ΚΡΗΤΗ

Να ξεκουμπιστεί η βάση της Σούδας!

Την ώρα που τα «γραφικά» που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο έχουν τη μισή Κρήτη στους ομόκεντρους κύκλους της εμβέλειας των βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν, και που ο υπουργός Αμυνας της Μεγάλης Βρετανίας για λόγους υπεράσπισης της θανάσιμης εμπλοκής λέει για πυραύλους που «κατευθύνονται» στην Κύπρο, τα εργατικά σωματεία στην Κρήτη και η Παγκρήτια Επιτροπή Ενάντια στις Βάσεις και την Εμπλοκή οργάνωσαν μαχητικά συλλαλητήρια σε όλο το νησί, στέλνοντας το μήνυμα ότι ο λαός της Κρήτης δεν θα δεχτεί να γίνει το νησί πολεμικό ορμητήριο.

Εκατοντάδες εργαζομένων και νεολαίας μετά τα συγκλονιστικά συλλαλητήρια για τα τρία χρόνια από τα Τέμπη βροντοφώναξαν «Καμία εμπλοκή, καμιά συμμετοχή - Εξω το ΝΑΤΟ και οι Αμερικανοί» σε Ρέθυμνο, Χανιά και Ηράκλειο.

Από το βήμα των συγκεντρώσεων τα εργατικά σωματεία και φορείς της πόλης καταδίκασαν το αιματοκύλισμα από τις ΗΠΑ, το Ισραήλ και τους συμμάχους τους σε βάρος του ιρανικού λαού, καταδίκασαν τη στάση της ελληνικής κυβέρνησης και την άμεση εμπλοκή της χώρας μας στο νέο λουτρό αίματος των ιμπεριαλιστών. «Δεν θέλουμε ο τόπος μας να είναι ορμητήριο φονιάδων, ούτε στόχος αντιποίνων», τόνισαν.

Με τη μαχητική κινητοποίησή τους απαίτησαν:

Αμεση απεμπλοκή της Ελλάδας από τους πολεμικούς σχεδιασμούς των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της ΕΕ.

Να κλείσουν η βάση της Σούδας και όλες οι αμερικανοΝΑΤΟικές βάσεις στη χώρα.

Κανένας Ελληνας στρατιωτικός έξω από τα σύνορα.

Κάλεσμα με υπογραφές δεκάδων φορέων

τονίζει ησε ανακοίνωσή της την οποία υπογράφουν ήδη δεκάδες σωματεία, φορείς, σύλλογοι γυναικών. Οπως σημειώνεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση:

«Συνεχώς πληθαίνουν οι φορείς και τα εργατικά σωματεία στην Κρήτη που υπογράφουν το ψήφισμα της Παγκρήτιας Επιτροπής Ενάντια στη Βάση και την Εμπλοκή, με το οποίο καταδικάζουν την ιμπεριαλιστική επέμβαση στο Ιράν και δηλώνουν ότι δεν θα επιτρέψουν να μετατραπεί ο τόπος μας σε ορμητήριο πολέμου και στόχο αντιποίνων!

«Η ιμπεριαλιστική επέμβαση των ΗΠΑ και Ισραήλ εναντίον του Ιράν ξεκίνησε και φέρνει πιο κοντά έναν γενικευμένο πόλεμο στη Μέση Ανατολή και στην ευρύτερη περιοχή!

Καλούμε τον λαό της Κρήτης να πάρει την υπόθεση στα χέρια του και να μην επιτρέψει να μετατραπεί ο τόπος μας σε ένα απέραντο σφαγείο. Οι επόμενες ώρες και ημέρες είναι κρίσιμες για τη στάση του καθενός!

Καλούμε τα σωματεία, τους μαζικούς φορείς του κινήματος να πάρουν αποφάσεις καταδίκης της πολεμικής εμπλοκής της χώρας μας στο μακελειό!».