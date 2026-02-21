Σάββατο 21 Φλεβάρη 2026 - Κυριακή 22 Φλεβάρη 2026
ΚΟΥΒΑ 2026
ΕΛΛΗΝΟΚΟΥΒΑΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΕΕΔΔΑ
Εκδηλώσεις και καμπάνια αλληλεγγύης

Εκδήλωση αλληλεγγύης στον κουβανικό λαό οργανώνει ο Ελληνοκουβανικός Σύνδεσμος Φιλίας και Αλληλεγγύης την Κυριακή 1η Μάρτη, στις 10.20 π.μ. στα γραφεία της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων ΙΚΑ (Καρόλου Κουν 28, πλατεία Καραϊσκάκη, Μεταξουργείο, 4ος όροφος).

Θα μιλήσουν: Ο πρέσβης της Κούβας, Αραμίς Φουέντε Ερνάντες, ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ, Λευτέρης Νικολάου - Αλαβάνος, και ο Νίκος Καρανδρέας, πρόεδρος του Συνδέσμου.

Παράλληλα, ο Ελληνοκουβανικός Σύνδεσμος ξεκίνησε καμπάνια αλληλεγγύης, σε μια περίοδο που σφίγγει ο κλοιός του απάνθρωπου αποκλεισμού που επιβάλλουν οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους.

«Συγκεντρώνουμε χρήματα για ενίσχυση του κουβανικού λαού. Η συνεισφορά του καθενός, από το υστέρημα όλων των εργαζομένων και του λαού, είναι πολύτιμη», τονίζει στο σχετικό του κάλεσμα.

Η συγκέντρωση των χρημάτων γίνεται στον αριθμό λογαριασμού 129/001049-98, στην Εθνική Τράπεζα (ΙΒΑΝ GR19 0110 1290 0000 1290 0104 998).

Εκδήλωση της ΕΕΔΔΑ

Εκδήλωση αλληλεγγύης οργανώνει και η Ελληνική Επιτροπή Διεθνούς Δημοκρατικής Αλληλεγγύης (ΕΕΔΔΑ) με θέμα «Οι εξελίξεις στη Λατινική Αμερική - Αλληλεγγύη στον κουβανικό λαό».

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 26 Φλεβάρη, στις 6.30 μ.μ. στα γραφεία της ΕΕΔΔΑ (Κοίλης 13, Ανω Πετράλωνα, κοντά στον σταθμό του ΗΣΑΠ).

Θα μιλήσει ο Νίκος Σερετάκης, μέλος του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων της ΚΕ του ΚΚΕ.

    

