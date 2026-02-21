ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΥΒΑ! Η ΚΟΥΒΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΗ ΤΗΣ!

Μεγάλη διεθνιστική συγκέντρωση του ΚΚΕ την Τετάρτη 11 Μάρτη

Στις 7 μ.μ. στο Σύνταγμα, θα μιλήσει ο ΓΓ της ΚΕ Δ. Κουτσούμπας και θα ακολουθήσει πορεία προς την αμερικάνικη πρεσβεία

Στη συγκέντρωση θα μιλήσει ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, και θα ακολουθήσει πορεία στην αμερικάνικη πρεσβεία.

Στο κάλεσμά της για τη συγκέντρωση, η ΚΟ Αττικής του ΚΚΕ επισημαίνει τα εξής:

«Κάτω τα χέρια από την Κούβα! Η Κούβα δεν είναι μόνη της!

Μαχητική αλληλεγγύη στον αγωνιστή κουβανικό λαό και μαζική καταδίκη του αποκλεισμού και των απειλών του αμερικάνικου ιμπεριαλισμού.

Ο κουβανικός λαός θα νικήσει!

Το ΚΚΕ και η ΚΝΕ, μαζί με τον λαό και τη νεολαία, εκφράζουν τη διεθνιστική τους αλληλεγγύη στον λαό της Κούβας και στο Κομμουνιστικό Κόμμα Κούβας, που περήφανα αντιστέκονται στην ιμπεριαλιστική επιθετικότητα των ΗΠΑ πάνω από 6 δεκαετίες.

Καταδικάζουμε τον πολύχρονο αποκλεισμό και τα νέα εγκληματικά μέτρα της κυβέρνησης Τραμπ, που αποθρασυμένη από την πρόσφατη ιμπεριαλιστική επέμβαση στη Βενεζουέλα, ενισχύει παραπέρα τον βάρβαρο αποκλεισμό του Νησιού της Επανάστασης. Τα μέτρα στερούν την Κούβα από την προμήθεια καυσίμων, φαρμάκων, ακόμα και τροφίμων! Για να την στραγγαλίσουν οικονομικά και να γονατίσουν τον λαό της! Πρόκειται για πολιτική γενοκτονίας!

Η πρόσφατη εμπειρία της Γάζας αποδεικνύει πως οι ιμπεριαλιστές δεν διστάζουν να διαπράξουν κανένα έγκλημα για να προωθήσουν τα συμφέροντά τους. Το σενάριο μιας στρατιωτικής επέμβασης των ΗΠΑ στην Κούβα είναι υπαρκτό. Τα ιμπεριαλιστικά προσχήματα πως η Κούβα αποτελεί "απειλή για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ" είναι γελοία.

"Η ζωή ενός ανθρώπινου πλάσματος αξίζει ένα εκατομμύριο φορές περισσότερο απ' την περιουσία του πλουσιότερου ανθρώπου στη Γη" (ΤΣΕ Γκεβάρα)

Ο λαός και η νεολαία της Αθήνας στο πλευρό της Κούβας. Η διεθνιστική αλληλεγγύη είναι όπλο στα χέρια των λαών.

Την Τετάρτη 11 Μάρτη πλημμυρίζουμε το Σύνταγμα.

Το ΚΚΕ απευθύνει κάλεσμα σε όλους τους εργαζόμενους και τη νεολαία, στους μαζικούς φορείς, στα εργατικά σωματεία, στους φοιτητικούς συλλόγους, στις γυναικείες οργανώσεις, να βρεθούν στους δρόμους του αγώνα, στο πλευρό του ηρωικού λαού της Κούβας.

Ο λαός και το ΚΚ της Κούβας, βασισμένοι στις επαναστατικές τους παρακαταθήκες, αντιπαλεύουν την επιθετικότητα, τις υπονομευτικές ενέργειες και τις δυσκολίες που δημιουργεί η κλιμάκωση της ιμπεριαλιστικής επίθεσης.

Η Κουβανική Επανάσταση πέρασε μέσα από φωτιά και σίδερο!

Φέτος συμπληρώθηκαν 67 χρόνια από τη νίκη του ένοπλου αγώνα, όταν ο στρατός των Κουβανών επαναστατών ανέτρεψε τη λαομίσητη δικτατορία του Μπατίστα και έμπαινε θριαμβευτικά στην Αβάνα, με επικεφαλής τον κομαντάντε Φιντέλ Κάστρο και τον Τσε Γκεβάρα, τον Γενάρη του 1959.

Η Κουβανική Επανάσταση αποτέλεσε την πρώτη σοσιαλιστική επανάσταση στην αμερικανική ήπειρο και απέδειξε πως οι λαοί με την πάλη τους έχουν τη δύναμη να ανατρέψουν την καπιταλιστική βαρβαρότητα, να πάρουν τις τύχες τους στα χέρια τους και να καθορίσουν την πορεία της πατρίδας τους με βάση τα συμφέροντα του λαού της.

Η επαναστατική εξουσία έθεσε τα θεμέλια για κοινωνικές κατακτήσεις και δικαιώματα στην Εργασία, στη Μόρφωση, στην Υγεία, στον Αθλητισμό και τον Πολιτισμό, που στερούνται ακόμα και σήμερα οι εργαζόμενοι και οι λαοί στην αμερικανική ήπειρο και σε άλλες περιοχές.

Η Κουβανική Επανάσταση στήριξε με ανιδιοτέλεια και θυσίες τα απελευθερωτικά κινήματα άλλων λαών στη Λατινική Αμερική, στην Αφρική κ.α.

Η Κούβα συνεχίζει να στηρίζει διεθνιστικά τους λαούς του κόσμου, όπως αποδείχθηκε την περίοδο της πανδημίας με τις Ιατρικές Μπριγάδες "Χένρι Ριβ", παρά τις σημαντικές δυσκολίες που προκαλεί ο αποκλεισμός. Γι' αυτό έχει τη συμπάθεια και τη στήριξη εκατομμυρίων εργαζομένων σε όλο τον κόσμο, όπως και του ελληνικού λαού.

"Επανάσταση σημαίνει να έχεις συναίσθηση της ιστορικής στιγμής. Να αλλάξεις όλα όσα πρέπει να αλλάξουν. (...) Σημαίνει βαθιά πεποίθηση ότι δεν υπάρχει δύναμη στον κόσμο ικανή να συνθλίψει τη δύναμη της αλήθειας και των ιδεών. Επανάσταση σημαίνει ενότητα, ανεξαρτησία, σημαίνει να αγωνίζεσαι για τα όνειρά μας, της δικαιοσύνης για την Κούβα και ολόκληρο τον κόσμο" (Φιντέλ Κάστρο).

Το 2026 σηματοδοτεί τα 100 χρόνια από τη γέννηση του ηγέτη της Κουβανικής Επανάστασης, Φιντέλ Κάστρο, που θα ζει στην ιστορική μνήμη και στη συλλογική συνείδηση των λαών και στους αγώνες των καταπιεσμένων για την απαλλαγή από την εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, για τη νέα σοσιαλιστική - κομμουνιστική κοινωνία.

Απαιτούμε:

Να τερματιστεί τώρα ο βάρβαρος ιμπεριαλιστικός αποκλεισμός των ΗΠΑ ενάντια στην Κούβα!

Να διαγραφεί η Κούβα από την κατάπτυστη λίστα των ΗΠΑ περί "κρατών - χορηγών της τρομοκρατίας".

Η ελληνική κυβέρνηση και τα άλλα κόμματα να τοποθετηθούν καθαρά για τον τερματισμό του εγκληματικού αποκλεισμού.

Κάτω τα χέρια από την Κούβα!

Venceremos!».

Συγκέντρωση της ΚΝΕ στην Πάτρα

Σε συγκέντρωση αλληλεγγύης στον λαό της Κούβας την Τρίτη 24 Φλεβάρη στην Πάτρα, στις 7 μ.μ. στον πεζόδρομο Μαιζώνος και Αγίου Νικολάου, προχωρούν οι Οργανώσεις Αχαΐας της ΚΝΕ.