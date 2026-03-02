Δευτέρα 2 Μάρτη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 28
ΔΙΕΘΝΗ
ΒΕΛΓΙΟ - ΓΑΛΛΙΑ
Ρεσάλτο σε πλοίο του ρωσικού «σκιώδους στόλου» στη Βόρεια Θάλασσα

Η Μόσχα έχει απειλήσει να επιστρατεύσει το Πολεμικό Ναυτικό αν συνεχιστούν οι επιθέσεις

Ο Γάλλος Πρόεδρος ανάρτησε ακόμα και βίντεο από το ρεσάλτο γαλλικών και βελγικών δυνάμεων στο πλοίο του λεγόμενου «σκιώδους στόλου»
Ο Γάλλος Πρόεδρος ανάρτησε ακόμα και βίντεο από το ρεσάλτο γαλλικών και βελγικών δυνάμεων στο πλοίο του λεγόμενου «σκιώδους στόλου»
Πληθαίνουν οι επιθέσεις ευρωπαϊκών κρατών στα πλοία του λεγόμενου «σκιώδους στόλου» της Ρωσίας που μεταφέρουν πετρέλαιο, προσθέτοντας επικίνδυνα περιστατικά που μπορεί να οδηγήσουν σε ανάφλεξη και επέκταση της ιμπεριαλιστικής σύγκρουσης ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ και Ρωσίας στην Ουκρανία.

Η Μόσχα έχει απειλήσει να επιστρατεύσει το πολεμικό της Ναυτικό αν συνεχιστούν τα «ρεσάλτα» και οι συλλήψεις πλοίων.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας του Σαββάτου οι ειδικές δυνάμεις του Βελγίου «αναχαίτισαν» στη Βόρεια Θάλασσα πλοίο που ανήκει στον «σκιώδη στόλο» της Ρωσίας και οι Βρυξέλλες επρόκειτο να συλλάβουν το πλοίο μετά την άφιξή του σε λιμάνι, δήλωσε χθες ο αντιπρόεδρος της βελγικής κυβέρνησης Μαξίμ Πρεβό.

Τη συμβολή της Γαλλίας στο ρεσάλτο με ελικόπτερα του Πολεμικού Ναυτικού ανακοίνωσε ο Γάλλος Πρόεδρος Εμ. Μακρόν, ανεβάζοντας μάλιστα στο διαδίκτυο και σχετικό βίντεο από την επιχείρηση.

«Ενα πλοίο του σκιώδους στόλου της Ρωσίας αναχαιτίστηκε στη Βόρεια Θάλασσα», έγραψε ο Πρεβό σε ανάρτησή του, ευχαριστώντας τις βελγικές ειδικές δυνάμεις για τον «εξαιρετικό επαγγελματισμό και το θάρρος» τους.

Ο υπουργός Αμυνας Τέο Φράνκεν είχε διευκρινίσει σε προηγούμενο μήνυμα πως το δεξαμενόπλοιο «συνοδεύεται προς το λιμάνι του Ζεεμπρίγκε, όπου και θα συλληφθεί».

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από κοινού με χώρες του G7, της Βόρειας και της Βαλτικής θάλασσας και σε συντονισμό με τη Γαλλία.

Η Ρωσία χρησιμοποιεί τον λεγόμενο «σκιώδη στόλο», που αποτελείται από δεξαμενόπλοια «αδιαφανούς ιδιοκτησίας», προκειμένου να παρακάμψει τις «δυτικές» κυρώσεις στις εξαγωγές ρωσικού πετρελαίου. Η ΕΕ έχει θέσει εκατοντάδες τέτοια πλοία στη «μαύρη λίστα», προκειμένου να αποδυναμώσει τα ρωσικά κρατικά έσοδα, άρα και την ικανότητα της Μόσχας να συνεχίζει τον πόλεμο στην Ουκρανία.

«Οι κυρώσεις δεν έχουν νόημα αν δεν εφαρμόζονται. Σήμερα τις εφαρμόσαμε», δήλωσε ο Πρεβό, αφήνοντας να εννοηθεί ότι το πλοίο μπορούσε να πλέει υπό ψεύτικη σημαία.

Από την πλευρά του, ο Εμ. Μακρόν ανακοίνωσε ότι το γαλλικό Πολεμικό Ναυτικό συμμετείχε στο ρεσάλτο των βελγικών ειδικών δυνάμεων σε δεξαμενόπλοιο που μετέφερε ρωσικό πετρέλαιο: «Ισχυρό πλήγμα για τον σκιώδη στόλο. Στη Βόρεια Θάλασσα, τα ελικόπτερα του εθνικού μας Πολεμικού Ναυτικού συνέβαλαν τη νύχτα στην επιβίβαση των βελγικών δυνάμεων σε δεξαμενόπλοιο που τελεί υπό διεθνείς κυρώσεις».

«Οι Ευρωπαίοι είναι αποφασισμένοι να αποκόψουν τις πηγές χρηματοδότησης του επιθετικού πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία αναγκάζοντάς την να τηρήσει τις κυρώσεις», ξεκαθάρισε ο Γάλλος Πρόεδρος.

    

Κορυφή σελίδας
ΚΟΣΜΟΣ
Διαβάστε σήμερα...
Μετατρέπουν τον λαό και τη χώρα σε στόχο αντιποίνων
Εφοπλιστές και ναυτιλιακές εταιρείες παίζουν τη ζωή εργαζομένων στα ζάρια
Αμεση καταδίκη της νέας δολοφονικής επίθεσης ΗΠΑ - Ισραήλ κατά του λαού του Ιράν
Διέξοδο στον πόλεμο θα δώσει ο λαός, ανίκητος δεν είναι ο ιμπεριαλισμός
Με νέα εγκληματική επέμβαση κατά του Ιράν βάζουν μπουρλότο σε όλη τη περιοχή
 Αντιδράσεις για την «παραβίαση του διεθνούς δικαίου»
Στηρίζουν την επίθεση στο Ιράν και όλα τα προσχήματα των ΗΠΑ - Ισραήλ
Οι πραγματικές αιτίες πίσω από τα κάλπικα προσχήματα
Συνεχίζονται εκατέρωθεν στρατιωτικά πλήγματα με εκατοντάδες νεκρούς
Αποφασιστική απάντηση με πορεία σε κεντρικούς δρόμους της πόλης
 «Καμία εμπλοκή» το μήνυμα και από τις κινητοποιήσεις για τα Τέμπη
Ξεκάθαροι κίνδυνοι από την εμπλοκή με βρετανικές βάσεις
Διαμαρτυρίες με θύματα έξω από αμερικανικές διπλωματικές αποστολές
 Προκλήσεις από ΗΠΑ - Ισραήλ και ...ευχολόγια
Εξω η Ελλάδα από τη σφαγή!
 Τους ενοχλούν τα ιρανικά αντίποινα
 Στηρίζουν την εμπλοκή με «φιλειρηνική» προβιά
 Η απόφαση για έκτακτα μέτρα στη βάση της Σούδας επιβεβαιώνει ότι η εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο μετατρέπει τη χώρα σε στόχο αντιποίνων
 Κινητοποιήσεις για το νέο ιμπεριαλιστικό έγκλημα
 Η κυβέρνηση έχει εγκληματικές ευθύνες - Να ξεκουμπιστούν οι αμερικανοΝΑΤΟικές βάσεις
 Νέα συλλαλητήρια συνδικάτων και φορέων
Να ξεκουμπιστεί η βάση της Σούδας!
 Μόλις 1 στους 4 Αμερικανούς εγκρίνει την επίθεση στο Ιράν
 Ιρανικός αποκλεισμός και επιθέσεις σε τάνκερ
 Η εγκληματική επίθεση ΗΠΑ - Ισραήλ στο Ιράν φέρνει πιο κοντά έναν γενικευμένο πόλεμο
 Αυτή η επίθεση πρέπει να σταματήσει και να τελειώσει τώρα!
 Επικρίνει τα πλήγματα και των δύο πλευρών
 Εκτροχιασμός τραμ στο Μιλάνο με δυο νεκρούς
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τα 80 χρόνια από την έναρξη της εποποιΐας του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ