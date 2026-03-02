ΗΠΑ - ΙΣΡΑΗΛ

Με νέα εγκληματική επέμβαση κατά του Ιράν βάζουν μπουρλότο σε όλη τη περιοχή

καισε απόλυτο συντονισμό προχώρησαν από το πρωί του Σαββάτου σεμε γελοία προσχήματα, βάζοντας ξανά μπουρλότο σε όλη τηκαι απειλώντας τους λαούς της με το ξέσπασμα ενός γενικευμένου πολέμου.

Παράλληλα με τα χτυπήματα στην κυβερνητική και στρατιωτική ηγεσία του Ιράν, η αμερικανοϊσραηλινή επίθεση ακολουθώντας την πεπατημένη των ιμπεριαλιστικών εγκλημάτων έβαλε στο στόχαστρο μεταξύ άλλων σχολεία και νοσοκομεία, αμάχους και παιδιά.

Ο πρώτος απολογισμός των επιθέσεων στο Ιράν ανέφερε τουλάχιστον 201 νεκρούς και 747 τραυματίες.

Στους νεκρούς περιλαμβάνονται ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, και πρωτοκλασάτα στελέχη της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας.

Το Ιράν από την πλευρά του απάντησε με αντίποινα, στοχοποιώντας το Ισραήλ αλλά και αμερικανικές βάσεις σε χώρες της περιοχής, όπως Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ), Κατάρ, Μπαχρέιν, Κουβέιτ, Ιορδανία, Σαουδική Αραβία κ.λπ.

Για μία ακόμα φορά τα πολυδιαφημισμένα ισραηλινά συστήματα αεράμυνας (Iron Dome κ.λπ.), τα οποία έχουν τη στήριξη των ΗΠΑ, απέτυχαν να αναχαιτίσουν το σύνολο των ιρανικών αντιποίνων, ενώ χτυπήματα δέχτηκαν και αμερικανικές βάσεις και υποδομές.

Εν μέσω των πληγμάτων αυτών αυξήθηκαν περαιτέρω οι απειλές από ΗΠΑ και Ισραήλ για συνέχιση των επιθέσεων «για όσο χρειαστεί» και με ακόμα πιο καταστροφικά πλήγματα.

Στην επιφάνεια οι ευρύτερες στοχεύσεις των ΗΠΑ - Ισραήλ

ΗΠΑ και Ισραήλ επιχείρησαν να δικαιολογήσουν τον νέο βρώμικο πόλεμο κατά του Ιράν χαρακτηρίζοντάς τον προκλητικά ως ...«προληπτικό».

Μάλιστα αυτήν τη φορά δεν περιορίστηκαν στον ισχυρισμό ότι στόχος τους είναι να αποτρέψουν την «απόκτηση πυρηνικών όπλων» από την Τεχεράνη, αλλά στο επίκεντρο της νέας ιμπεριαλιστικής επίθεσης - προπομπός της οποίας υπήρξε ο 12ήμερος πόλεμος τον Ιούνη του 2025 - έβαλαν την εξολόθρευση της ιρανικής πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας, με στόχο την ανατροπή του σημερινού καθεστώτος και τη δρομολόγηση πολιτικών εξελίξεων προς όφελος των σχεδιασμών ΗΠΑ και Ισραήλ για τους ιμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς στην ευρύτερη περιοχή.

Στο διάγγελμά του για την επίθεση - η οποία στο αμερικανικό σκέλος της ονομάστηκε με τον κωδικό «Επική Οργή» - ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντ. Τραμπ επιχείρησε να δικαιολογήσει τη νέα επίθεση κατά του Ιράν παρουσιάζοντας ένα «χρονικό» περίπου μισού αιώνα, από την επικράτηση της «ισλαμικής επανάστασης» και την αντιπαράθεση της Τεχεράνης με τις ΗΠΑ.

Χαρακτήρισε το Ιράν «νούμερο 1 κρατικό χορηγό τρομοκρατίας», επικαλέστηκε τις δολοφονίες πολιτών στις πρόσφατες αντικυβερνητικές κινητοποιήσεις και επανέλαβε ότι οι ΗΠΑ δεν θα επιτρέψουν ποτέ στο Ιράν να αποκτήσει «πυρηνικά όπλα».

Αφησε απειλές και εναντίον ανταγωνιστών των ΗΠΑ σε διεθνές επίπεδο, λέγοντας ότι «κανένας δεν θα πρέπει να προκαλέσει την ισχύ των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ», και προειδοποίησε τον αμερικανικό λαό για πλήγματα σε βάρος Αμερικανών πολιτών ή στρατιωτών που δρουν στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, επειδή αυτό «συμβαίνει συχνά σε έναν πόλεμο».

Επανέλαβε δε καλέσματα στον ιρανικό λαό να ανατρέψει την κυβέρνηση της χώρας του.

Επανερχόμενος χθες ο Τραμπ απείλησε με «πρωτοφανή δύναμη» το Ιράν εφόσον επιμείνει να χτυπά το Ισραήλ και χώρες της περιοχής όπου βρίσκονται αμερικανικές βάσεις...

Ο δε Αμερικανός υπουργός Πολέμου, Πιτ Χέγκσεθ, δήλωσε ακόμα πιο απροκάλυπτα ότι η στρατιωτική επιχείρηση εναντίον του Ιράν στέλνει ένα μήνυμα προς τους εχθρούς της Αμερικής: «Θα σας σκοτώσουμε».

«Εάν σκοτώνετε ή απειλείτε Αμερικανούς οπουδήποτε στον κόσμο - όπως έκανε το Ιράν - τότε θα σας κυνηγήσουμε και θα σας σκοτώσουμε», δήλωσε ο Χέγκσεθ σε ανάρτησή του.

Σε σχέση με τη διάρκεια αυτού του πολέμου, ο Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής Τομ Κότον δήλωσε πως θα κρατήσει «βδομάδες, όχι μέρες».

Χθες το απόγευμα ο Τραμπ μιλώντας στο CNBC φάνηκε να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέα παζάρια - σαν αυτά που βρίσκονταν σε εξέλιξη όταν εξαπολύθηκε η νέα ιμπεριαλιστική επίθεση... - δηλώνοντας πως η επιχείρηση στο Ιράν «είναι μπροστά από το χρονοδιάγραμμα», ότι «οι εξελίξεις είναι πολύ θετικές» και πως οι «νέοι ηγέτες» του Ιράν εξέφρασαν την πρόθεση «να μιλήσουν» και εκείνος δέχτηκε.

Ακολούθως, το υπουργείο Εξωτερικών του Ομάν ανακοίνωσε ότι η Τεχεράνη είναι ανοιχτή «σε σοβαρές προσπάθειες αποκλιμάκωσης».

Στο μεταξύ, το διάγγελμα του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπ. Νετανιάχου ήταν ντυμένο κι αυτό με το επίχρισμα της τάχα ...«προοδευτικής αλλαγής» στο Ιράν.

«Εχει έρθει η ώρα για όλα τα μέρη του λαού του Ιράν - Πέρσες, Κούρδους, Αζέρους, Μπαλούχους - να αποτινάξουν τον ζυγό της τυραννίας και να φέρουν ένα ελεύθερο και ειρηνικό Ιράν», δήλωσε, κάνοντας σκόπιμη αναφορά στην ιρανική εθνοτική «πανσπερμία».

Αποκάλεσε δε την ισραηλινή επιχείρηση «Βρυχηθμό του Λιονταριού», σε μια έμμεση αναφορά στο μοναρχικό απολίθωμα του Ιράν (και το έμβλημά του) που επιχειρεί να αναβιώσει ο Ρεζά Παχλαβί, γιος του Ιρανού πρώην βασιλιά.

Την Κυριακή το απόγευμα ο Νετανιάχου προέβη σε νέο διάγγελμα, ανακοινώνοντας κλιμάκωση.

Ο απολογισμός των αμερικανοϊσραηλινών επιθέσεων

Το πρώτο 48ωρο των επιθέσεων των ΗΠΑ και Ισραήλ καταγράφηκαν πολύνεκρα πλήγματα σε κατοικίες και κυβερνητικά κτίρια της ιρανικής ηγεσίας, αλλά και σε εργατικές συνοικίες ή σχολεία, όπως στο Δημοτικό Σχολείο Θηλέων Shajareye Tayabeh στο Μινάμπ, με τουλάχιστον 153 νεκρούς και 95 τραυματίες.

Επιθέσεις από το ισραηλινό κράτος - τρομοκράτη έγιναν χθες και στο Νοσοκομείο Gandhi στην Τεχεράνη, σύμφωνα με το πρακτορείο «Reuters», προκαλώντας σοβαρές ζημιές, ενώ οι ασθενείς μεταφέρθηκαν αλλού.

Χθες το απόγευμα βομβαρδίστηκε και το κεντρικό κτίριο της ιρανικής δημόσιας ραδιοτηλεόρασης IRIB.

Αναφέρθηκε επίσης ότι από τις αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις υπέστη ζημιές το κτίριο της πρεσβείας της Σερβίας στην Τεχεράνη. Λίγες ώρες νωρίτερα ο Σέρβος Πρόεδρος είχε παραλληλίσει την επίθεση κατά του Ιράν με την επίθεση του ΝΑΤΟ στη Γιουγκοσλαβία το 1999...

ΗΠΑ και Ισραήλ έβαλαν επίσης ξανά στο στόχαστρο τις πυραυλικές και πυρηνικές εγκαταστάσεις και πρωτοκλασάτα ηγετικά στελέχη.

Ανάμεσα στα εκατοντάδες θύματα ήταν ο 86χρονος ανώτατος Ιρανός ηγέτης, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, που σκοτώθηκε μαζί με μέλη της οικογένειάς του στην κατοικία του τις πρώτες ώρες της επίθεσης.

Μετά τη δολοφονία του ορίστηκε τριμελές ηγετικό συμβούλιο αποτελούμενο από τον Ιρανό Πρόεδρο Μ. Πεζεσκιάν, τον επικεφαλής του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου και εκπρόσωπο των «Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης», ώσπου να εκλεγεί από το Συμβούλιο των Φρουρών νέος αγιατολάχ.

Παράλληλα ανακοινώθηκε 40ήμερο εθνικό πένθος σε όλη τη χώρα, ενώ εκατοντάδες χιλιάδες Ιρανοί διαδήλωσαν σε πολλές πόλεις της χώρας κατά των επιθέσεων από ΗΠΑ και Ισραήλ.

Προσωρινός αντικαταστάτης του Χαμενεΐ ορίστηκε ο 67χρονος ανώτερος κληρικός Αλιρέζα Αραφί.

Ο δε Τραμπ καμάρωσε χθες, μιλώντας στο «Fox News», ότι δολοφονήθηκαν «48 ηγετικά στελέχη» στο Ιράν από τις επιθέσεις των ΗΠΑ...

Σε αυτούς περιλαμβάνονται ο κορυφαίος σύμβουλος του Χαμενεΐ, Αλί Σαμχανί, ο διοικητής των «Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης», στρατηγός Μοχαμάντ Πακπούρ, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων, στρατηγός Αμπντολραχίμ Μουσαβί, ο υπουργός Αμυνας Αμίρ Νασιρζαντέχ και άλλοι.

Ο Ιρανός ΥΠΕΞ, Αμπάς Αραγτσί, μιλώντας χτες το απόγευμα στο «Al Jazeera» προέβλεψε πως ο νέος αγιατολάχ θα εκλεγεί μέσα στις επόμενες τρεις μέρες και χαρακτήρισε «αδύνατη αποστολή» την προσπάθεια των ΗΠΑ να ανατρέψουν το καθεστώς, επειδή «ο θάνατος του ηγέτη δεν σημαίνει αλλαγή πολιτικού συστήματος».

Νωρίτερα, εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού κάνοντας έναν πρώτο απολογισμό των επιθέσεων στο Ιράν ανέφερε πως έπληξε «πάνω από 500» στόχους, εκατοντάδες στρατιωτικές εγκαταστάσεις, βάσεις πυραύλων και αρχηγείων των «Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης» σε δεκάδες από τις 31 επαρχίες.

Το απόγευμα της Κυριακής ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε και μία ιρανική κορβέτα κλάσης Jamaran και πως αυτή βυθίζεται στον πυθμένα του Κόλπου του Ομάν.

Αργότερα, ο Τραμπ δήλωσε ότι ο αμερικανικός στρατός κατέστρεψε 9 πλοία του ιρανικού Πολεμικού Ναυτικού.

Ιρανικά αντίποινα στο Ισραήλ και σε αμερικανικούς στόχους

Παρά την ισχύ και την έκταση των αμερικανοϊσραηλινών χτυπημάτων, το Ιράν απάντησε με αντίποινα τόσο κατά του Ισραήλ όσο και εναντίον αμερικανικών βάσεων και στόχων σε χώρες της περιοχής.

Στο Ισραήλ σημειώθηκαν ιρανικά πλήγματα με τουλάχιστον 18 νεκρούς και πάνω από 121 τραυματίες σε Τελ Αβίβ, Ιερουσαλήμ και Μπέιτ Σεμές, καθώς η αντιπυραυλική ασπίδα ούτε αυτήν τη φορά αποδείχθηκε άτρωτη. Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες ιρανικών ΜΜΕ ανέφεραν πως το Ιράν χτύπησε και τον μεγαλύτερο σταθμό αφαλάτωσης νερού στο Ισραήλ, αλλά και στρατηγείο της Mossad στο Τελ Αβίβ.

Οι «Φρουροί της Επανάστασης» ανακοίνωσαν επίσης ότι επιτέθηκαν στο αμερικανικό αεροπλανοφόρο «USS Abraham Lincoln» με 4 βαλλιστικούς πυραύλους, με το Πεντάγωνο να δηλώνει ότι οι πύραυλοι «δεν πλησίασαν καν κοντά».

Από τις ιρανικές επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις και στόχους ανακοινώθηκαν από το Πεντάγωνο ο θάνατος 3 Αμερικανών πεζοναυτών «εν ώρα δράσης» και ο σοβαρός τραυματισμός άλλων 5, χωρίς να διευκρινιστεί πού και πώς προκλήθηκαν.

Το αμερικανικό δίκτυο NBC ανέφερε ότι οι 3 Αμερικανοί στρατιώτες που σκοτώθηκαν βρίσκονταν στο Κουβέιτ.

Στα ΗΑΕ καταγράφηκαν ο θάνατος τουλάχιστον 3 ανθρώπων και ο τραυματισμός 58, κυρίως από συντρίμμια πυραύλων και drones που αναχαιτίστηκαν πάνω από κατοικημένες περιοχές του Ντουμπάι και του Αμπού Ντάμπι.

Στο Μπαχρέιν ιρανικοί πύραυλοι έπληξαν την έδρα του 5ου Στόλου των ΗΠΑ, στη Μανάμα, προκαλώντας τραυματίες.

Στο Κατάρ τα υπουργεία Αμυνας και Εσωτερικών ανέφεραν χτες 16 τραυματίες από συντρίμμια πυραύλων και θραυσμάτων.

Στο Ομάν τραυματίστηκαν 4 άτομα.

Αναλυτικότερα σε ό,τι αφορά τα ιρανικά αντίποινα σε αμερικανικές βάσεις και αεροδρόμια της περιοχής αναφέρθηκε ότι δέχτηκαν επιθέσεις η ναυτική βάση στο λιμάνι Ντουκμ του Ομάν, το διεθνές αεροδρόμιο του Ντουμπάι, το διεθνές αεροδρόμιο της Ερμπίλ στο Κουρδιστάν του βόρειου Ιράκ, η αεροπορική βάση Αλι Αλ Σάλεμ του Κουβέιτ, η αεροπορική βάση «Πρίγκιπας Σουλτάν» στη Σαουδική Αραβία, η αεροπορική βάση Μουαφάκ Σαλτί της Ιορδανίας, η βάση Αλ Ουντέιντ του Κατάρ, η βάση του 5ου Στόλου των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν, το διεθνές αεροδρόμιο της Μανάμα στο Μπαχρέιν, το διεθνές αεροδρόμιο του Αμπού Ντάμπι, η ναυτική βάση Μοχάμεντ Αλ Αχμάντ στο Κουβέιτ, η ναυτική βάση στο Τζεμπέλ Αλι των ΗΑΕ, η αεροπορική βάση Αλ Ντάφρα των ΗΑΕ και η αεροπορική βάση Αλ Μουμπάρακ του Κουβέιτ.

Σε ένα τέτοιο φόντο, σύμφωνα με το γαλλικό δίκτυο BFMTV το γαλλικό αεροπλανοφόρο «Σαρλ ντε Γκωλ» μαζί με την ομάδα κρούσης του διακόπτουν την ανάπτυξή τους στη Βαλτική Θάλασσα και ξεκινούν να πλέουν προς την Ανατολική Μεσόγειο. Γαλλικά ΜΜΕ εξηγούσαν χτες ότι μέχρι να φτάσει στην περιοχή χρειάζονται περίπου δυο βδομάδες.

Τα δε ΗΑΕ προχώρησαν στο κλείσιμο της πρεσβείας τους στην Τεχεράνη και στην απόσυρση του πρέσβη τους.