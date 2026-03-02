ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ - ΑΣΤΙΚΗ ΤΑΞΗ

Μετατρέπουν τον λαό και τη χώρα σε στόχο αντιποίνων

Σε στόχο αντιποίνων μετατρέπει τον λαό και τη χώρα η απόφαση της κυβέρνησης και συνολικά της ντόπιας αστικής τάξης να παίξουν ρόλο σημαιοφόρου στα αμερικανοϊσραηλινά σχέδια, υιοθετώντας όλα τα γελοία προσχήματα του πολέμου και πρωτοστατώντας στους ευρωατλαντικούς σχεδιασμούς, στην κόντρα με άλλα ιμπεριαλιστικά κέντρα για τον έλεγχο πλουτοπαραγωγικών πηγών και διαύλων από τον Ινδο-Ειρηνικό έως την Ανατ. Μεσόγειο.

Χαρακτηριστικά, έχοντας κόψει καπίστρι στην πιλάλα της υποστήριξης των νέων εγκλημάτων του αμερικανοΝΑΤΟικού άξονα, λίγο μετά την έναρξη της επίθεσης, και σαν έτοιμο από καιρό, το ελληνικό ΥΠΕΞ βγήκε με ανακοίνωσή του να υιοθετήσει όλα τα προσχήματα των ΗΠΑ - Ισραήλ, αναπαράγοντας ότι «ο έλεγχος του πυρηνικού και βαλλιστικού προγράμματος, ώστε να μην αποκτήσει το Ιράν πυρηνικό όπλο, αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για τη σταθερότητα και την ειρήνη στην περιοχή».

Μονάδες και στελέχη στο στόμα του λύκου

«Ιδιαίτερη μέριμνα αποδίδουμε στη διασφάλιση της προστασίας της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στην περιοχή», πρόσθεσε, καθώς η κυβέρνηση, έχοντας έγνοια τα συμφέροντα εφοπλιστών και ομίλων της διαμετακόμισης, στέλνει απανωτά φρεγάτες (στην παρούσα φάση την «Υδρα») να περιπολούν στον Κόλπο του Αντεν και στην Ερυθρά Θάλασσα, ενάντια στη δράση των Χούθι, ενταγμένες στην ευρωενωσιακή επιχείρηση «ASPIDES», από τα κεντρικά της οποίας βγήκε το Σάββατο σήμα ότι «επιθέσεις εναντίον όλων των πλοίων δεν μπορούν να αποκλειστούν» (με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις ζωές των ναυτεργατών) και ότι «τα μέσα της ASPIDES στην περιοχή επιχειρήσεων (σ.σ. άρα και η "Υδρα") παραμένουν σε υψηλή επιφυλακή» («on high alert»).

Επιπλέον, η κυβέρνηση, στο πλαίσιο λυκοφιλιών του κεφαλαίου και για την προστασία υποδομών των Σαουδαράβων μεγιστάνων, έχει αναπτύξει στη χώρα τους συστοιχία Patriot και δεκάδες στελέχη της Πολεμικής Αεροπορίας.

Στο στόμα του λύκου, όπου σε αντίποινα πλήττονται με πυραύλους στρατιωτικές βάσεις των ΗΠΑ, βρίσκονται και άλλα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων ανεπτυγμένα σε χώρες της περιοχής, και μάλιστα σε κρίσιμα πόστα, στην πρεμούρα των ελληνικών επιχειρηματικών ομίλων να διασφαλίσουν τις ροές πετρελαίου και άλλων αγαθών.

Π.χ. ενώ το Ιράν ανακοίνωσε ότι κλείνει τα Στενά του Ορμούζ, Ελληνας αξιωματικός είναι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα χρεωμένος και ως επιτελής στην πολυεθνική αποστολή «European Maritime Awareness in The Strait of Hormuz» (EMASOH / AGENOR η ονομασία του στρατιωτικού σκέλους της αποστολής) όπου μετέχουν Ελλάδα, Γαλλία (έχει ηγετικό ρόλο στην αποστολή), Γερμανία, Δανία, Ιταλία, Βέλγιο, Ολλανδία, Πορτογαλία και Νορβηγία, με σκοπό «την ασφαλή και ελεύθερη διέλευση των εμπορικών πλοίων στον Κόλπο, στα Στενά του Ορμούζ και στον Κόλπο του Ομάν». Σημειωτέον, οι Ιρανοί έπληξαν τη Ναυτική Βάση Αλ Σαλάμ, στην πρωτεύουσα των ΗΑΕ, Αμπου Ντάμπι, βάση όπου εδράζονται γαλλικές δυνάμεις.

Στο επόμενο βήμα μάλιστα της εμπλοκής, η κυβέρνηση δρομολογεί τη συμμετοχή με τάγμα (με στοιχεία του Υγειονομικού Σώματος και του Μηχανικού, όπως και τμήμα παροχής ασφαλείας, μάχιμο δηλαδή τμήμα) στον στρατό κατοχής «Διεθνής Δύναμη Σταθεροποίησης», που Αμερικανοί και Ισραηλινοί σκοπεύουν να αναπτυχθεί στη Γάζα, έχοντας κατά νου το «ψητό» της «ανοικοδόμησης».

Συναγερμός στις «σφηκοφωλιές» από Σούδα έως Αλεξανδρούπολη

Αλλά και στο εσωτερικό, από το υπουργείο Αμυνας έγινε γνωστό ήδη από το Σάββατο ότι «στη Σούδα λαμβάνονται τα συνήθη μέτρα ασφαλείας για τέτοιες περιπτώσεις», σε μια προσπάθεια να σπείρουν εφησυχασμό, την ώρα που το Ιράν έλεγε ότι όλες οι αμερικανοΝΑΤΟικές βάσεις στην περιοχή είναι «νόμιμος στόχος», χτυπώντας πολλές από αυτές.

Αλλωστε, όπου «συνηθισμένα μέτρα για τέτοιες περιπτώσεις», όπως μετέδιδαν και μια σειρά από ΜΜΕ, «έκτακτα μέτρα συναγερμού και ενισχυμένης αεράμυνας», αλλά και «σφράγισμα» της εγκατάστασης, σε άλλη μια επιβεβαίωση ότι τα αμερικανοΝΑΤΟικά ορμητήρια είναι μαγνήτης κινδύνων και στόχοι.

Εξάλλου, ο υπουργός Αμυνας συγκάλεσε, Κυριακή πρωί, έκτακτη σύσκεψη στην αίθουσα του Συμβουλίου Αρχηγών Γενικών Επιτελείων, στην οποία «έγινε στάθμιση των εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής» και υπογραμμίστηκε πως «έχουν τεθεί σε εφαρμογή όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα και έχουν ληφθεί τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας που προβλέπονται». Επίσης, έγινε γνωστό ότι ο υπουργός Αμυνας «βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με ομολόγους του από συμμαχικές χώρες».

Ολα αυτά ενώ η κυβέρνηση έχει εμπλέξει τη χώρα στα πιο επικίνδυνα αμερικανοϊσραηλινά σχέδια, διαθέτοντας τη Σούδα και άλλες υποδομές ως πολεμικό τους ορμητήριο στο όνομα της «στρατηγικής συμμαχίας» με τα κράτη μακελάρηδες ΗΠΑ και Ισραήλ.

Θυμίζουμε, πριν αναπτυχθεί στα ανοικτά του Ισραήλ παίρνοντας μέρος στον πόλεμο κατά του Ιράν, στάθμευσε για τέσσερις μέρες στην Κρήτη το αεροπλανοφόρο των ΗΠΑ «Gerald R. Ford» προκειμένου να ανεφοδιαστεί, ενώ στο αεροπορικό σκέλος της Βάσης («NSA Souda Bay Topside» - καταλαμβάνει περίπου 445 στρέμματα στα βορειοανατολικά του αεροδιαδρόμου Χανίων) είχαν μετασταθμεύσει δεκάδες αεροσκάφη των Αμερικανών, διαφόρων τύπων. Σε αυτές τις υποδομές υπάρχει αυξημένη αντιαεροπορική και anti-drone προστασία, την οποία δεν παρέχουν μόνο οι ελληνικές Eνοπλες Δυνάμεις (με πυροβολαρχία Patriot) αλλά και οι Αμερικανοί (συστήματα αντιμετώπισης μη επανδρωμένων συστημάτων, αντιαεροπορικής άμυνας μικρού βεληνεκούς τύπου κ.λπ.).

Κατά πληροφορίες, σε εγρήγορση έχει τεθεί το προσωπικό και σε άλλα σημεία «συμμαχικού ενδιαφέροντος» - σφηκοφωλιές του ιμπεριαλισμού. Π.χ. στην Αεροπορική Βάση Λάρισας όπου η 371st Expeditionary Air Base Squadron (EABS) της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ σταθμεύει τουλάχιστον 4 UAV τύπου «MQ-9 Reaper» εδώ και χρόνια.

Τα ίδια και στην Αλεξανδρούπολη, όπου μέχρι τα μέσα Μάη πλοίο τους αναμένεται να ξεφορτώσει άλλο ένα φορτίο από ελικόπτερα, τροχοφόρα οχήματα και άλλα υλικά για δυνάμεις που αναπτύσσουν οι Αμερικανοί στο «ευρωπαϊκό πεδίο επιχειρήσεων».

Ταυτόχρονα ΕΛ.ΑΣ. και ΕΥΠ, σε «συνεννόηση» με Αμερικανούς και Ισραηλινούς, έχουν λάβει αυξημένα μέτρα για τη φύλαξη των πρεσβειών ΗΠΑ και Ισραήλ, εταιρειών αμερικανικών και ισραηλινών συμφερόντων, συναγωγών και άλλων χώρων, ενάντια στην «ενεργοποίηση πυρήνων» όπως λένε, με τις προβλέψεις, βέβαια, του «αντιτρομοκρατικού» νομοθετικού πλαισίου να γίνονται «λάστιχο» στα χέρια τους ενάντια στον λαό.

Γελοία προσχήματα και αθλιότητες

Σε αυτό το άθλιο μοτίβο χαρακτηριστική και η τοποθέτηση της κυβέρνησης στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ (η χώρα μετέχει αυτό το διάστημα ως μη μόνιμο μέλος του), με την μόνιμη αντιπρόσωπο της Ελλάδας στον ΟΗΕ, Αγλαΐα Μπαλτά, να καλεί το ...Ιράν, τη χώρα δηλαδή που δέχτηκε την επίθεση, «να εμπλακεί άμεσα σε ουσιαστικές και καλόπιστες διαπραγματεύσεις με στόχο την επίτευξη μιας διαρκούς λύσης που θα έρθει μετά από διαπραγμάτευση», ενώ ταυτόχρονα έλεγε ότι η Ελλάδα «καταδικάζει σθεναρά τις ιρανικές επιθέσεις στο Μπαχρέιν, την Ιορδανία, το Κουβέιτ, το Κατάρ, τη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα», αναμασώντας και ότι «το Ιράν δεν πρέπει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικό όπλο», καθώς «η συσσώρευση σημαντικών ποσοτήτων ουρανίου εμπλουτισμένου έως και 60% από κράτος που δεν διαθέτει πυρηνικά όπλα εγείρει σοβαρές ανησυχίες διάδοσης και δεν έχει αξιόπιστη πολιτική δικαιολογία». Απαίτησε, δε, «ισχυρή, μόνιμη και επαληθεύσιμη εποπτεία των πυρηνικών και βαλλιστικών προγραμμάτων του Ιράν», παρουσιάζοντάς το ως «προϋπόθεση για τη σταθερότητα στην περιοχή». Επίσης, έθεσε το θέμα της «θαλάσσιας ασφάλειας», λέγοντας πως «η ασφάλεια στον Κόλπο, τα Στενά του Ορμούζ και την Ερυθρά Θάλασσα πρέπει να γίνεται πλήρως σεβαστή από όλες τις πλευρές». Κάλεσε, δε, το Ιράν και τους συμμάχους του «να απόσχουν από οποιαδήποτε αντίποινα που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την ελευθερία της ναυσιπλοΐας, να απειλήσουν την εμπορική ναυτιλία ή να αποσταθεροποιήσουν περαιτέρω τις παγκόσμιες ροές Ενέργειας και εμπορίου».

Στο ίδιο φόντο ακολούθησε συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ, απόγευμα Σαββάτου, με τον υπουργό Εξωτερικών Γ. Γεραπετρίτη να δηλώνει κατόπιν εκ μέρους της κυβέρνησης ότι «ήδη από το πρωί βρισκόμαστε σε διαρκή επαφή και συντονισμό με συμμάχους και εταίρους, έτσι ώστε να αναπτύξουμε μία κοινή γραμμή», και ότι «το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής βρίσκεται σε επαφή με τα πλοία τα οποία βρίσκονται στον Κόλπο τα οποία φέρουν ελληνική σημαία και φροντίζει έτσι ώστε να υπάρχει μία διαρκής επικοινωνία». Την Κυριακή, εξάλλου, ο Γεραπετρίτης μετείχε σε έκτακτη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών των κρατών - μελών της ΕΕ, την οποία συγκάλεσε, μέσω τηλεδιάσκεψης, η ύπατη εκπρόσωπος για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας και αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Κάγια Κάλας, «με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή».

«Επιπτώσεις σε όλα τα επίπεδα»

Στο μεταξύ, ο Μητσοτάκης είχε τηλεφωνικές επικοινωνίες με παράγοντες όπως τον Εμίρη του Κατάρ, τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον πρίγκηπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβία, με στόχο - όπως έλεγε κατόπιν ο πρωθυπουργός - «τον συντονισμό και την ανταλλαγή εκτιμήσεων για τις τελευταίες εξελίξεις». Ο ίδιος συμπλήρωνε ότι στο ΚΥΣΕΑ «αξιολογήσαμε όλα τα δεδομένα και αναλύσαμε τις πιθανές επιπτώσεις σε όλα τα επίπεδα: Διπλωματικό, γεωπολιτικό και επίπεδο ασφάλειας».

Επαναλάμβανε ότι «σταθερός μας στόχος παραμένει η διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας και η διατήρηση της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή», όταν ό,τι κάνουν φουντώνει τη φωτιά του πολέμου. Ξανάπε βέβαια το ευρωατλαντικό παραμύθι ότι «αυτό προϋποθέτει τον αποτελεσματικό έλεγχο του πυρηνικού και βαλλιστικού προγράμματος του Ιράν, ώστε να αποτραπεί η απόκτηση πυρηνικού όπλου».

«Η Ελλάδα στέκεται με ψυχραιμία, ως δύναμη σταθερότητας και υπευθυνότητας στην περιοχή», πρόσθεσε πουλώντας τον ρόλο της ντόπιας αστικής τάξης, που στο μεταξύ είναι χωμένη με τα μπούνια σε όλα αυτά τα επικίνδυνα σχέδια βυθίζοντας τον λαό σε μια δίνη επικίνδυνων εξελίξεων, βάζοντας κι ένα ευχολόγιο πως «είναι σημαντικό να προστατευθούν οι άμαχοι και να υπάρξει σεβασμός στο Διεθνές Δίκαιο», αυτό που έχουν ξεσκίσει από τη Βενεζουέλα ως το Ιράν και ενώ ο «στρατηγικός» τους «εταίρος» Ισραήλ δολοφονεί γυναικόπαιδα από τη Γάζα ως την Τεχεράνη.

Εγκλωβισμένοι στην εμπόλεμη ζώνη

Σημειωτέον, το γεγονός ότι η χώρα και ο λαός γίνεται στόχος αντιποίνων επιβεβαιώνεται από τους ίδιους.

Π.χ. το ΥΠΕΞ εξήγγειλε μέτρα για όσους Ελληνες (εργαζόμενοι, επισκέπτες, διερχόμενοι) είναι εγκλωβισμένοι στην εμπόλεμη ζώνη (ανάμεσά τους και η ομάδα μπάσκετ Κ18 του Αρη). Ενεργοποίησε τηλεφωνική γραμμή εκτάκτου ανάγκης για την παροχή προξενικής αρωγής σε Ελληνες πολίτες σχετικά με την κατάσταση στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, ενεργοποίησε τη Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων, ενώ «εφόσον απαιτηθεί» - και βασικά αν ανοίξει «παράθυρο» στους βομβαρδισμούς - θα υπάρχει συντονισμένη επιχείρηση επαναπατρισμού με πτήση/εις C130. Ακολούθησε τηλεδιάσκεψη του Γεραπετρίτη με τους επικεφαλής των πρεσβειών και προξενείων της Ελλάδας στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή, όπου «ενημερώθηκε για την εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση που επικρατεί στο πεδίο», όπως λένε από το ΥΠΕΞ.

Μπρος στο χάος και τον χαμό όπου έχουν εγκλωβίσει όλο αυτόν τον κόσμο, ο Γεραπετρίτης ζήτησε οι διπλωματικές αποστολές να είναι «σε πλήρη επαγρύπνηση και σε διαρκή επικοινωνία με τους Ελληνες της περιοχής».