Αντίστοιχη απόπειρα διαδηλωτών να εισβάλουν στο συγκρότημα της αμερικανικής πρεσβείας σημειώθηκε και στη Βαγδάτη, με τις ιρακινές αρχές να ανακοινώνουν ότι «συνεχίζεται η προσπάθεια» διαρραγής της γραμμής των δυνάμεων ασφαλείας.
Αλλά και σε πόλεις του ινδικού Κασμίρ, στις οποίες πλειοψηφούν Σιίτες μουσουλμάνοι, όπως η Σριναγκάρ, έγιναν αντίστοιχες διαμαρτυρίες. Μάλιστα ο πρωθυπουργός του (ινδικού) κρατιδίου Τζαμού και Κασμίρ, Ομαρ Αμπντουλά, δήλωσε «πολύ ανήσυχος» για την κατάσταση και ζήτησε από τους διαδηλωτές «να αποφύγουν οποιαδήποτε ενέργεια θα μπορούσε να οδηγήσει σε ένταση ή ταραχές».