Δευτέρα 2 Μάρτη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 11
ΑΙΜΑΤΟΚΥΛΙΣΜΑ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
ΣΤΕΝΑ ΤΟΥ ΟΡΜΟΥΖ
Ιρανικός αποκλεισμός και επιθέσεις σε τάνκερ

Οι επιθέσεις ΗΠΑ - Ισραήλ κατά του Ιράν προκάλεσαν μέσα στις πρώτες ώρες το κλείσιμο των στρατηγικής σημασίας Στενών του Ορμούζ, από όπου περνά πάνω από το 20% της μεταφοράς του πετρελαίου διεθνώς (πάνω από 20 εκατ. βαρέλια πετρελαίου τη μέρα) και είναι από τα πιο σημαντικά περάσματα της διεθνούς ναυτιλίας, καθώς είναι ο βασικός διάδρομος εξαγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου χωρών του Κόλπου προς Ασία και Ευρώπη.

Την Κυριακή αναφέρθηκαν δύο επιθέσεις σε τάνκερ υπό σχετικά ασαφείς συνθήκες. Πρώτα δέχθηκε επίθεση πιθανώς από drone το τάνκερ Skylight εμιρατινής εταιρείας με σημαία Νησιών Παλάου, 5 ν.μ. του λιμανιού Χασάμπ της επαρχίας Μουσαντάμ. Από την επίθεση τραυματίστηκαν τέσσερα μέλη του πληρώματος.

Το απόγευμα αναφέρθηκε επίθεση και στο δεξαμενόπλοιο MKD VYOM 44,4 ν.μ. ανοικτά του Ομάν βορειοδυτικά της Μουσκάτ. Το πλοίο φέρει σημαία Νήσων Μάρσαλ, που μετέφερε αργό πετρέλαιο. Ακολούθησε είδηση πως επλήγη και άλλο εμπορικό πλοίο (δεν έγινε γνωστό το όνομα) ανοικτά των ΗΑΕ από συντρίμμια κατάρριψης drone.

Στη συνέχεια ακολούθησε ανακοίνωση των Ιρανών «Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης» πως «τρία αμερικανικά και βρετανικά τάνκερ πετρελαίου που παραβίασαν τον αποκλεισμό (των Στενών του Ορμούζ) χτυπήθηκαν με πυραύλους και καίγονται». Παράλληλα, το κλείσιμο των στενών «εγκλώβισε» πάνω από 200 δεξαμενόπλοια στον Περσικό Κόλπο, σχηματίζοντας ένα «σύμπλεγμα» ανοικτά των ακτών του Ιράκ, της Σαουδικής Αραβίας, του Κατάρ.

Στο φόντο αυτών των εξελίξεων το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε πως το κλείσιμο μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικές ανισορροπίες στις διεθνείς αγορές πετρελαίου και αερίου και στη ναυσιπλοΐα.

Φωτιά στις τιμές πετρελαίου

Οπως αναμενόταν, η εξέλιξη έριξε νερό στον μύλο των κερδοσκόπων και στις διεθνείς τιμές πετρελαίου. Το Reuters μετέδωσε πως το πετρέλαιο τύπου Μπρεντ εκτινάχθηκε κατά 10% με την τιμή του γύρω στα 80 δολάρια το βαρέλι, με τους αναλυτές να προβλέπουν πως μπορεί να ξεπεράσει και τα 100 δολάρια όσο συνεχίζεται ο πόλεμος.

    

