Εφοπλιστές και ναυτιλιακές εταιρείες παίζουν τη ζωή εργαζομένων στα ζάρια

ΚΟ Ναυτεργατών του ΚΚΕ: Η κυβέρνηση να αναλάβει την ευθύνη να επιστρέψουν στην πατρίδα τους όλοι οι ναυτεργάτες

Μετά την επίθεση των ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν, το τελευταίο έκλεισε τα Στενά του Ορμούζ, αναφέροντας ότι θα πραγματοποιούνται επιθέσεις σε πλοία που θα επιχειρήσουν διέλευση. Ηδη από χθες καταγράφονται επιθέσεις σε τάνκερ στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή, καταδεικνύοντας ότι για άλλη μια φορά κινδυνεύουν ζωές ναυτεργατών που για τα κέρδη του εφοπλιστικού κεφαλαίου πλέουν στη δίνη του πολέμου και των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών.

Σε ανακοίνωσή της η Κομματική Οργάνωση Ναυτεργατών του ΚΚΕ «στέκεται στο πλευρό εκατοντάδων συναδέλφων μας που βρίσκονται στον Περσικό Κόλπο, στα Στενά του Ορμούζ, στα λιμάνια του Ιράν, σε όλες τις περιοχές που καίνε οι φλόγες των ιμπεριαλιστικών συγκρούσεων, και των οικογενειών τους που αγωνιούν»

Ζητά «άμεσα να ενημερώσει η κυβέρνηση πόσοι είναι ναυτολογημένοι σε πλοία που πλέουν στον Περσικό Κόλπο, και να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να γυρίσουν οι συνάδελφοί μας σώοι και αβλαβείς πίσω στις οικογένειές τους!

Τώρα η ελληνική κυβέρνηση, το υπουργείο Ναυτιλίας, να αναλάβει την ευθύνη να επιστρέψουν στην πατρίδα τους όλοι οι ναυτεργάτες και να διασφαλίσει την ακεραιότητά τους χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση ή επίπτωση, παίρνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα.

Να σταματήσει να βάζει πλάτη για την κερδοφορία των εφοπλιστών και των βιομηχάνων, με συμφωνίες για δημιουργία ενεργειακών κόμβων».

«Ο,τι γεμίζει τις τσέπες μιας χούφτας κηφήνων, οι διάφοροι δρόμοι Ενέργειας, τα υπέρογκα ναύλα, είναι αποτέλεσμα της σκληρής εκμετάλλευσης των ναυτεργατών και της απάνθρωπης στάσης απέναντι στην ίδια τη ζωή τους, που παίζουν οι εφοπλιστές στα ζάρια, στις περιοχές που μαίνονται πολεμικές συγκρούσεις» τονίζει η ανακοίνωση και συμπληρώνει ότι «τα ιλιγγιώδη κέρδη τους, εν καιρώ ειρήνης αλλά ακόμα περισσότερο μέσα στον πόλεμο, είναι βαμμένα με αίμα».

Και καταλήγει: «Κανένα πλοίο σε εμπόλεμη ζώνη! Να χαρακτηριστούν άμεσα εμπόλεμες ζώνες όλες οι περιοχές που μαίνονται πολεμικές συγκρούσεις.

Να φύγουν οι βάσεις του θανάτου από τη Σούδα και από όλη την ελληνική επικράτεια, που αποτελούν στόχο αντιποίνων και βάζουν σε κίνδυνο τη ζωή του ελληνικού λαού

Να γυρίσουν πίσω η ελληνική φρεγάτα και όλο το στρατιωτικό προσωπικό που επιχειρεί εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από τα σύνορα της χώρας».

ΠΕΜΕΝ και «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ»

«Η ανθρώπινη ζωή δεν μπορεί να μπαίνει στη ζυγαριά των ναύλων και των κερδών των εφοπλιστών», σημειώνουν τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ και «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ», εκφράζοντας την έντονη ανησυχία και αγωνία τους για τη ραγδαία κλιμάκωση των ιμπεριαλιστικών συγκρούσεων στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Και προσθέτουν:

«Απαιτούμε εδώ και τώρα από την κυβέρνηση και το υπουργείο Ναυτιλίας να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Να εξασφαλίσουν τον ασφαλή απεγκλωβισμό και επαναπατρισμό των πληρωμάτων από την περιοχή και να μην επιτραπεί η είσοδος κανενός πλοίου σε εμπόλεμη ζώνη. Να χαρακτηριστούν άμεσα εμπόλεμες όλες οι περιοχές όπου μαίνονται στρατιωτικές συγκρούσεις. Απαιτούμε επίσης έγγραφη και αναλυτική ενημέρωση των σωματείων για τον αριθμό των Ελλήνων ναυτεργατών που βρίσκονται σε πλοία στην περιοχή του Περσικού Κόλπου.

Κανένας ναυτεργάτης δεν πρέπει να βρεθεί σε εμπόλεμη ζώνη. Καμία μετατροπή των εμπορικών πλοίων σε κρίκους της αλυσίδας των πολεμικών σχεδιασμών.

Είμαστε σε επαγρύπνηση και ετοιμότητα. Τα σωματεία μας θα παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις και θα προχωρήσουν σε κάθε αναγκαία αγωνιστική πρωτοβουλία για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, της ασφάλειας μας και των δικαιωμάτων μας».

Σε κίνδυνο και εργαζόμενοι σε τεχνικές ναυτιλιακές εταιρείες

Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες πολλοί Ελληνες εργαζόμενοι από τεχνικές ναυτιλιακές εταιρείες βρίσκονται εγκλωβισμένοι στις εμπόλεμες ζώνες της Μέσης Ανατολής, άλλοι ενώ ταξίδευαν για να επιστρέψουν σπίτι και πολλοί συνεχίζουν να εργάζονται σε ναυπηγεία πάνω στα καράβια και δίπλα σε λιμάνια, που αποτελούν τους πρώτους στόχους, με βόμβες να σκάνε δίπλα τους. Αντί να παίρνονται τα μέτρα ασφαλείας για τη διαμονή τους μέχρι τον αναγκαίο επαναπατρισμό, οι τεχνικοί βρίσκονται ανάμεσα σε στρατιωτικές επιχειρήσεις, πυραυλικές επιθέσεις και άλλες απρόβλεπτες ενέργειες σε μια περιοχή που έχει μετατραπεί σε ανοιχτό πεδίο πολεμικής αντιπαράθεσης.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα: Σε ναυπηγείο στο Ντουμπάι εταιρεία και γνωστός εργολάβος πίεζαν να ολοκληρωθούν οι επισκευές σε πλοίο προκειμένου να έρθει άλλο στη θέση του.

Αυτά είναι τα κέρδη τους, και μπαίνουν για άλλη μια φορά απέναντι στις ζωές του εργαζόμενου λαού. Γιατί ακόμα και σε καιρό πολέμου, εφοπλιστικό κεφάλαιο και παρατρεχάμενοι συνεχίζουν να πλουτίζουν και δεν υπολογίζουν τις ζωές των εργαζομένων.

Πρέπει εδώ και τώρα να παρθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα από την ελληνική κυβέρνηση για τον άμεσο επαναπατρισμό τους, και την ασφαλή διαμονή τους μέχρι αυτό να πραγματοποιηθεί. Να σταματήσουν τώρα όλες οι εργασίες των ναυτιλιακών και τεχνικών ναυτιλιακών στις εμπόλεμες ζώνες, και να μεταφερθούν οι εργαζόμενοι σε ασφαλή σημεία οργανωμένα και σχεδιασμένα μέχρι τον επαναπατρισμό τους. Δεν είναι ατομική ευθύνη η ασφάλεια των εργαζομένων, όπως προσπαθούν να τους προτρέψουν εργοδότες και κυβέρνηση.