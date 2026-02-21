Στην Αβάνα η διεθνιστική αποστολή του ΠΑΜΕ

Στηνκατέφτασε νωρίς το πρωί τοπική ώρα Παρασκευής ηπου οργανώνει τογια τον

Εκεί, στο αεροδρόμιο «Χοσέ Μαρτί», την αντιπροσωπεία των εργατικών συνδικάτων από την Ελλάδα υποδέχτηκε η Niurka Maria Gonzalez Orbera, μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του 22ου Συνεδρίου της Ομοσπονδίας Κουβανών Εργατών (CTC).

Kαλωσορίζοντας τους Ελληνες συνδικαλιστές και χαιρετίζοντας τη σπουδαία αυτή πρωτοβουλία, ανέφερε τα εξής: «Σας καλωσορίζουμε θερμά στο νησί της Κούβας, την αντιπροσωπεία των αδελφών μας από την Ελλάδα, που μας στηρίζουν με την αλληλεγγύη τους ενάντια στον αποκλεισμό και ενάντια στις τελευταίες δηλώσεις της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών. Είμαστε πολύ χαρούμενοι και ικανοποιημένοι με την επίσκεψή τους εδώ στην Κούβα. Εχουμε ένα πρόγραμμα που ελπίζουμε να υλοποιήσουμε. Μια αγκαλιά σε όλους και σας ευχαριστούμε πολύ που βρίσκεστε εδώ στην Κούβα και μας στηρίζετε!».

Η αποστολή είναι σε εξέλιξη σε μια από τις πιο δύσκολες περιόδους για τον κουβανικό λαό, σε συνθήκες που ο αμερικανικός ιμπεριαλισμός σφίγγει τη θηλιά στον λαιμό του με τον αποκλεισμό, τους δασμούς σε τρίτες χώρες και την ένταξη της Κουβάς στην απαράδεκτη λίστα των «κρατών - χορηγών της τρομοκρατίας». Σε συνθήκες που κλιμακώνονται οι απειλές ακόμα και για στρατιωτική επέμβαση, μετά από αυτή που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, και ενώ έχουν βάλει στο στόχαστρο συνολικά τη Λατινική Αμερική.

Στην αποστολή του ΠΑΜΕ συμμετέχουν εργαζόμενοι - μέλη σωματείων του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, από τις Μεταφορές, την Υγεία, το Εμπόριο, τις Τράπεζες κ.λπ. Από την Παρασκευή ξεκίνησαν συναντήσεις σε χώρους δουλειάς με αντίστοιχα συνδικάτα, ενώ το Σάββατο θα έχουν συνάντηση στην Κεντρική Οργάνωση Κουβανών Εργατών (CTC) με τον πρόεδρο και τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής του 22ου Συνεδρίου της.

Η αποστολή αλληλεγγύης του ΠΑΜΕ ξεκινά: Μια πρωτοβουλία που τιμά στην πράξη την Κούβα του Φιντέλ Κάστρο και του Τσε Γκεβάρα, του ανυπότακτου λαού της που αποτελεί «φάρο» αντίστασης και διεθνιστικής προσφοράς, καρφί στο μάτι του ιμπεριαλισμού, αποδεικνύοντας ότι οι λαοί μπορούν να πάρουν τις τύχες στα χέρια τους.

Αυτό το μήνυμα μεταφέρει κάθε συνδικαλιστής που συμμετέχει στην αποστολή, εκφράζοντας τη γνήσια αλληλεγγύη των συναδέλφων του από τους κλάδους και τους χώρους δουλειάς της χώρας μας, κάνοντας ακόμα πιο δυνατό το κάλεσμα και προς την εργατική τάξη της χώρας μας: «Η Κούβα δεν είναι μόνη! Κάτω τα χέρια, η αλληλεγγύη το όπλο των λαών!».