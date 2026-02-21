ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

Καταδίκη των απειλών από ΗΠΑ - Ισραήλ για νέα επίθεση στο Ιράν

Ο λαός να αντιταχθεί στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και στην πολιτική της εμπλοκής της χώρας

Σε ανακοίνωσή του για τις απειλές των ΗΠΑ και του κράτους του Ισραήλ κατά του Ιράν, το Γραφείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ τονίζει τα εξής:

«Το ΚΚΕ καταδικάζει τις απειλές και την πολεμική προετοιμασία του αμερικάνικου ιμπεριαλισμού και του κράτους του Ισραήλ για νέα επίθεση κατά του Ιράν, όπως δείχνει η συγκέντρωση τεράστιας δύναμης πυρός στον Περσικό Κόλπο. Η περιοχή βρίσκεται στο μάτι του κυκλώνα των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών και ανά πάσα στιγμή μπορεί να τυλιχτεί στη φωτιά του ιμπεριαλιστικού πολέμου.

Ο σχεδιασμός του ψευδεπίγραφου "Συμβουλίου Ειρήνης" που προωθούν οι ΗΠΑ, η συγκρότηση της λεγόμενης "Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης" και η αποστολή στρατιωτικών δυνάμεων στη Γάζα με στόχο τη μετατροπή της σε αμερικάνικο και ισραηλινό προτεκτοράτο, καθώς και η προσάρτηση νέων παλαιστινιακών εδαφών στη Δυτική όχθη, αποτελούν κρίκους στην αλυσίδα του ιμπεριαλιστικού σχεδίου για τη "Νέα Μέση Ανατολή".

Η κυβέρνηση της ΝΔ έχει τεράστιες ευθύνες, βάζει τον λαό σε μεγάλους κινδύνους και απαιτούμε τώρα να σταματήσει κάθε στρατιωτική διευκόλυνση στις αμερικάνικες και ισραηλινές δυνάμεις για επίθεση στο Ιράν, να ακυρώσει τη συγκρότηση και την αποστολή ελληνικού στρατού στη Γάζα, να ανακαλέσει την πυροβολαρχία Πάτριοτ από τη Σαουδική Αραβία και τις φρεγάτες του πολεμικού ναυτικού από την Ερυθρά θάλασσα.

Ο λαός να αντιταχθεί στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και στην πολιτική της εμπλοκής της χώρας, να εκφράσει την αλληλεγγύη του στους λαούς».