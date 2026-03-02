ΒΕΛΓΙΟ - ΓΑΛΛΙΑ

Ρεσάλτο σε πλοίο του ρωσικού «σκιώδους στόλου» στη Βόρεια Θάλασσα

Η Μόσχα έχει απειλήσει να επιστρατεύσει το Πολεμικό Ναυτικό αν συνεχιστούν οι επιθέσεις

Πληθαίνουν οιπου μεταφέρουν πετρέλαιο, προσθέτοντας επικίνδυνα περιστατικά που μπορεί να οδηγήσουν σε ανάφλεξη και επέκταση τηςστην Ουκρανία.

Η Μόσχα έχει απειλήσει να επιστρατεύσει το πολεμικό της Ναυτικό αν συνεχιστούν τα «ρεσάλτα» και οι συλλήψεις πλοίων.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας του Σαββάτου οι ειδικές δυνάμεις του Βελγίου «αναχαίτισαν» στη Βόρεια Θάλασσα πλοίο που ανήκει στον «σκιώδη στόλο» της Ρωσίας και οι Βρυξέλλες επρόκειτο να συλλάβουν το πλοίο μετά την άφιξή του σε λιμάνι, δήλωσε χθες ο αντιπρόεδρος της βελγικής κυβέρνησης Μαξίμ Πρεβό.

Τη συμβολή της Γαλλίας στο ρεσάλτο με ελικόπτερα του Πολεμικού Ναυτικού ανακοίνωσε ο Γάλλος Πρόεδρος Εμ. Μακρόν, ανεβάζοντας μάλιστα στο διαδίκτυο και σχετικό βίντεο από την επιχείρηση.

«Ενα πλοίο του σκιώδους στόλου της Ρωσίας αναχαιτίστηκε στη Βόρεια Θάλασσα», έγραψε ο Πρεβό σε ανάρτησή του, ευχαριστώντας τις βελγικές ειδικές δυνάμεις για τον «εξαιρετικό επαγγελματισμό και το θάρρος» τους.

Ο υπουργός Αμυνας Τέο Φράνκεν είχε διευκρινίσει σε προηγούμενο μήνυμα πως το δεξαμενόπλοιο «συνοδεύεται προς το λιμάνι του Ζεεμπρίγκε, όπου και θα συλληφθεί».

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από κοινού με χώρες του G7, της Βόρειας και της Βαλτικής θάλασσας και σε συντονισμό με τη Γαλλία.

Η Ρωσία χρησιμοποιεί τον λεγόμενο «σκιώδη στόλο», που αποτελείται από δεξαμενόπλοια «αδιαφανούς ιδιοκτησίας», προκειμένου να παρακάμψει τις «δυτικές» κυρώσεις στις εξαγωγές ρωσικού πετρελαίου. Η ΕΕ έχει θέσει εκατοντάδες τέτοια πλοία στη «μαύρη λίστα», προκειμένου να αποδυναμώσει τα ρωσικά κρατικά έσοδα, άρα και την ικανότητα της Μόσχας να συνεχίζει τον πόλεμο στην Ουκρανία.

«Οι κυρώσεις δεν έχουν νόημα αν δεν εφαρμόζονται. Σήμερα τις εφαρμόσαμε», δήλωσε ο Πρεβό, αφήνοντας να εννοηθεί ότι το πλοίο μπορούσε να πλέει υπό ψεύτικη σημαία.

Από την πλευρά του, ο Εμ. Μακρόν ανακοίνωσε ότι το γαλλικό Πολεμικό Ναυτικό συμμετείχε στο ρεσάλτο των βελγικών ειδικών δυνάμεων σε δεξαμενόπλοιο που μετέφερε ρωσικό πετρέλαιο: «Ισχυρό πλήγμα για τον σκιώδη στόλο. Στη Βόρεια Θάλασσα, τα ελικόπτερα του εθνικού μας Πολεμικού Ναυτικού συνέβαλαν τη νύχτα στην επιβίβαση των βελγικών δυνάμεων σε δεξαμενόπλοιο που τελεί υπό διεθνείς κυρώσεις».

«Οι Ευρωπαίοι είναι αποφασισμένοι να αποκόψουν τις πηγές χρηματοδότησης του επιθετικού πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία αναγκάζοντάς την να τηρήσει τις κυρώσεις», ξεκαθάρισε ο Γάλλος Πρόεδρος.