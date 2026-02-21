ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ

Ετοιμάζουν ξένα στρατεύματα στη Γάζα μέσω του «Συμβουλίου Ειρήνης»

Την επίσημη έναρξη της διαδικασίας μετατροπής της Λωρίδας της Γάζας σε προτεκτοράτο των ΗΠΑ και Ισραήλ με τη συνδρομή «προθύμων» σήμανε την Πέμπτη 19/2 η «πρεμιέρα» συνεδρίασης του ψευδεπίγραφου «Συμβουλίου Ειρήνης» του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσιγκτον, παρουσία μερικών δεκάδων ξένων ηγετών και αξιωματούχων.

Στο πλαίσιο της συνεδρίασης ανακοινώθηκε η συγκρότηση της λεγόμενης «Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης» (ISF) και η αποστολή στρατιωτικών δυνάμεων στη Γάζα παράλληλα με την ντε φάκτο προσάρτηση νέων παλαιστινιακών εδαφών της Δυτικής Οχθης από το κράτος - δολοφόνο στο πλαίσιο ευρύτερου ιμπεριαλιστικού σχεδίου για τη «Νέα Μέση Ανατολή».

Στρατεύματα στην ISF ανακοίνωσαν πως στέλνουν η Ινδονησία (που θα αποτελεί και τη ραχοκοκαλιά της δύναμης με περίπου 8.000 στρατιωτικούς), το Μαρόκο, το Καζακστάν, η Αλβανία και το προτεκτοράτο ΗΠΑ, ΕΕ και ΝΑΤΟ στο Κοσσυφοπέδιο. Διοικητής της κατοχικής δύναμης που είναι άγνωστο εάν θα αναλάβει και πώς την αποστρατιωτικοποίηση της Χαμάς ανέλαβε ο Αμερικανός στρατηγός, Τζάσπερ Τζέφερς.

Αίγυπτος και Ιορδανία επιβεβαίωσαν πως αναλαμβάνουν την εκπαίδευση μίας αστυνομικής δύναμης, που κατά την ολοκλήρωσή της αναμένεται να φτάσει τα 12.000 άτομα.

Οσο για τα σχέδια ανοικοδόμησης κατά την «επόμενη μέρα» στη Γάζα που ισοπεδώθηκε από τον Οκτώβριο του 2023, ανακοινώθηκε ότι θα διατεθούν 7 δισ. δολάρια (κυρίως από Σαουδική Αραβία, Κουβέιτ, Κατάρ, ΗΑΕ). Οι δε ΗΠΑ ανακοίνωσαν 10 δισ. δολάρια όχι για τη Γάζα αλλά για τις «ανάγκες» του λεγόμενου «Συμβουλίου Ειρήνης».

Ολα αυτά ενώ στη Γάζα οι περίπου 2 εκατ. Παλαιστίνιοι συνεχίζουν να πασχίζουν να επιβιώσουν με τα ελάχιστα, σε ένα τοπίο απέραντης καταστροφής και διαλυμένων υποδομών.

Στη Δυτική Οχθη η κατάσταση είναι βαριά επιδεινωμένη για τους 3,3 εκατ. Παλαιστίνιους λόγω των καθημερινών στρατιωτικών εισβολών και αποκλεισμών αλλά και των επιθέσεων Εβραίων εποίκων. Ρουτίνα είναι και οι φονικές επιθέσεις σε βάρος εφήβων, παιδιών, ηλικιωμένων και οι καταστροφές υποδομών.

Παράλληλα προχωρούν τα σχέδια αρπαγής παλαιστινιακής γης με τη νέα απόφαση της κυβέρνησης Νετανιάχου στις 8/2, που συνιστά ντε φάκτο προσάρτηση.

Με αφορμή την έναρξη του Ραμαζανιού μεσοβδόμαδα, οι κατοχικές δυνάμεις σκληραίνουν και άλλο τα ήδη αυστηρά μέτρα περιορίζοντας σε μόλις 10.000 άτομα, κατά τον μήνα του Ραμαζανιού, την είσοδο Παλαιστινίων προσκυνητών στο τέμενος αλ Ακσα της Ιερουσαλήμ, από 250.000 που ήταν άλλες χρονιές.