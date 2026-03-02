Δευτέρα 2 Μάρτη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 12
ΑΙΜΑΤΟΚΥΛΙΣΜΑ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
ΠΑΚΙΣΤΑΝ - ΙΡΑΚ
Διαμαρτυρίες με θύματα έξω από αμερικανικές διπλωματικές αποστολές

Εξω από το αμερικανικό προξενείο στη Λαχόρη, χτες

2026 The Associated Press. All

Εξω από το αμερικανικό προξενείο στη Λαχόρη, χτες
Τουλάχιστον εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν χτες στη διάρκεια διαμαρτυρίας ενάντια στα πλήγματα ΗΠΑ - Ισραήλ κατά του Ιράν, έξω από το αμερικανικό προξενείο στο Καράτσι, στη διάρκεια της οποίας επενέβη η πακιστανική αστυνομία όταν διαδηλωτές επιχείρησαν να μπουν στο συγκρότημα, διασχίζοντας μάλιστα τον εξωτερικό τοίχο του. Αντιαμερικανικές διαδηλώσεις έγιναν και σε άλλες πόλεις, όπως οι Σκάρντου και Λαχόρη, ενώ και στη διάρκεια αυτής που έγινε στο Ισλαμαμπάντ, δύο ακόμα άτομα έχασαν τη ζωή τους.

Αντίστοιχη απόπειρα διαδηλωτών να εισβάλουν στο συγκρότημα της αμερικανικής πρεσβείας σημειώθηκε και στη Βαγδάτη, με τις ιρακινές αρχές να ανακοινώνουν ότι «συνεχίζεται η προσπάθεια» διαρραγής της γραμμής των δυνάμεων ασφαλείας.

Αλλά και σε πόλεις του ινδικού Κασμίρ, στις οποίες πλειοψηφούν Σιίτες μουσουλμάνοι, όπως η Σριναγκάρ, έγιναν αντίστοιχες διαμαρτυρίες. Μάλιστα ο πρωθυπουργός του (ινδικού) κρατιδίου Τζαμού και Κασμίρ, Ομαρ Αμπντουλά, δήλωσε «πολύ ανήσυχος» για την κατάσταση και ζήτησε από τους διαδηλωτές «να αποφύγουν οποιαδήποτε ενέργεια θα μπορούσε να οδηγήσει σε ένταση ή ταραχές».

    

Κορυφή σελίδας
ΚΟΣΜΟΣ
Διαβάστε σήμερα...
Μετατρέπουν τον λαό και τη χώρα σε στόχο αντιποίνων
Εφοπλιστές και ναυτιλιακές εταιρείες παίζουν τη ζωή εργαζομένων στα ζάρια
Αμεση καταδίκη της νέας δολοφονικής επίθεσης ΗΠΑ - Ισραήλ κατά του λαού του Ιράν
Διέξοδο στον πόλεμο θα δώσει ο λαός, ανίκητος δεν είναι ο ιμπεριαλισμός
Με νέα εγκληματική επέμβαση κατά του Ιράν βάζουν μπουρλότο σε όλη τη περιοχή
 Αντιδράσεις για την «παραβίαση του διεθνούς δικαίου»
Στηρίζουν την επίθεση στο Ιράν και όλα τα προσχήματα των ΗΠΑ - Ισραήλ
Οι πραγματικές αιτίες πίσω από τα κάλπικα προσχήματα
Συνεχίζονται εκατέρωθεν στρατιωτικά πλήγματα με εκατοντάδες νεκρούς
Αποφασιστική απάντηση με πορεία σε κεντρικούς δρόμους της πόλης
 «Καμία εμπλοκή» το μήνυμα και από τις κινητοποιήσεις για τα Τέμπη
Ξεκάθαροι κίνδυνοι από την εμπλοκή με βρετανικές βάσεις
 Προκλήσεις από ΗΠΑ - Ισραήλ και ...ευχολόγια
Ρεσάλτο σε πλοίο του ρωσικού «σκιώδους στόλου» στη Βόρεια Θάλασσα
Εξω η Ελλάδα από τη σφαγή!
 Τους ενοχλούν τα ιρανικά αντίποινα
 Στηρίζουν την εμπλοκή με «φιλειρηνική» προβιά
 Η απόφαση για έκτακτα μέτρα στη βάση της Σούδας επιβεβαιώνει ότι η εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο μετατρέπει τη χώρα σε στόχο αντιποίνων
 Κινητοποιήσεις για το νέο ιμπεριαλιστικό έγκλημα
 Η κυβέρνηση έχει εγκληματικές ευθύνες - Να ξεκουμπιστούν οι αμερικανοΝΑΤΟικές βάσεις
 Νέα συλλαλητήρια συνδικάτων και φορέων
Να ξεκουμπιστεί η βάση της Σούδας!
 Μόλις 1 στους 4 Αμερικανούς εγκρίνει την επίθεση στο Ιράν
 Ιρανικός αποκλεισμός και επιθέσεις σε τάνκερ
 Η εγκληματική επίθεση ΗΠΑ - Ισραήλ στο Ιράν φέρνει πιο κοντά έναν γενικευμένο πόλεμο
 Αυτή η επίθεση πρέπει να σταματήσει και να τελειώσει τώρα!
 Επικρίνει τα πλήγματα και των δύο πλευρών
 Εκτροχιασμός τραμ στο Μιλάνο με δυο νεκρούς
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τα 80 χρόνια από την έναρξη της εποποιΐας του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ