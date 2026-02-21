Ανοιχτή επιστολή Κουβανών καλλιτεχνών

Με ανοιχτή επιστολή που τιτλοφορείται «Η Κούβα δεν αποτελεί απειλή» και την οποία υπογράφουν πάνω από 100 Κουβανοί καλλιτέχνες και διανοούμενοι, γίνεται έκκληση προς καλλιτέχνες και διανοούμενους σε όλο τον κόσμο να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους και να καταδικάσουν την προσπάθεια στραγγαλισμού της Κούβας από τον αμερικανικό γενοκτονικό αποκλεισμό.

Στο κείμενο σημειώνεται μεταξύ άλλων:

«Η Κούβα αντιστέκεται και θα συνεχίσει να αντιστέκεται σε αυτήν την απάνθρωπη επίθεση, αλλά βασίζεται στην ενεργή αλληλεγγύη όλων των έντιμων, ανθρωπιστών και καλής θέλησης ανθρώπων του κόσμου. Πρόκειται για την αποτροπή μιας γενοκτονικής πράξης και τη σωτηρία ενός ηρωικού λαού, του οποίου το μοναδικό "έγκλημα και απειλή" ήταν η υπεράσπιση της κυριαρχίας του.

Η Κούβα δεν επιτέθηκε ποτέ σε κανένα έθνος. Η Κούβα ασκεί διεθνή αλληλεγγύη ακόμα και υπό συνθήκες ακραίου αποκλεισμού. Το να είσαι σήμερα με την Κούβα σημαίνει να υπερασπίζεσαι την ειρήνη και το δικαίωμα όλων των λαών, όσο μικροί κι αν είναι, στην πλήρη άσκηση της κυριαρχίας τους».