ΑΙΜΑΤΟΚΥΛΙΣΜΑ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΩΝ ΗΠΑ
Διέξοδο στον πόλεμο θα δώσει ο λαός, ανίκητος δεν είναι ο ιμπεριαλισμός

Μήνυμα καταδίκης της επέμβασης ΗΠΑ - Ισραήλ στο Ιράν, αλλά και ηχηρό μήνυμα αντίστασης και πάλης ενάντια στα πολεμικά σχέδια των μακελάρηδων των λαών, έστειλαν άνθρωποι όλων των ηλικιών που ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα του ΠΑΜΕ συγκεντρώθηκαν στο Πάρκο Ελευθερίας το πρωί της Κυριακής και από κει πραγματοποίησαν πορεία μέχρι την αμερικάνικη πρεσβεία.

«Σπέρνουν τον όλεθρο στη Μέση Ανατολή. Εξω η Ελλάδα από τη σφαγή», έγραφε το πανό του ΠΑΜΕ στην κεφαλή της πορείας, ενώ ακριβώς από πίσω ακολουθούσαν η ΕΕΔΥΕ με τις σημαίες ψηλά και η Ομοσπονδία Οικοδόμων Αθήνας με το πανό της, «Καμία εμπλοκή στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς. Με τον λαό μας ανοίγουμε δρόμο για μια κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση και πολέμους».

Στην κινητοποίηση έδωσαν μαχητικό «παρών» το Εργατικό Κέντρο Πειραιά αλλά και η νεολαία, που με τον δικό της παλμό, συντεταγμένα πίσω από το πανό των Φοιτητικών Συλλόγων Αθήνας, έστειλε το μήνυμα «ΗΠΑ, ΕΕ, Ισραήλ, σας ξέρουμε καλά. Για κέρδη και συμφέροντα σκοτώνετε παιδιά. Καμία εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο». Μαζί με τα νέα παιδιά και οι εργαζόμενοι, πίσω από τα πανό των σωματείων τους και των μαζικών φορέων, με τα συνθήματα «Εξω το ΝΑΤΟ, να κλείσουνε οι βάσεις, καμιά συμμετοχή στις επεμβάσεις» και «Ούτε γη ούτε νερό στους φονιάδες των λαών» να ακούγονται βροντόφωνα καθ' όλη τη διάρκεια της πορείας.


Φτάνοντας έξω από την αμερικάνικη πρεσβεία αντήχησαν δυνατά και ορμητικά τα συνθήματα «Στον ιμπεριαλισμό καμιά υποταγή, η μόνη υπερδύναμη είναι οι λαοί», «Οι ιμπεριαλιστές τη Γη ξαναμοιράζουν, με των λαών το αίμα τα σύνορα χαράζουν» και «Διέξοδο στον πόλεμο θα δώσει ο λαός, ανίκητος δεν είναι ο ιμπεριαλισμός», δίνοντας με αυτό το τελευταίο το στίγμα για τη μόνη πραγματική διέξοδο για τους λαούς μπροστά στον όλεθρο που σπέρνουν οι ιμπεριαλιστές.

Οι διαδηλωτές παρέμειναν για ώρα μπροστά από την πρεσβεία των ΗΠΑ, με το σύνθημα «Φονιάδες των λαών Αμερικάνοι» να ακούγεται ξανά και ξανά, δηλώνοντας την αλληλεγγύη τους στους λαούς της Μέσης Ανατολής, εκεί όπου έχει ανοίξει ο «σύρτης της κόλασης», και απαιτώντας άμεση απεμπλοκή της Ελλάδας από τους πολεμικούς σχεδιασμούς των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, καθώς και να κλείσουν οι αμερικανοΝΑΤΟικές βάσεις του θανάτου που βρίσκονται στη χώρα μας, καθιστώντας τον λαό μας στόχο αντιποίνων ανά πάσα ώρα και στιγμή, για τα κέρδη και τα συμφέροντα των λίγων.

«Από αύριο σε κάθε χώρο δουλειάς να καταδικαστεί το νέο έγκλημα των Αμερικανών και Ισραηλινών, η εμπλοκή της χώρας στον πόλεμο», το μήνυμα στο κλείσιμο της συγκέντρωσης.

    

ΚΟΣΜΟΣ
