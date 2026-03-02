ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ

Η κυβέρνηση έχει εγκληματικές ευθύνες - Να ξεκουμπιστούν οι αμερικανοΝΑΤΟικές βάσεις

Στη χτεσινή συγκέντρωση ενάντια στην επίθεση των ΗΠΑ - Ισραήλ στο Ιράν παραβρέθηκε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, και έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Η νέα γκανγκστερική ιμπεριαλιστική επέμβαση των Αμερικάνων και Ισραηλινών κατά του Ιράν πυροδοτεί, ανάβει παραπέρα τη φωτιά του πολέμου όχι μόνο σε όλη τη Μέση Ανατολή, αλλά ευρύτερα σε όλη την περιοχή, σε όλο τον κόσμο.

Η ελληνική κυβέρνηση, η οποία έχει στρατηγικούς συμμάχους το Ισραήλ και τις ΗΠΑ και έχει γεμίσει τη χώρα μας με αμερικανικές βάσεις θανάτου, έχει τεράστιες εγκληματικές ευθύνες για όλη αυτή την κατάσταση. Η χώρα μας, οι βάσεις των Αμερικάνων, αλλά και ο ελληνικός λαός, γίνονται στόχοι αντιποίνων, από τη βάση της Σούδας στην Κρήτη μέχρι την Αλεξανδρούπολη, τη Λάρισα και τις άλλες αμερικανοΝΑΤΟικές βάσεις. Να τις πάρουν και να ξεκουμπιστούν εδώ και τώρα.

Η Ελλάδα να βγει από αυτόν τον πόλεμο, να πάψει να προσφέρει συνδρομή σε εγκληματίες τύπου Νετανιάχου ή Τραμπ».