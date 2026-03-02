Δευτέρα 2 Μάρτη 2026
ΑΙΜΑΤΟΚΥΛΙΣΜΑ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
ΤΟΥΡΚΙΑ
Επικρίνει τα πλήγματα και των δύο πλευρών

«Βαθιά λύπη» για τις επιθέσεις των ΗΠΑ - Ισραήλ εξέφρασε ο Πρόεδρος της Τουρκίας Ρ. Τ. Ερντογάν, λέγοντας ότι «συνιστούν σαφή παραβίαση της κυριαρχίας του Ιράν» αλλά και χαρακτηρίζοντας «απαράδεκτες» τις επιθέσεις του Ιράν ενάντια σε «αδελφικές μας χώρες στον Κόλπο, ανεξάρτητα από τους λόγους». Υποστήριξε δε ότι «αν δεν επικρατήσει η κοινή λογική και δεν δοθεί χώρος στη διπλωματία, η περιοχή μας κινδυνεύει να παρασυρθεί σε ένα "δαχτυλίδι φωτιάς"», και ζήτησε «όλοι οι παράγοντες, ειδικά ο ισλαμικός κόσμος, να αναλάβουν επείγουσα δράση για να αποτρέψουν την περαιτέρω κλιμάκωση».

Επιπλέον, ο Ερντογάν (που είχε και τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό ομόλογό του, Ντόναλντ Τραμπ) είπε ότι «δεν έχουμε κανένα πρόβλημα σχετικά με την ασφάλεια των συνόρων και τον εναέριο χώρο μας». Πρόσθεσε πως «ο στρατός, η χωροφυλακή, η αστυνομία και οι υπηρεσίες πληροφοριών μας λαμβάνουν κάθε δυνατό μέτρο στο υψηλότερο επίπεδο», μιλώντας για «πολιτική που δίνει προτεραιότητα στην ασφάλεια της χώρας και του έθνους μας», με την οποία «θα διαχειριστούμε με επιτυχία αυτήν τη σύνθετη κατάσταση».

Στο μεταξύ, με φόντο ρεπορτάζ που παρατηρούσαν ότι η Αγκυρα αρνήθηκε να παραχωρήσει τον εναέριο χώρο της για πλήγματα κατά του Ιράν, το Κέντρο Αντιμετώπισης Παραπληροφόρησης (DMM) της τουρκικής προεδρίας εξέδωσε και ανακοίνωση όπου χαρακτηρίζει «εντελώς αβάσιμους ισχυρισμούς» αναφορές περί στήριξης πληγμάτων κατά της Τεχεράνης. Η ανακοίνωση ανέφερε ότι η χώρα δεν χρησιμοποιεί τα εναέρια, χερσαία ή ναυτικά της μέσα, συμπεριλαμβανομένου του εναέριου χώρου της, για επιχειρησιακούς σκοπούς υπέρ οποιασδήποτε πλευράς σε σύγκρουση ή πόλεμο στον οποίο δεν είναι άμεσα εμπλεκόμενη, και ότι κάθε δραστηριότητα στους συγκεκριμένους τομείς πραγματοποιείται αποκλειστικά με βάση την αξιολόγηση της εθνικής ασφάλειας και υπό τον έλεγχο των αρμόδιων αρχών.

Την ίδια στιγμή, η Γενική Εισαγγελία Αδάνων διέταξε έρευνα μετά από απευθείας σύνδεση τουρκικού ΜΜΕ για σχεδόν μιάμιση ώρα με τη στρατιωτική βάση στο Ιντσιρλίκ, όπου φιλοξενείται και στρατιωτική βάση των ΗΠΑ. Σύμφωνα με τον εισαγγελέα, η δημόσια κοινοποίηση εικόνων από την τοποθεσία, τα μέτρα ασφαλείας ή τη φυσική διάταξη στρατιωτικών εγκαταστάσεων μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια. Μάλιστα τρία άτομα τέθηκαν υπό κράτηση, δύο από τα οποία τελικά συνελήφθησαν κιόλας.

    

