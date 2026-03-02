Δευτέρα 2 Μάρτη 2026
ΑΙΜΑΤΟΚΥΛΙΣΜΑ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
ΠΑΣΟΚ - ΣΥΡΙΖΑ - ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Στηρίζουν την εμπλοκή με «φιλειρηνική» προβιά

Φουλ της εμπλοκής με «φιλειρηνική» προβιά έπαιξαν και πάλι με αφορμή τη νέα επέμβαση τα κόμματα της βολικής αντιπολίτευσης.

Συστάσεις για ...αυτοσυγκράτηση απηύθυνε το ΠΑΣΟΚ, καλώντας την κυβέρνηση που στηρίζει με χίλια τη νέα εγκληματική επίθεση ΗΠΑ - Ισραήλ σε βάρος του Ιράν, να ...αναλάβει πρωτοβουλίες ειρήνευσης και σταθερότητας!

Ο υπεύθυνος ΚΤΕ Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ Δ. Μάντζος δήλωσε πως «η διεθνής κοινότητα, όπως εκφράζεται από τους διεθνείς οργανισμούς, οφείλει να καλέσει όλα τα εμπλεκόμενα μέρη σε αυτοσυγκράτηση και την επιστροφή στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «η Ελλάδα, ως Μη Μόνιμο Μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και κράτος - μέλος της ΕΕ, οφείλει να στηρίξει κάθε αναγκαία πρωτοβουλία για την ενεργοποίηση της διεθνούς κοινότητας προς την κατεύθυνση της ειρήνευσης και της σταθερότητας».

Τέλος, προέτρεψε την κυβέρνηση «να εγγυηθεί την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών σε όλες τις εμπλεκόμενες χώρες και να προετοιμαστεί κατάλληλα για τις ενδεχόμενες συνέπειες της κρίσης σε γεωπολιτικό, οικονομικό και ενεργειακό επίπεδο», θωρακίζοντας βασικά τα κέρδη του κεφαλαίου.

Ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του καταδικάζει την επίθεση, αναφέροντας πως «ανοίγει τον ασκό του Αιόλου στην ευρύτερη περιοχή και φυσικά δεν αφήνει ανεπηρέαστη την Ελλάδα», ενώ εστιάζει στο ότι «δεν υπάρχει καμία νομιμοποιητική βάση για τις ενέργειες Τραμπ-Νετανιάχου στη Μέση Ανατολή»! Δυο αράδες παρακάτω ωστόσο προσφέρει μια τέτοια ...νομιμοποίηση, όταν καλεί την κυβέρνηση «να στηρίξει πρωτοβουλίες ειρήνης και διπλωματίας για τον τερματισμό της σύγκρουσης και την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν». Τέλος, ζητά να μην υπάρξει καμία εμπλοκή της Ελλάδας, με κανέναν τρόπο, στα αμερικανοϊσραηλινά πολεμικά σχέδια, όταν βέβαια η εμπλοκή είναι ήδη γεγονός, δεδομένης της πολιτικής που και ο ίδιος ως κυβέρνηση εφάρμοσε και συνεχίζει να στηρίζει.

Η Νέα Αριστερά καλεί τον λύκο να φυλάει τα πρόβατα ή αλλιώς τη «διεθνή κοινότητα» να λάβει αποφάσεις για την άμεση αποκλιμάκωση στην περιοχή, χαρακτηρίζει την επίθεση «ευθεία παράβαση του διεθνούς δικαίου (...) που απειλεί τη σταθερότητα» και υποστηρίζει ότι «η επιλογή της στρατιωτικής ισχύος αντί της διπλωματίας αναπαράγει έναν φαύλο κύκλο βίας και αποσταθεροποίησης στη Μέση Ανατολή, αλλά και πέρα από αυτή». Και εδώ φυσικά ούτε κουβέντα για τις αμερικανοΝΑΤΟικές βάσεις και τα ελληνικά στρατεύματα που βρίσκονται εκτός συνόρων και στηρίζουν και αυτή την επέμβαση.

    

