Δευτέρα 2 Μάρτη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 8
ΑΙΜΑΤΟΚΥΛΙΣΜΑ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
ΚΑΒΑΛΑ
Αμεση καταδίκη της νέας δολοφονικής επίθεσης ΗΠΑ - Ισραήλ κατά του λαού του Ιράν

Σε πικετοφορία προχώρησαν χθες οι Οργανώσεις του ΚΚΕ στην Καβάλα, καταδικάζοντας το νέο ιμπεριαλιστικό έγκλημα των ΗΠΑ - Ισραήλ σε βάρος του ιρανικού λαού, που ανάβει το φιτίλι του πολέμου όχι μόνο σε όλη τη Μέση Ανατολή αλλά ευρύτερα στην περιοχή, σε όλο τον κόσμο.

Μέλη και φίλη του Κόμματος και της ΚΝΕ συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Καπνεργάτη, όπου με πανό, πλακάτ και συνθήματα έστειλαν μήνυμα καταδίκης της ιμπεριαλιστικής επέμβασης και απαίτησαν την απεμπλοκή της Ελλάδας από το πολεμικό σφαγείο.

Ομιλία πραγματοποίησε ο Κώστας Κουκούλας, γραμματέας της Τομεακής Επιτροπής Καβάλας του ΚΚΕ, ο οποίος μεταξύ άλλων σημείωσε:

«Η ελληνική κυβέρνηση, η οποία έχει στρατηγικούς συμμάχους το Ισραήλ και τις ΗΠΑ και έχει γεμίσει τη χώρα μας με αμερικανικές βάσεις θανάτου, έχει τεράστιες, εγκληματικές ευθύνες για όλη αυτήν την κατάσταση. Η χώρα μας, οι βάσεις των Αμερικανών αλλά και ο ελληνικός λαός γίνονται στόχοι αντιποίνων, από τη βάση της Σούδας στην Κρήτη μέχρι την Αλεξανδρούπολη, τη Λάρισα και τις άλλες αμερικανοΝΑΤΟικές βάσεις. Να τις πάρουν και να ξεκουμπιστούν εδώ και τώρα.

Σήμερα φαίνεται πιο καθαρός ο στόχος των ανακοινώσεων του υπουργού Αμυνας από την περιοχή μας για την καλλιέργεια της "κουλτούρας πολέμου", για την πολεμική οικονομία, για να τεθούν η έρευνα και η καινοτομία του πανεπιστημίου και των νέων επιστημόνων στους στόχους των ιμπεριαλιστών δολοφόνων, για να αξιοποιηθούν περαιτέρω τα λιμάνια της Αλεξανδρούπολης και της Καβάλας στα ιμπεριαλιστικά σχέδια, ευρύτερα για να αποτελέσει στρατιωτικό κόμβο η περιοχή για τις ανάγκες των Αμερικανών και των συμμάχων τους.

Η Ελλάδα να βγει από αυτόν τον πόλεμο, να πάψει να προσφέρει συνδρομή σε εγκληματίες τύπου Νετανιάχου ή Τραμπ.

(...) Ο κόσμος φλέγεται! Η "πυρκαγιά" δεν είναι αποτέλεσμα κάποιων "μουρλών" ηγετών, ούτε της "έλλειψης αποφασιστικού αντίβαρου" από τα "κράτη δικαίου" της ΕΕ. Είναι η ανεπίστρεπτη πορεία όξυνσης των ιμπεριαλιστικών αντιθέσεων στη μάχη για την πρωτοκαθεδρία, κυρίως ανάμεσα σε ΗΠΑ και Κίνα. (...) Ολος ο πλανήτης είναι ένα θέατρο συγκρούσεων.

(...) Η απόφαση του ΚΥΣΕΑ ότι τίθενται σε ισχύ έκτακτα μέτρα ασφαλείας στην αμερικανική βάση της Σούδας στην Κρήτη και σε άλλες αμερικανικές εγκαταστάσεις στη χώρα επιβεβαιώνει ότι η εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο εναντίον του Ιράν, ως ορμητήριο των ΗΠΑ και του Ισραήλ, μετατρέπει τη χώρα σε στόχο αντιποίνων και οδηγεί τον λαό σε μεγάλες περιπέτειες.

Το γεγονός ότι ήδη ως αντίποινα πλήττονται με πυραύλους στρατιωτικές βάσεις των ΗΠΑ στην ευρύτερη περιοχή δείχνει ότι αυτοί οι κίνδυνοι είναι παραπάνω από υπαρκτοί. (...)

Το ΚΚΕ προειδοποιεί εδώ και χρόνια γι' αυτούς τους κινδύνους, καταγγέλλοντας τις συμφωνίες με τις ΗΠΑ που υπέγραψαν η σημερινή κυβέρνηση και όλες οι προηγούμενες για την εγκατάσταση και επέκταση των στρατιωτικών τους βάσεων στην Ελλάδα.

Εδώ και τώρα να κλείσουν οι "σφηκοφωλιές" του ιμπεριαλισμού στην Ελλάδα, η βάση της Σούδας και οι άλλες στρατιωτικές βάσεις, να ανακληθεί η ελληνική πυροβολαρχία Πάτριοτ από τη Σαουδική Αραβία και να επιστρέψει η φρεγάτα του Πολεμικού Ναυτικού από την Ερυθρά Θάλασσα. Να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία των Ελλήνων ναυτεργατών και άλλων εργαζομένων που βρίσκονται στην περιοχή

(...) Οπως ο λαός μας καταδίκασε την πολιτική του κέρδους, που οδήγησε στο έγκλημα των Τεμπών, έτσι πρέπει να καταδικάσει και τη νέα επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν, που ανοίγει τον "σύρτη της κόλασης".

Τώρα χρειάζεται ο λαός μας να δυναμώσει την αλληλεγγύη του στον ιρανικό λαό και σε όλους τους λαούς που είναι θύματα της ιμπεριαλιστικής βαρβαρότητας».

    

