ΗΠΑ - ΙΣΡΑΗΛ

Φουντώνουν τις στρατιωτικές προετοιμασίες και τις πολεμικές απειλές κατά του Ιράν

καιεντείνουν τις στρατιωτικές προετοιμασίες και απειλούν να εξαπολύσουν πόλεμο κατά τουβάζοντας ξανά μπουρλότο ευρύτερα στηγια να διασφαλίσουν τα συμφέροντά τους στο πλαίσιο του σφοδρού διεθνούς ιμπεριαλιστικού ανταγωνισμού.

Τα νέα εκβιαστικά «τελεσίγραφα» που διατύπωσε την Πέμπτη ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντ. Τραμπ για «απόφαση σε 10 με 15 μέρες» αν δεν υπάρξει «μεγάλη συμφωνία» που θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ - μαζί με τις παράλληλες «διαρροές» σε αμερικανικά ΜΜΕ για σχέδια να εξαπολυθεί επίθεση πολύ νωρίτερα - καταγράφονται σε συνδυασμό με την τεράστια συγκέντρωση αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στον Περσικό Κόλπο, στις γύρω θάλασσες και στις δεκάδες βάσεις των ΗΠΑ στην ευρύτερη περιοχή.

Σαουδική Αραβία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και Ιορδανία έχουν διαμηνύσει ότι δεν θα παραχωρήσουν την επικράτειά τους για επιθέσεις κατά του Ιράν, με δεδομένες ανησυχίες για ιρανικά αντίποινα αλλά και για γενίκευση της σύγκρουσης στην περιοχή.

Πρόσθετα στα παραπάνω, το απόγευμα της Παρασκευής ο Τραμπ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο «περιορισμένης» στρατιωτικής επίθεσης κατά του Ιράν, τροφοδοτώντας και με αυτόν τον τρόπο τις απειλές πολέμου...

Σε ένα τέτοιο φόντο εκβιασμών και απειλών συνεχίστηκαν την περασμένη Τρίτη τα διπλωματικά παζάρια στη Γενεύη της Ελβετίας, καταγράφοντας κάποια «πρόοδο», χωρίς ωστόσο συγκεκριμένα αποτελέσματα.

Η μεγαλύτερη στρατιωτική κινητικότητα των ΗΠΑ από τον πόλεμο του 2003

Είναι χαρακτηριστικό ότι στην περιοχή του Περσικού Κόλπου, της Αραβικής Θάλασσας και του βόρειου Ινδικού Ωκεανού καταγράφεται η μεγαλύτερη στρατιωτική κινητικότητα των ΗΠΑ από το 2003, όταν μαζί με «πρόθυμους» εταίρους τους εξαπέλυσαν ιμπεριαλιστική επίθεση κατά του Ιράκ.

Δεκάδες αμερικανικά μαχητικά, βομβαρδιστικά και ιπτάμενα ραντάρ έχουν σταλεί προς ενίσχυση αμερικανικών βάσεων στη Μέση Ανατολή, μαζί με συστοιχίες πυραύλων και αντιπυραυλικά συστήματα.

Εδώ και μέρες πλέουν στην Αραβική Θάλασσα το αεροπλανοφόρο «USS Abraham Lincoln», που μεταφέρει δεκάδες μαχητικά αεροπλάνα και ελικόπτερα, και η αρμάδα του, που απαρτίζεται από τουλάχιστον 3 αντιτορπιλικά, πλοία μάχης, ανεφοδιασμού και πυρηνοκίνητα υποβρύχια.

Στην περιοχή αναμένεται επίσης το αεροπλανοφόρο «USS Gerald Ford», που είναι το μεγαλύτερο των ΗΠΑ και επίσης συνοδεύεται από τη δική του αρμάδα και υποβρύχια οπλισμένα με πυραύλους «Tomahawk».

Αμερικανικά ΜΜΕ, όπως το CNN και το CBS, επικαλούμενα στρατιωτικές πηγές, ανέφεραν ότι όλα είναι έτοιμα για επίθεση μέχρι αυτό το Σάββατο.

Η δε Wall Street Journal προέβαλε το σενάριο «περιορισμένου» στρατιωτικού πλήγματος εναντίον στρατιωτικών και κυβερνητικών κέντρων στο Ιράν μέσα στις επόμενες μέρες.

Το παζάρι στη Γενεύη

Σε αυτό το φόντο, την περασμένη Τρίτη πραγματοποιήθηκε στο προξενείο του Ομάν στη Γενεύη ο δεύτερος γύρος της έμμεσης διαπραγμάτευσης ΗΠΑ - Ιράν.

Φάνηκε να καταγράφονται ορισμένη «πρόοδος» σε κάποια ζητήματα και αγεφύρωτο χάσμα σε κάποια άλλα, χωρίς να υπάρξουν επίσημες λεπτομερείς ανακοινώσεις.

Διπλωματικές πηγές που επικαλέστηκαν διεθνή ΜΜΕ ανέφεραν ότι το Ιράν ανέλαβε να συντάξει γραπτώς τη δική του πρόταση, που θα «απαντά» στις «ανησυχίες» των ΗΠΑ για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα.

Πληροφορίες του «CBS News», βάσει διπλωματικών πηγών, ανέφεραν πως το Ιράν προσπαθεί να «δελεάσει» την κυβέρνηση Τραμπ προτείνοντας, στο πλαίσιο του παζαριού, επωφελείς οικονομικές συμφωνίες. Φέρεται να εξέφρασε π.χ. προθυμία για την αγορά αμερικανικών αεροσκαφών, πιθανή πρόσβαση αμερικανικών εταιρειών σε ιρανικά κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού αερίου και «κοινές επενδυτικές ευκαιρίες».

Υπενθυμίζεται ότι το Ιράν έχει υπογράψει από το 2021 συμφωνία «στρατηγικής σχέσης» με την Κίνα, τα σχέδια της οποίας περιλάμβαναν κινεζικές επενδύσεις ύψους 400 δισ. δολαρίων σε κομβικούς τομείς...

Ο Ιρανός ΥΠΕΞ Α. Αραγτσί δήλωσε την Παρασκευή ότι ένα σχέδιο συμφωνίας για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα θα είναι έτοιμο «εντός δύο ή τριών ημερών» και ότι η Τεχεράνη θα το παρουσιάσει στη συνέχεια στις ΗΠΑ.

Το ίδιο δίκτυο ανέφερε πως «διπλωμάτες» συμβούλευσαν τον Αμερικανό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ, που συμμετείχε στις έμμεσες συνομιλίες της Γενεύης, να ξεχωρίσει - στην παρούσα φάση - το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα από άλλα θέματα που θέτουν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ, όπως το βαλλιστικό πρόγραμμα του Ιράν και οι σχέσεις με οργανώσεις όπως η Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

Ο ίδιος ο Τραμπ επέλεξε αυτήν τη βδομάδα να κάνει δηλώσεις μόνο για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, αποφεύγοντας να επαναλάβει άλλες πρόσφατες τοποθετήσεις του που αφορούσαν την αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν, το πυραυλικό πρόγραμμα και τις σχέσεις του με οργανώσεις της περιοχής.

Από την πλευρά του το Ισραήλ θέτει σταθερά την αξίωσή του για «λύση - πακέτο» εφ' όλης της ύλης.

Την Πέμπτη ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπ. Νετανιάχου, εκτός του ότι επανέλαβε ότι ο ισραηλινός στρατός είναι έτοιμος «για κάθε ενδεχόμενο», πρόσθεσε την απειλή πως αν το Ιράν επιτεθεί στο Ισραήλ, τότε «θα τους δοθεί απάντηση που δεν φαντάζονται καν». Ορισμένοι αναλυτές «υπενθύμισαν» το γεγονός ότι το Ισραήλ διαθέτει πυρηνικά όπλα εδώ και δεκαετίες, με πλήρη κάλυψη από ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ, που κάνουν τους «ανήξερους»...

Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ Μ. Ρούμπιο αναμένεται στο Ισραήλ στις 28 Φλεβάρη για συνάντηση με τον Νετανιάχου.

Οι τοποθετήσεις Ρωσίας και Κίνας

Σε αυτό το φόντο, η Ρωσία επέλεξε να ξεκινήσει στις 19 Φλεβάρη κοινά ναυτικά γυμνάσια με το Ιράν στη Θάλασσα του Ομάν και στον βόρειο Ινδικό Ωκεανό.

Παράλληλα, σε συνέντευξή του στο «Al Arabiya» ο Ρώσος ΥΠΕΞ Σ. Λαβρόφ προειδοποίησε εναντίον μιας πολεμικής σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή και δη κατά του Ιράν, επισημαίνοντας επικίνδυνες και «απρόβλεπτες» συνέπειες.

Ο δε Κινέζος ΥΠΕΞ Ουάνγκ Γι σε πρόσφατη παρέμβασή του στη Διεθνή Διάσκεψη του Μονάχου πρότεινε διπλωματική επίλυση των διαφορών ΗΠΑ - Ιράν, επαναλαμβάνοντας ότι μια επίθεση κατά του Ιράν θα βυθίσει την περιοχή στο χάος.

Υπέρ της διπλωματικής διευθέτησης των διαφορών ΗΠΑ - Ιράν τάχθηκε και η Τουρκία, που μαζί με αραβικές χώρες δεν επιθυμεί, στην παρούσα φάση, ανατροπή της κυβέρνησης στο Ιράν, λόγω των συνεπειών για την περιφερειακή ασφάλεια από τυχόν αποσταθεροποίηση της χώρας.

Δ. Ορφ.