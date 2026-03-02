Παρά τους τόνους προπαγάνδας και τα απατηλά προσχήματα που σερβίρονται στον αμερικανικό λαό από την κυβέρνηση και τα αστικά επιτελεία των ΗΠΑ, δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι μόλις 1 στους 4 Αμερικανούς εγκρίνει την ιμπεριαλιστική στρατιωτική επέμβαση στο Ιράν.
Συγκεκριμένα, δημοσκόπηση που διενεργήθηκε από το ινστιτούτο «Ipsos» για λογαριασμό του πρακτορείου «Reuters» αναφέρει ότι μόνο το 27% των ερωτηθέντων τάχθηκαν υπέρ της στρατιωτικής επιχείρησης εναντίον του Ιράν, ενώ το 43% εξέφρασαν την αντίθεσή τους και το 29% εμφανίστηκαν αναποφάσιστοι.
Το 56% των Αμερικανών θεωρούν επίσης ότι ο Τραμπ - ο οποίος κατά τ' άλλα παρουσιάζεται ως «ειρηνοποιός» - είναι «υπερβολικά πρόθυμος» να καταφύγει σε ανάληψη στρατιωτικής δράσης.
Στο μεταξύ, πρόσφατη δημοσκόπηση της «Gallup» (2 - 16 Φλεβάρη) καταγράφει μεταστροφή στη γνώμη των Αμερικανών και σε ό,τι αφορά τον γενοκτονικό πόλεμο που διεξάγει το Ισραήλ στη Γάζα με την πλήρη στήριξη των ΗΠΑ.
Το 41% των Αμερικανών που ρωτήθηκαν δηλώνουν σήμερα «πιο θετικά διακείμενοι απέναντι στους Παλαιστινίους», ενώ το 36% δηλώνουν πιο θετικά διακείμενοι απέναντι στους Ισραηλινούς.
Οπως επισημαίνουν πολιτικοί αναλυτές, για πρώτη φορά από το 2001 οι Αμερικανοί δεν διάκεινται πιο ευνοϊκά στους Ισραηλινούς.
Επίσης το 57% των ερωτηθέντων δήλωσαν πιο ευνοϊκοί στην προοπτική ενός παλαιστινιακού κράτους.