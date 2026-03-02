Δευτέρα 2 Μάρτη 2026
ΑΙΜΑΤΟΚΥΛΙΣΜΑ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
ΚΚΕ - ΚΝΕ
Κινητοποιήσεις για το νέο ιμπεριαλιστικό έγκλημα

Σε κινητοποιήσεις προχωρούν οι Οργανώσεις του ΚΚΕ και της ΚΝΕ καταδικάζοντας το νέο ιμπεριαλιστικό έγκλημα των ΗΠΑ και του κράτους - δολοφόνου Ισραήλ σε βάρος του ιρανικού λαού.

Για σήμερα Δευτέρα έχουν οριστεί: Στα Γιάννενα, στις 7 μ.μ. στην οδό Αβέρωφ, στα γραφεία της «Λαϊκής Συσπείρωσης». Στη Δράμα, στις 6.30 μ.μ. στην πλατεία Ελευθερίας. Στη Λάρισα, στις 7 μ.μ. στο Αρχαίο Θέατρο. Στην Ελασσόνα, στις 7 μ.μ. στην κεντρική πλατεία. Στον Τύρναβο, στις 7 μ.μ. στην κεντρική πλατεία. Και στην Καρδίτσα, στις 6.30 μ.μ. στην κεντρική πλατεία (τράπεζα Alpha Bank).

Για αύριο 3 Μάρτη: Στην Αλεξανδρούπολη, στις 6.30 μ.μ. στο δημαρχείο. Στην Κοζάνη, στις 7 μ.μ. στην κεντρική πλατεία. Στην Κομοτηνή, στις 6 μ.μ. στην κεντρική πλατεία. Στην Ξάνθη, στις 6 μ.μ. στην πλατεία Ελευθερίας. Και στην Πτολεμαΐδα, στις 6 μ.μ. στην κεντρική πλατεία. Βόλος, 6.30 μ.μ. στην πλ. Αγίου Νικολάου.

    

