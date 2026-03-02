ΚΙΝΑ - ΡΩΣΙΑ

Αντιδράσεις για την «παραβίαση του διεθνούς δικαίου»

Τη «σθεναρή αντίθεση» και την «έντονη καταδίκη» της Κίνας στα πλήγματα κατά του Ιράν κατέγραψε ανακοίνωση του ΥΠΕΞ, σύμφωνα με κινεζικά κρατικά ΜΜΕ όπως οι «Global Times». Σε αυτήν το Πεκίνο καλεί σε «άμεση διακοπή των στρατιωτικών επιχειρήσεων, όχι περαιτέρω κλιμάκωση της τεταμένης κατάστασης και κοινή προσπάθεια για τη διατήρηση της ειρήνης και της σταθερότητας στη Μέση Ανατολή και στον κόσμο γενικότερα».

Ο ΥΠΕΞ της Κίνας Γουάνγκ Γι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με το Ρώσο ομόλογό του, Σεργκέι Λαβρόφ, κατά την οποία χαρακτήρισε απαράδεκτο το να εξαπολύουν ΗΠΑ και Ισραήλ πλήγματα κατά του Ιράν ενώ διεξάγονται αμερικανο-ιρανικές διαπραγματεύσεις.

Σύμφωνα με εκτενή ρεπορτάζ κρατικών κινεζικών ΜΜΕ, όπως το πρακτορείο «Σινχουά», ο Γουάνγκ επέκρινε επίσης ως απαράδεκτη τη δολοφονία ηγέτη ενός κυρίαρχου κράτους (Αλί Χαμενεΐ) και την υποκίνηση της αλλαγής κυβέρνησης, μιλώντας για ενέργειες που συνολικά παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και τους βασικούς κανόνες των διεθνών σχέσεων. Ο επικεφαλής της κινεζικής διπλωματίας πρόσθεσε ότι η κλιμάκωση έχει εξαπλωθεί σε όλο τον Περσικό Κόλπο και η Μέση Ανατολή μπορεί να οδηγηθεί σε μια επικίνδυνη άβυσσο, κάτι που ανησυχεί ιδιαίτερα το Πεκίνο, όπως είπε. Ζήτησε δε άμεση κατάπαυση των στρατιωτικών επιχειρήσεων, ώστε να αποτραπεί μια κατάσταση εκτός ελέγχου, αλλά και με δεδομένο ότι - σύμφωνα με την ίδια πηγή - η Κίνα αποδίδει μεγάλη σημασία στην ασφάλεια των χωρών του Κόλπου και τις στηρίζει στην άσκηση αυτοσυγκράτησης. Ακόμα, ζήτησε επιστροφή στις διαπραγματεύσεις το συντομότερο δυνατόν και από κοινού αντίθεση σε μονομερείς ενέργειες, παρατηρώντας μεταξύ άλλων ότι η επίθεση εναντίον κυρίαρχων χωρών χωρίς την άδεια του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ υπονομεύει τα θεμέλια της ειρήνης που καθιερώθηκαν μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Καταδικάζει στα λόγια - μέχρι στιγμής - η Ρωσία

Η Ρωσία - στενός «σύμμαχος» του Ιράν, με το οποίο έχει υπογράψει συμφωνία «στρατηγικής εταιρικής σχέσης» - καταδίκασε το Σάββατο την «απρόκλητη ένοπλη επίθεση» εναντίον του Ιράν από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν είναι σαφές μέχρι ποιο σημείο η Μόσχα θα στηρίξει την Τεχεράνη.

Πάντως το Ιράν παρέχει στη Ρωσία στρατιωτική υποστήριξη στον πόλεμο στην Ουκρανία, με προμήθεια drones τύπου Shahed και βαλλιστικών πυραύλων, μεταφορά τεχνογνωσίας και άλλης βοήθειας στη Μόσχα προκειμένου να κατασκευάσει μονάδα παραγωγής drones.

Τον περσινό Γενάρη ο Ρώσος Πρόεδρος Βλ. Πούτιν και ο Ιρανός ομόλογός του, Μ. Πεζεσκιάν, υπέγραψαν ένα ευρύ σύμφωνο συνεργασίας, με τα δύο κράτη να εμβαθύνουν την «εταιρική τους σχέση» εν μέσω αυστηρών «δυτικών» κυρώσεων.

Χθες ο Πούτιν με επιστολή του προς τον Πεζεσκιάν καταδίκασε τη δολοφονία του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, από τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ, ως «κυνική παραβίαση όλων των κανόνων της ανθρώπινης ηθικής και του διεθνούς δικαίου».

Σε τηλεφωνική επικοινωνία το Σάββατο με τον Ιρανό ομόλογό του, Αμπάς Αραγτσί, ο Ρώσος ΥΠΕΞ Σ. Λαβρόφ δήλωσε ότι οι επιθέσεις στο Ιράν «παραβιάζουν τις αρχές και τους κανόνες του διεθνούς δικαίου και αγνοούν τις σοβαρές συνέπειες για την περιφερειακή και παγκόσμια σταθερότητα και ασφάλεια». Τόνισε επίσης την ανάγκη να σταματήσουν αμέσως οι επιθέσεις κατά του Ιράν.

Σημείωσε την ετοιμότητα της Ρωσίας, μεταξύ άλλων στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, να διευκολύνει την αναζήτηση «ειρηνικών λύσεων βασισμένων στο διεθνές δίκαιο, στον αμοιβαίο σεβασμό και στην ισορροπία συμφερόντων».

Ο Αραγτσί ενημέρωσε τον Λαβρόφ για τα βήματα που έλαβε η ιρανική ηγεσία για την απόκρουση της «επιθετικότητας των ΗΠΑ και του Ισραήλ», λέγοντας ότι το Ιράν σχεδιάζει να συγκαλέσει επειγόντως συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Οι συνομιλίες της Ουάσιγκτον με το Ιράν για το πυρηνικό του πρόγραμμα ήταν «απλώς μια προκάλυψη», σχολίασε ο αναπληρωτής πρόεδρος του ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας Ντμ. Μεντβέντεφ.

Από τη μεριά της Βόρειας Κορέας, εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ - όπως μετέδωσε το κρατικό βορειοκορεατικό πρακτορείο KCNA - δήλωσε ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν «συνιστούν μια εντελώς παράνομη πράξη επίθεσης και αποτελούν την πιο ειδεχθή μορφή παραβίασης της κυριαρχίας».