ΕΕ - ΒΡΕΤΑΝΙΑ

Στηρίζουν την επίθεση στο Ιράν και όλα τα προσχήματα των ΗΠΑ - Ισραήλ

«Ελπίδα» για τον ιρανικό λαό η δολοφονία Χαμενεΐ, λέει η ΕΕ...

AFP or licensors

εκφράζουν ηκαι η, αναπαράγοντας όλα τα κάλπικα προσχήματά τους, καθώς η επέμβαση αυτή υπηρετεί και τα δικά τους συμφέροντα στους ιμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι ηγέτες Γαλλίας, Γερμανίας και Βρετανίας εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση με την οποία καταδικάζουν τα ...ιρανικά αντίποινα, χωρίς να κάνουν καμία αναφορά στην επίθεση Ισραήλ και ΗΠΑ κατά του Ιράν!

Ο Γάλλος Πρόεδρος, Εμ. Μακρόν, ο Γερμανός καγκελάριος Φρ. Μερτς και ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ αναφέρουν ότι οι χώρες τους - οι λεγόμενες Ε3 - δεν συμμετείχαν στις επιθέσεις κατά του Ιράν, αλλά είναι σε στενή επαφή με τις ΗΠΑ, το Ισραήλ και τους «συμμάχους» τους στην περιοχή.

Καλούν το Ιράν «να απέχει από αδιάκριτα στρατιωτικά χτυπήματα» και «να αναζητήσει μία συμβιβαστική λύση. Στο τέλος, ο ιρανικός λαός θα πρέπει να αποφασίσει για το μέλλον του», καταλήγουν.

Μάλιστα η γερμανική καγκελαρία, η οποία είχε δώσει και πέρσι συγχαρητήρια στο ισραηλινό κράτος - τρομοκράτη επειδή κάνει τη «βρώμικη δουλειά» των ευρωατλαντικών ιμπεριαλιστών στη Μέση Ανατολή, κατήγγειλε την Τεχεράνη ότι «συνέχισε να προωθεί τα στρατιωτικά πυρηνικά και πυραυλικά της προγράμματα, που συνιστούν κινδύνους πολύ πέρα από την περιοχή».

Επισήμανε δε ότι στις συνομιλίες ΗΠΑ - Ιράν, η ιρανική πλευρά δεν συμφώνησε σε μια «ολοκληρωμένη, αξιόπιστη και επαληθεύσιμη συμφωνία για τον τερματισμό του στρατιωτικού πυρηνικού της προγράμματος και δεν δεσμεύτηκε να μειώσει το πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων της, ούτε να σταματήσει τις αποσταθεροποιητικές της δραστηριότητες στη Μέση Ανατολή».

Αργότερα χθες ο Γερμανός καγκελάριος Φρ. Μερτς δήλωσε ακόμα πιο απροκάλυπτα ότι «με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ μοιραζόμαστε το συμφέρον να διασφαλίσουμε ότι ο τρόμος αυτού του καθεστώτος θα σταματήσει και ότι θα σταματήσει ο επικίνδυνος πυρηνικός και βαλλιστικός εξοπλισμός του».

Δικαιολογώντας τις αμερικανο-ισραηλινές στρατιωτικές επιθέσεις, αλλά και δείχνοντας πού στοχεύει ο λεγόμενος «επανεξοπλισμός» της ΕΕ, ο Μερτς δήλωσε ότι οι «εκκλήσεις από την Ευρώπη (...) και τα εκτεταμένα πακέτα κυρώσεων» κατά του Ιράν «έχουν επιτύχει λίγα εδώ και πολλά χρόνια», λέγοντας ότι «αυτό οφείλεται επίσης στο γεγονός ότι δεν ήμασταν διατεθειμένοι να επιβάλουμε θεμελιώδη συμφέροντα, εάν χρειαστεί, με στρατιωτική δύναμη»...

Προχωρώντας μάλιστα σε διασύνδεση της σύγκρουσης ΝΑΤΟ - Ρωσίας στην Ουκρανία με την ιμπεριαλιστική επέμβαση κατά του Ιράν, ο Γερμανός καγκελάριος ανέφερε ότι «ο ρωσικός πόλεμος κατά της Ουκρανίας δεν είναι λιγότερο άδικος από την αδικία του ιρανικού καθεστώτος. Η εισβολή της Μόσχας σε έναν ειρηνικό γείτονα είναι εξίσου αδικαιολόγητη με τον τρομοκρατικό πόλεμο που διεξάγει η Τεχεράνη εναντίον του Ισραήλ εδώ και χρόνια»...

Οι Ευρωπαίοι «σύμμαχοι» δεν είχαν ενημερωθεί αλλά στηρίζουν

Υπενθυμίζεται ότι το περασμένο φθινόπωρο Βρετανία, Γαλλία και Γερμανία ενεργοποίησαν τον μηχανισμό «snapback» για την επαναφορά των κυρώσεων του ΟΗΕ κατά του Ιράν λόγω του πυρηνικού του προγράμματος, οι οποίες είχαν αρθεί στο πλαίσιο της πυρηνικής συμφωνίας του 2015.

Επιπλέον, με τις πρόσθετες κυρώσεις κατά του Ιράν από την ΕΕ, το Σώμα των «Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης» χαρακτηρίστηκε τρομοκρατική οργάνωση.

Σε ό,τι αφορά τη νέα επέμβαση κατά του Ιράν, οι ΗΠΑ, όπως όλα δείχνουν, προχώρησαν και σε αυτή την περίπτωση χωρίς προηγουμένως να συμφωνήσουν ή να ενημερώσουν τους «συμμάχους» τους στο ΝΑΤΟ, με τους οποίους βαθαίνουν οι μεταξύ τους αντιθέσεις. Εξάλλου, σε κανέναν γύρο διαπραγματευτικών συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν δεν μετείχε η ομάδα Ε3.

Ωστόσο οι Ευρωπαίοι υιοθέτησαν όλα τα προσχήματα της αμερικανικής και ισραηλινής επίθεσης και εξέφρασαν ικανοποίηση για τη δολοφονία του Χαμενεΐ.

Η ΕΕ, λίγες ώρες μετά την έναρξη της αμερικανο-ισραηλινής επιχείρησης στο Ιράν, κάλεσε σε... «μέγιστη αυτοσυγκράτηση».

Η επικεφαλής της Εξωτερικής Πολιτικής της ΕΕ, Κ. Κάλας, ήταν ιδιαίτερα αιχμηρή κατά του Ιράν, υπενθυμίζοντας ότι η ΕΕ έχει ήδη «υιοθετήσει κυρώσεις κατά του Ιράν» και πως «το ιρανικό καθεστώς έχει σκοτώσει χιλιάδες». Παράλληλα έκανε λόγο για «επικίνδυνες» εξελίξεις.

Μάλιστα, η Κάλας σχολιάζοντας τον θάνατο του Χαμενεΐ δήλωσε: «Υπάρχει τώρα ένας ανοικτός δρόμος για ένα διαφορετικό Ιράν, ένα Ιράν το οποίο ο λαός του μπορεί να έχει μεγαλύτερη ελευθερία να διαμορφώσει»...

Η δε πρόεδρος της Κομισιόν Ουρσ. φον ντερ Λάιεν μίλησε για «ανανεωμένη ελπίδα» για τον λαό του Ιράν!

Ταυτόχρονα, πρόσθεσε ότι «αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας πραγματικός κίνδυνος αστάθειας που θα μπορούσε να ωθήσει την περιοχή σε ένα βίαιο σπιράλ».

«Διαβεβαίωσε» ότι η ΕΕ συνεργάζεται «στενά με όλους τους βασικούς παράγοντες, καθώς και με τους περιφερειακούς εταίρους μας» και είχε τηλεφωνικές επικοινωνίες με τον βασιλιά της Ιορδανίας Αμπντάλα, με τον Πρόεδρο του Ισραήλ και τον σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Ζαγιέντ των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Το Κίεβο χαιρετίζει την αποφασιστικότητα των ΗΠΑ

Ο Ουκρανός Πρόεδρος Β. Ζελένσκι εξέφρασε την υποστήριξή του για τις επιθέσεις των ΗΠΑ, αποκαλώντας το Ιράν «συνεργό του Πούτιν», για την προμήθεια drones Shahed και την τεχνολογία που απαιτείται για την παραγωγή τους από τη Ρωσία, καθώς και άλλων όπλων στον πόλεμο με την Ουκρανία.

Είπε ότι είναι σημαντικό που η Ουάσιγκτον ενήργησε αποφασιστικά, αλλά και οι εχθροπραξίες να μην κλιμακωθούν σε έναν ευρύτερο πόλεμο.

«Είναι σημαντικό οι ΗΠΑ να είναι αποφασισμένες. Και κάθε φορά που η Αμερική είναι αποφασισμένη, οι παγκόσμιοι εγκληματίες αποδυναμώνονται», πρόσθεσε, σε μια έμμεση αναφορά στη σύγκρουση στην Ουκρανία, όπου το Κίεβο ζητά πιο αυστηρή στάση των ΗΠΑ απέναντι στη Ρωσία.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Ρωσία έχει χρησιμοποιήσει «περισσότερα από 57.000 drones τύπου Shahed εναντίον της Ουκρανίας» και «παρόλο που οι Ουκρανοί δεν έχουν απειλήσει ποτέ το Ιράν, το ιρανικό καθεστώς επέλεξε να είναι συνεργός του Πούτιν».

Στο μεταξύ, ο επόμενος γύρος τριμερών συνομιλιών ΗΠΑ - Ρωσίας - Ουκρανίας επρόκειτο να διεξαχθεί στις αρχές Μάρτη και θα εξαρτηθεί από την κατάσταση ασφαλείας στη Μέση Ανατολή και το επίπεδο των «πραγματικών διπλωματικών δυνατοτήτων».