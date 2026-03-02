Δευτέρα 2 Μάρτη 2026
ΑΙΜΑΤΟΚΥΛΙΣΜΑ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΚΕ ΤΟΥ ΚΚΕ
Η απόφαση για έκτακτα μέτρα στη βάση της Σούδας επιβεβαιώνει ότι η εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο μετατρέπει τη χώρα σε στόχο αντιποίνων

Σε ανακοίνωσή του για τα έκτακτα μέτρα στη βάση της Σούδας, το Γραφείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ σημειώνει:

«Η απόφαση του ΚΥΣΕΑ ότι τίθενται σε ισχύ έκτακτα μέτρα ασφαλείας στην αμερικανική βάση της Σούδας στην Κρήτη και σε άλλες αμερικανικές εγκαταστάσεις στη χώρα επιβεβαιώνει ότι η εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο εναντίον του Ιράν, ως ορμητήριο των ΗΠΑ και του Ισραήλ, μετατρέπει τη χώρα σε στόχο αντιποίνων και οδηγεί τον λαό σε μεγάλες περιπέτειες. Η κυβέρνηση έχει μεγάλες ευθύνες, γιατί υιοθετεί όλα τα γελοία προσχήματα του πολέμου και πρωτοστατεί στους αμερικανοϊσραηλινούς σχεδιασμούς.

Το γεγονός ότι ήδη, ως αντίποινα, πλήττονται με πυραύλους αντίστοιχες στρατιωτικές βάσεις των ΗΠΑ στην ευρύτερη περιοχή δείχνει ότι αυτοί οι κίνδυνοι είναι παραπάνω από υπαρκτοί.

Το ΚΚΕ προειδοποιεί εδώ και χρόνια για αυτούς τους κινδύνους, καταγγέλλοντας τις συμφωνίες με τις ΗΠΑ που υπέγραψαν η σημερινή κυβέρνηση και όλες οι προηγούμενες για την εγκατάσταση και επέκταση των στρατιωτικών τους βάσεων στην Ελλάδα.

Αυτή η εξέλιξη υπογραμμίζει την ανάγκη να δυναμώσει ο αγώνας του λαού, οι αντιπολεμικές κινητοποιήσεις για την απεμπλοκή της Ελλάδας από το μακελειό.

Εδώ και τώρα να κλείσουν οι "σφηκοφωλιές" του ιμπεριαλισμού στην Ελλάδα, η βάση της Σούδας και οι άλλες στρατιωτικές βάσεις, να ανακληθεί η ελληνική πυροβολαρχία Πάτριοτ από τη Σαουδική Αραβία και να επιστρέψει η φρεγάτα του Πολεμικού Ναυτικού από την Ερυθρά Θάλασσα. Να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία των Ελλήνων ναυτεργατών και άλλων εργαζομένων που βρίσκονται στην περιοχή».

    
