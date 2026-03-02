ΠΑΚΙΣΤΑΝ - ΙΡΑΚ

Διαμαρτυρίες με θύματα έξω από αμερικανικές διπλωματικές αποστολές

Τουλάχιστον εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν χτες στη διάρκεια διαμαρτυρίας ενάντια στα πλήγματα ΗΠΑ - Ισραήλ κατά του Ιράν, έξω από το αμερικανικό προξενείο στο Καράτσι, στη διάρκεια της οποίας επενέβη η πακιστανική αστυνομία όταν διαδηλωτές επιχείρησαν να μπουν στο συγκρότημα, διασχίζοντας μάλιστα τον εξωτερικό τοίχο του. Αντιαμερικανικές διαδηλώσεις έγιναν και σε άλλες πόλεις, όπως οι Σκάρντου και Λαχόρη, ενώ και στη διάρκεια αυτής που έγινε στο Ισλαμαμπάντ, δύο ακόμα άτομα έχασαν τη ζωή τους.

Αντίστοιχη απόπειρα διαδηλωτών να εισβάλουν στο συγκρότημα της αμερικανικής πρεσβείας σημειώθηκε και στη Βαγδάτη, με τις ιρακινές αρχές να ανακοινώνουν ότι «συνεχίζεται η προσπάθεια» διαρραγής της γραμμής των δυνάμεων ασφαλείας.

Αλλά και σε πόλεις του ινδικού Κασμίρ, στις οποίες πλειοψηφούν Σιίτες μουσουλμάνοι, όπως η Σριναγκάρ, έγιναν αντίστοιχες διαμαρτυρίες. Μάλιστα ο πρωθυπουργός του (ινδικού) κρατιδίου Τζαμού και Κασμίρ, Ομαρ Αμπντουλά, δήλωσε «πολύ ανήσυχος» για την κατάσταση και ζήτησε από τους διαδηλωτές «να αποφύγουν οποιαδήποτε ενέργεια θα μπορούσε να οδηγήσει σε ένταση ή ταραχές».