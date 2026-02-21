ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

Τηλεδιάσκεψη για τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο και τη στάση των κομμουνιστών

Τα κόμματα της(ΕΚΔ) συναντήθηκαν μέσωπου διοργάνωσε τοστιςμε τίτλο

Σε σχετική ανακοίνωση της ΕΚΔ επισημαίνονται τα εξής:

«Τα κόμματα της ΕΚΔ, λίγες μέρες πριν συμπληρωθούν τα 4 χρόνια από την τυπική έναρξη του ιμπεριαλιστικού πολέμου στην Ουκρανία, λίγες βδομάδες μετά την απροκάλυπτη ιμπεριαλιστική επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, τις απειλές κατά της Κούβας, άλλων χωρών της Λατινικής Αμερικής και της Γροιλανδίας, και ενώ αυτές τις μέρες κλιμακώνεται η κατάσταση γύρω από το Ιράν, συζήτησαν τις θέσεις τους σχετικά με την όξυνση των ενδοϊμπεριαλιστικών ανταγωνισμών, οι οποίοι έχουν σοβαρές συνέπειες για τους λαούς της ηπείρου μας και όλου του κόσμου.

Ο ιμπεριαλισμός, είτε σε "ειρηνικές" συνθήκες είτε σε συνθήκες πολέμου, είναι ένα σύστημα που εντείνει την εκμετάλλευση των εργατών σε όλο τον κόσμο, εμποδίζει την κοινωνική πρόοδο και καταστρέφει ενεργά τα μέσα διαβίωσης και τα κοινωνικά δικαιώματα του λαού, ακόμη και την ίδια τη ζωή του, προς όφελος των μονοπωλίων, τα οποία εκπροσωπούνται από τις αστικές τάξεις, που διαμορφώνουν διάφορες ιμπεριαλιστικές συμμαχίες και μπλοκ όπως είναι το ευρωατλαντικό (ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, ΕΕ), και συγκρούονται σε πολλά μέτωπα με τους ανταγωνιστές τους, όπως είναι άλλες ισχυρές δυνάμεις του σύγχρονου παγκόσμιου καπιταλιστικού κόσμου (Κίνα, Ρωσία κ.ά.), που κι αυτές επιδιώκουν τις δικές τους συμμαχίες.

Οι διάφορες προφάσεις που χρησιμοποιούν οι αστικές τάξεις, όπως ο αγώνας για μια "τάξη πραγμάτων που διέπεται από κανόνες", η "δημοκρατία", η "ελευθερία" ή η "πολυπολικότητα" κ.λπ., χρησιμεύουν μόνο για να υποτάξουν τους εργαζόμενους στα δικά τους συμφέροντα και να τους σύρουν στους άδικους πολέμους τους για την Ενέργεια, τον ορυκτό πλούτο, τους δρόμους μεταφοράς των εμπορευμάτων, τα μερίδια των αγορών κ.ο.κ., που διεξάγονται για τα συμφέροντα των λίγων και σφαγιάζοντας τους λαούς.

Ο χαρακτήρας αυτού του αντιδραστικού και σάπιου συστήματος δεν μπορεί να αλλάξει από κανένα αστικό κόμμα, συμμαχία ή μπλοκ, αλλά πρέπει να αντιμετωπιστεί και να ανατραπεί από τους εργάτες και τους λαούς, με τα Κομμουνιστικά Κόμματα στην πρωτοπορία τους.

Τα κόμματα της ΕΚΔ παλεύουν συγκεκριμένα ενάντια στις ιμπεριαλιστικές συμμαχίες στις οποίες είναι δεμένες οι αντίστοιχες χώρες τους, ενάντια στο ΝΑΤΟ και την ΕΕ, και στις αντίστοιχες κυβερνήσεις τους που θέτουν σε σοβαρό κίνδυνο την ασφάλεια των λαών των χωρών μας, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα την ανάγκη ανατροπής της καπιταλιστικής εξουσίας. Προειδοποιούμε τους λαούς και αντιτιθέμεθα στη συμμετοχή των χωρών μας στα επικίνδυνα ιμπεριαλιστικά σχέδια που λαμβάνουν χώρα με διάφορες προφάσεις.

Η ΕΚΔ καταδικάζει αποφασιστικά τις νέες απειλές του αμερικανικού ιμπεριαλισμού κατά της Κούβας και εκφράζει την αμέριστη αλληλεγγύη της προς τον κουβανικό λαό και το Κομμουνιστικό Κόμμα Κούβας.

Οι λαοί έχουν τη δύναμη να παλέψουν για τα δικά τους αυτοτελή συμφέροντα ενάντια στην αστική τάξη και στις ιμπεριαλιστικές συμμαχίες που ανταγωνίζονται για το ξαναμοίρασμα του κόσμου προς όφελος των μονοπωλίων τους. Οι εργαζόμενοι, με πρωτοπορία τους κομμουνιστές, μπορούν και πρέπει να οργανώσουν την πάλη τους ενάντια σε αντιλαϊκές πολιτικές, να συσπειρώσουν και άλλες λαϊκές δυνάμεις ενάντια στο σύστημα της εκμετάλλευσης και των πολέμων.

Μόνο με την προοπτική της ανατροπής του καπιταλισμού και της οικοδόμησης μιας νέας, σοσιαλιστικής κοινωνίας μπορούμε να βάλουμε τέλος στα μακελειά που προκαλεί καθημερινά ο ιμπεριαλισμός».