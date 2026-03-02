Μόλις 1 στους 4 Αμερικανούς εγκρίνει την επίθεση στο Ιράν

Παρά τους τόνους προπαγάνδας και τα απατηλά προσχήματα που σερβίρονται στον αμερικανικό λαό από την κυβέρνηση και τα αστικά επιτελεία των ΗΠΑ, δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι μόλις 1 στους 4 Αμερικανούς εγκρίνει την ιμπεριαλιστική στρατιωτική επέμβαση στο Ιράν.

Συγκεκριμένα, δημοσκόπηση που διενεργήθηκε από το ινστιτούτο «Ipsos» για λογαριασμό του πρακτορείου «Reuters» αναφέρει ότι μόνο το 27% των ερωτηθέντων τάχθηκαν υπέρ της στρατιωτικής επιχείρησης εναντίον του Ιράν, ενώ το 43% εξέφρασαν την αντίθεσή τους και το 29% εμφανίστηκαν αναποφάσιστοι.

Το 56% των Αμερικανών θεωρούν επίσης ότι ο Τραμπ - ο οποίος κατά τ' άλλα παρουσιάζεται ως «ειρηνοποιός» - είναι «υπερβολικά πρόθυμος» να καταφύγει σε ανάληψη στρατιωτικής δράσης.

Στο μεταξύ, πρόσφατη δημοσκόπηση της «Gallup» (2 - 16 Φλεβάρη) καταγράφει μεταστροφή στη γνώμη των Αμερικανών και σε ό,τι αφορά τον γενοκτονικό πόλεμο που διεξάγει το Ισραήλ στη Γάζα με την πλήρη στήριξη των ΗΠΑ.

Το 41% των Αμερικανών που ρωτήθηκαν δηλώνουν σήμερα «πιο θετικά διακείμενοι απέναντι στους Παλαιστινίους», ενώ το 36% δηλώνουν πιο θετικά διακείμενοι απέναντι στους Ισραηλινούς.

Οπως επισημαίνουν πολιτικοί αναλυτές, για πρώτη φορά από το 2001 οι Αμερικανοί δεν διάκεινται πιο ευνοϊκά στους Ισραηλινούς.

Επίσης το 57% των ερωτηθέντων δήλωσαν πιο ευνοϊκοί στην προοπτική ενός παλαιστινιακού κράτους.