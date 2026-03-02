ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΗΕ

Προκλήσεις από ΗΠΑ - Ισραήλ και ... ευχολόγια

Στο Συμβούλιο Ασφαλείας (ΣΑ) του ΟΗΕ μεταφέρθηκε αργά το βράδυ του Σαββάτου η νέα φωτιά του πολέμου, μετά την γκανγκστερική επίθεση των ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν. Κατά την έκτακτη συνεδρίαση που ζήτησαν Ρωσία, Κίνα, Γαλλία, Κολομβία και Μπαχρέιν, οι πρέσβεις των ΗΠΑ, Μάικ Γουόλτς, και του Ισραήλ, Ντάνι Ντανόν, έκαναν «το μαύρο άσπρο» στην προσπάθεια να δικαιολογήσουν τις εγκληματικές επιθέσεις.

Ο γγ του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, αποδοκίμασε τις επιθέσεις των ΗΠΑ και Ισραήλ ως επιθέσεις που παραβιάζουν το Διεθνές Δίκαιο και τη Χάρτα Ηνωμένων Εθνών. Προειδοποίησε πως «πυροδοτούν μια αλυσίδα γεγονότων που κανείς δεν μπορεί να ελέγξει, στην πιο βίαιη περιοχή του κόσμου», και πρόσθεσε ότι πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να αποτραπεί περαιτέρω κλιμάκωση.

Ο Ιρανός πρέσβης στο Ιράν, Αμίρ Σαΐντ Ιραβανί, ενημέρωσε το ΣΑ ότι η χώρα του ενεργοποίησε το άρθρο 51 της Χάρτας Ηνωμένων Εθνών, που αφορά την αυτοάμυνα. «Οσο συνεχίζεται αυτή η επίθεση, το Ιράν θα συνεχίσει να ασκεί το αναφαίρετο δικαίωμα σε αυτοάμυνα, σταθερά, ανάλογα και χωρίς δισταγμό, μέχρι να σταματήσει η επίθεση», τόνισε, χαρακτηρίζοντας τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ «όχι μόνο πράξη επίθεσης, αλλά και έγκλημα πολέμου και έγκλημα κατά της ανθρωπότητας». Τόνισε πως «αυτή η πρόκληση περί προληπτικής επίθεσης, οι ισχυρισμοί περί άμεσης απειλής και άλλοι ανυπόστατοι πολιτικοί ισχυρισμοί είναι αβάσιμοι νομικά, ηθικά και πολιτικά». Αφησε αιχμές και κατά του ΟΗΕ, γιατί δεν έκανε τίποτα, παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις του Ιράν, «για τις πολεμοκάπηλες απειλές από ΗΠΑ και Ισραήλ».

Ο πρέσβης των ΗΠΑ ισχυρίστηκε ότι η επίθεση ήταν «νόμιμη», επειδή το Ιράν «δεν μπορεί να έχει πυρηνικά όπλα». «Δεν πρόκειται για θέμα πολιτικό, αλλά για θέμα διεθνούς ασφάλειας, και γι' αυτόν τον λόγο οι ΗΠΑ ανέλαβαν νόμιμες ενέργειες».

Ο πρέσβης του Ισραήλ επανέλαβε ψευδείς ισχυρισμούς παρουσιάζοντας τις επιθέσεις σαν «νόμιμες και απαραίτητες» για τον «τερματισμό υπαρξιακής απειλής κατά του Ισραήλ». «Σταματάμε τον εξτρεμισμό προτού γίνει ασταμάτητος, και θα εξασφαλίσουμε ότι κανένα ριζοσπαστικό καθεστώς δεν θα έχει πυρηνικά όπλα ή βαλλιστικούς πυραύλους, ώστε να μην μπορεί να απειλήσει τον λαό μας και όλο τον κόσμο», πρόσθεσε.

Ο πρέσβης της Ρωσίας, Βασίλι Νεμπένζια, απέρριψε τον ισχυρισμό «δυτικών» χωρών ότι το ΣΑ συγκλήθηκε για την «κατάσταση στη Μέση Ανατολή», επισημαίνοντας πως πραγματοποιήθηκε «λόγω απειλών για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια». Αποκήρυξε τις επιθέσεις κατά του Ιράν, λέγοντας ότι συνιστούν «άλλη μια απρόκλητη ένοπλη επίθεση εναντίον κυρίαρχου και ανεξάρτητου μέλους του ΟΗΕ», κατά παράβαση της Χάρτας Ηνωμένων Εθνών και του Διεθνούς Δικαίου. Χαρακτήρισε επίσης τις επιθέσεις «επικίνδυνο βήμα», που συνιστά «οξεία κλιμάκωση» στην Μέση Ανατολή και «προδοσία της διπλωματίας».

Ο Κινέζος πρέσβης Φου Κονγκ καταδίκασε τις επιθέσεις κατά του Ιράν, τονίζοντας πως θα πρέπει να γίνουν σεβαστά τα κυριαρχικά δικαιώματα, η ασφάλεια και η εδαφική ακεραιότητά του. Χαρακτήρισε απαράδεκτη την απώλεια εκατοντάδων ανθρώπινων ζωών, επαναλαμβάνοντας ότι η χρήση βίας δεν είναι τρόπος διευθέτησης διεθνών διαφορών, ούτε εξυπηρετεί κανενός τα συμφέροντα.

Ο πρέσβης του Μπαχρέιν, Τζαμάλ Φάρις Αλ Ρουγουάι, μιλώντας και ως εκπρόσωπος του Συμβουλίου Συνεργασίας Χωρών του Κόλπου, είπε ότι η χώρα του δεν περίμενε ποτέ πως θα γινόταν «στόχος απρόβλεπτων επιθέσεων χωρίς δικαιολογία», εννοώντας τα ιρανικά αντίποινα.

Ο Ματζίντ Αμπντελαζίζ, Αιγύπτιος διπλωμάτης που παρενέβη ως μόνιμος παρατηρητής εκ μέρους του Αραβικού Συνδέσμου, κατήγγειλε την υποκρισία του Ισραήλ για τη δικαιολόγηση της επίθεσης στο Ιράν μέσω αιτιάσεων για ιρανικές «προσπάθειες απόκτησης» πυρηνικών όπλων, υπενθυμίζοντας ότι το Ισραήλ αρνείται συστηματικά την επιθεώρηση των πυρηνικών του εγκαταστάσεων από τους επιθεωρητές της ΙΑΕΑ (Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας).

Η πρέσβειρα της Κολομβίας, Λεονόρ Ζ. Τόρες, τόνισε πως «η προστασία της ανθρώπινης ζωής θα πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο διεθνών αποφάσεων» και καταδίκασε «κάθε στρατιωτική δράση που παραβιάζει τη Χάρτα του ΟΗΕ, από όπου κι αν προέρχεται».

Απαράδεκτη ήταν η παρέμβαση της εκπροσώπου της Ελλάδας, που υιοθέτησε όλα τα ιμπεριαλιστικά προσχήματα (βλ. σελ. 7).