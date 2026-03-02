ΑΡΑΒΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ

Τους ενοχλούν τα ιρανικά αντίποινα

Οι αμερικανικές βάσεις και στρατεύματα που υπάρχουν στο έδαφός τους και έγιναν στόχος ιρανικών αντιποίνων ενεργοποίησαν τις μοναρχίες της περιοχής, Σαουδική Αραβία, ΗΑΕ, Κατάρ, Κουβέιτ, Μπαχρέιν, καθώς και το Ιράκ και την Ιορδανία, και ...τώρα ανησυχούν. Οι σύμμαχοι των ΗΠΑ απέφυγαν να καταδικάσουν τη φονική επίθεση ΗΠΑ και Ισραήλ, προτιμώντας να αποδοκιμάσουν μόνο τα ιρανικά πλήγματα. Αυτό ακριβώς έκανε ο Αραβικός Σύνδεσμος, που το Σάββατο καταδίκασε έντονα τις πυραυλικές επιθέσεις του Ιράν σε αραβικές χώρες χαρακτηρίζοντάς τες «κατάφωρη παραβίαση κυριαρχικών δικαιωμάτων».

Η Σαουδική Αραβία καταδίκασε τις ιρανικές επιθέσεις στο έδαφός της και στα εδάφη άλλων γειτονικών χωρών, προειδοποιώντας «για σοβαρές συνέπειες» πάνω στη συνεχιζόμενη παραβίαση «κρατικής κυριαρχίας και αρχών διεθνούς δικαίου». Χτες προειδοποίησε πως ενεργοποίησε διαδικασία για πιθανή απάντηση.

Το Κατάρ καταδίκασε τις ιρανικές επιθέσεις στο έδαφός του ως «παραβίαση κυριαρχίας» και «άμεση απειλή» για την εθνική του ασφάλεια.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (που έχουν πλήρεις διπλωματικές και άλλες σχέσεις με το Ισραήλ από το 2020) καταδίκασαν «με τους πιο έντονους όρους» τις ιρανικές επιθέσεις στο έδαφός τους χωρίς άχνα για το τι τις προκάλεσε. Το Κουβέιτ χαρακτήρισε «κατάφωρη παραβίαση της κυριαρχίας του, του διεθνούς δικαίου και της Χάρτας του ΟΗΕ τις ιρανικές επιθέσεις στο έδαφός του».

Το υπουργείο Εξωτερικών του Μπαχρέιν καταδίκασε τα ιρανικά αντίποινα, θεωρώντας πως πρόκειται για «προδοτικές και κατάφωρες» επιθέσεις.

Το σουλτανάτο του Ομάν, που είχε παίξει μεσολαβητικό ρόλο μεταξύ ΗΠΑ - Ιράν, εξέφρασε απογοήτευση, αφού «για ακόμη μία φορά υπονομεύτηκαν ενεργές και σοβαρές διαπραγματεύσεις». Εκτίμησε ότι η εξέλιξη «δεν είναι ούτε προς το συμφέρον των ΗΠΑ, ούτε της διεθνούς ειρήνης» και απευθυνόμενο στις ΗΠΑ τις κάλεσε «να μην προχωρήσουν και άλλο», επειδή «αυτός δεν είναι ο δικός σας πόλεμος».

Η Ιορδανία κατήγγειλε την ιρανική επίθεση στο έδαφός της, υποστηρίζοντας πως ήταν «αδικαιολόγητη και σοβαρή παραβίαση» εθνικής κυριαρχίας και ασφάλειας. Ο Ιορδανός υπουργός Εξωτερικών Αϊμάν Σαφάντι υπενθύμισε ότι το Αμμάν είχε ήδη δηλώσει πως δεν θα επιτρέψει να χρησιμοποιηθεί το ιορδανικό έδαφος ως πεδίο μάχης ή πλατφόρμα επίθεσης εναντίον του Ιράν.

Η Αίγυπτος καταδίκασε τις ιρανικές επιθέσεις σε αραβικά κράτη, προειδοποιώντας ότι η κλιμάκωση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν μπορεί να οδηγήσει «σε περιφερειακό χάος». Πρότεινε «επιστροφή στη διπλωματία».

Στον Λίβανο, ο πρωθυπουργός Ν. Σαλάμ προειδοποίησε έμμεσα τη Χεζμπολάχ να μην εμπλακεί ξανά στη σύγκρουση με το Ισραήλ, ζητώντας «να μην σύρει» κανείς τη χώρα «σε περιπέτειες που απειλούν την ασφάλεια και την ενότητά της». Η Χεζμπολάχ καταδίκασε τις «αμερικανο-ισραηλινές εχθροπραξίες εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας», δήλωσε αλληλεγγύη στο Ιράν και προειδοποίησε για «βαριές συνέπειες» στην περιοχή.

Η Παλαιστινιακή Αρχή καταδίκασε τις ιρανικές επιθέσεις σε αραβικές χώρες, δίχως να αναφερθεί στις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν. Αντίθετα, η Χαμάς χαρακτήρισε «φρικτό έγκλημα» τις επιθέσεις στο Ιράν.

Στη Συρία καταδίκασε τις ιρανικές επιθέσεις σε αραβικές χώρες.

Η Ινδονησία, που είναι η πολυπληθέστερη μουσουλμανική χώρα στον κόσμο, εξέφρασε «ανησυχία» για την αποτυχία της διπλωματίας μεταξύ ΗΠΑ - Ιράν και προσφέρθηκε να μεσολαβήσει μεταξύ των δύο χωρών για να σταματήσει η σύγκρουση. Επισήμανε επίσης πως η προσφυγή σε στρατιωτική δράση «απειλεί τη σταθερότητα της περιοχής».