλλων για κατάρριψη πακιστανικού αεροσκάφους στη Νανγκαρχάρ και αιχμαλωσία του πιλότου, την οποία όμως το Ισλαμαμπάντ διέψευσε, μιλώντας για «ισχυρισμούς» τους οποίους «ενίσχυσαν τα ινδικά ΜΜΕ».

Θυμίζουμε ότι το Πακιστάν, πέρα από το να κατηγορεί το Αφγανιστάν ότι στηρίζει ή ανέχεται τη δράση «τρομοκρατικών οργανώσεων» που από το έδαφός του πλήττουν την πακιστανική επικράτεια, καταγγέλλει πως το Αφγανιστάν έχει εξελιχθεί πλέον σε «αποικία της Ινδίας», με φόντο τη γοργή ενίσχυση των σχέσεων των Ταλιμπάν με το Νέο Δελχί.