Νέα συλλαλητήρια συνδικάτων και φορέων

Συλλαλητήρια καταδίκης του νέου ιμπεριαλιστικού εγκλήματος των ΗΠΑ και του κράτους - δολοφόνου Ισραήλ σε βάρος του λαού του Ιράν έχουν αποφασίσει για σήμερα συνδικάτα και φορείς.

Πιο συγκεκριμένα, στη Θεσσαλονίκη τα εργατικά συνδικάτα καλούν στις 7 μ.μ. στο Αγαλμα Βενιζέλου, στην Πάτρα το Εργατικό Κέντρο καλεί στις 7 μ.μ. έξω από τα γραφεία του, και στην Κατερίνη θα γίνει συγκέντρωση στις 6.30 μ.μ. στον πεζόδρομο (Συντριβάνι Πλατάνι).

Αύριο Τρίτη: Στην Κέρκυρα στις 7 μ.μ. στην Ανουντσιάτα, στη Λευκάδα στις 7 μ.μ. στο Εργατικό Κέντρο και στην Πρέβεζα στις 7 μ.μ. στη Θεοφάνειο. Στην Καλαμάτα στις 7 μ.μ. στην κεντρική πλατεία της πόλης. Στο Αγρίνιο στις 7 μ.μ. στην κεντρική πλατεία.