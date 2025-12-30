ΙΣΡΑΗΛ

«Λάδι στη φωτιά» των ανταγωνισμών με την αναγνώριση της Σομαλιλάνδης

Ενα ακόμα «μπουρλότο» στην ευρύτερη περιοχή που περιλαμβάνει τη Μέση Ανατολή, την Ερυθρά Θάλασσα, τον Κόλπο του Αντεν και το Κέρας της Αφρικής έρχεται να βάλει το ισραηλινό κράτος - τρομοκράτης, προχωρώντας την περασμένη Παρασκευή στην αναγνώριση της Σομαλιλάνδης, μιας περιοχής στη βορειοδυτική Σομαλία που κήρυξε μονομερώς την ανεξαρτησία της το 1991 μετά τον εμφύλιο πόλεμο στη χώρα και από τότε λειτουργεί de facto σαν ξεχωριστό κράτος, χωρίς ωστόσο κανένα άλλο κράτος να την αναγνωρίσει επίσημα έως τώρα.

Η κίνηση αυτή έγινε με υπογραφή «κοινής και αμοιβαίας διακήρυξης» από τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπ. Νετανιάχου και τον Πρόεδρο της Σομαλιλάνδης, Αμπντιραχμάν Μοχάμεντ Αμπντουλάχι και παρουσιάστηκε ως συνέχεια του πνεύματος των περιβόητων «Συμφωνιών του Αβραάμ», των συμφωνιών με τη σφραγίδα των ΗΠΑ για την «εξομάλυνση» σχέσεων του Ισραήλ με αραβικές και ισλαμικές χώρες.

Σε κάθε περίπτωση, η Σομαλιλάνδη βρίσκεται σε στρατηγική θέση στον Κόλπο του Αντεν, στην απέναντι πλευρά από την Υεμένη, και κοντά στην είσοδο της Ερυθράς Θάλασσας και το στρατηγικό πέρασμα «Μπαμπ αλ Μαντέμπ».

Η απόφαση του Ισραήλ για την αναγνώρισή της δίνει στο κράτος - τρομοκράτη καλύτερη πρόσβαση σε αυτήν την κρίσιμη περιοχή και τα περάσματά της, ανοίγοντας τον δρόμο ακόμα και για στρατιωτική παρουσία, καθώς κλιμακώνονται τα ισραηλινά επιθετικά σχέδια απέναντι στους Χούθι της Υεμένης και το Ιράν.

Σε πρώτο πλάνο εξάλλου βρίσκονται και τα εγκληματικά σχέδια μαζικού εκτοπισμού των Παλαιστινίων από την κατεχόμενη πατρίδα τους, καθώς η Σομαλιλάνδη μετά την ισραηλινή αναγνώριση προβάλλει ως μία υποψήφια «χώρα υποδοχής» των ξεριζωμένων Παλαιστινίων...

Σε ανάρτησή του, ο Μπ. Νετανιάχου ανέφερε ότι η ισραηλινή αναγνώριση της Σομαλιλάνδης «σηματοδοτεί την αρχή μιας στρατηγικής συνεργασίας που προωθεί τα αμοιβαία συμφέροντα, ενισχύει την ειρήνη και την περιφερειακή ασφάλεια».

Σταθερά «κλειδωμένη» στο ραντάρ των ΗΠΑ...

Σε αντίθεση με τις έντονες αντιδράσεις που προκάλεσε η κίνηση του Ισραήλ σε αφρικανικές και αραβικές χώρες, ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντ. Τραμπ δεν καταδίκασε την απόφαση της ισραηλινής κυβέρνησης, ενώ επιχείρησε να «υποβαθμίσει» τη Σομαλιλάνδη και τη γεωπολιτική αξία της, παρότι η Ουάσιγκτον στην πραγματικότητα την έχει «κλειδωμένη» στα ραντάρ...

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση ο Τραμπ εμφανίστηκε να αναρωτιέται δήθεν «αν ξέρει κανείς τι είναι η Σομαλιλάνδη», ενώ δήλωσε ότι «θα μελετήσει» τόσο την κίνηση του Ισραήλ να την αναγνωρίσει όσο και την προσφορά της ηγεσίας της Σομαλιλάνδης για παραχώρηση άδειας στις ΗΠΑ για κατασκευή αμερικανικού λιμανιού στον Κόλπο του Αντεν.

Ο ίδιος ο Τραμπ πάντως τον περασμένο Αύγουστο είχε απαντήσει ότι η κυβέρνησή του εξετάζει το ενδεχόμενο να αναγνωρίσει τη Σομαλιλάνδη, ενώ όπως σημειώνει η «New York Post» ο στρατηγός Dagvin Anderson, επικεφαλής της AFRICOM (επιτελείο των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ στην Αφρική) επισκέφτηκε τη Σομαλιλάνδη τον τελευταίο μήνα.

Ομάδα Ρεπουμπλικανών βουλευτών εξάλλου προωθεί νόμο «για την ανεξαρτησία της Δημοκρατίας της Σομαλιλάνδης».

Οι διεθνείς αντιδράσεις

Από την πλευρά της Σομαλίας, ο Πρόεδρος της χώρας χαρακτήρισε την ισραηλινή αναγνώριση της αποσχισθείσας περιοχής ως «παράνομη επιθετικότητα», «γυμνή εισβολή» και τη «μεγαλύτερη παραβίαση της κυριαρχίας μας».

Σε μια παράλληλη εξέλιξη, ανήμερα τα Χριστούγεννα πραγματοποιήθηκαν στη Σομαλία οι πρώτες τοπικές εκλογές μετά από 60 χρόνια.

Η Αφρικανική Ενωση καταδίκασε την αναγνώριση της Σομαλιλάνδης από το Ισραήλ, προειδοποιώντας ότι δημιουργεί «επικίνδυνο προηγούμενο» για ολόκληρη την ήπειρο.

Αντίστοιχα, ο Οργανισμός Ισλαμικής Συνεργασίας (OIC), ο Αραβικός Σύνδεσμος - ο οποίος συνεδρίασε χθες εκτάκτως - και το Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου κατήγγειλαν την ισραηλινή κίνηση.

Αίγυπτος, Τουρκία και Τζιμπουτί ανακοίνωσαν πως απορρίπτουν τις μονομερείς ενέργειες που υπονομεύουν την κυριαρχία της Σομαλίας και την περιφερειακή σταθερότητα. Το ίδιο έπραξαν και άλλες 20 αραβικές και μουσουλμανικές χώρες (π.χ. Αλγερία, Ιορδανία, Λιβύη, Ομάν, Πακιστάν, Σαουδική Αραβία, Σουδάν κ.ά.).

Το Ιράν κατήγγειλε την ισραηλινή κίνηση ως «κατάφωρη παραβίαση της κυριαρχίας της Σομαλίας» και προειδοποίησε για περιφερειακές συνέπειες.

Οι δε Χούθι στην Υεμένη ξεκαθάρισαν πως θα θεωρούν κάθε ισραηλινή παρουσία στη Σομαλιλάνδη ως «νόμιμο στρατιωτικό στόχο, καθώς συνιστά επιθετικότητα κατά της Σομαλίας και της Υεμένης και απειλή για την ασφάλεια της περιοχής».

Η ΕΕ επανέλαβε τη «δέσμευσή» της στην ενότητα, κυριαρχία και εδαφική ακεραιότητα της Σομαλίας.

Η αναγνώριση της Σομαλιλάνδης από το Ισραήλ χαιρετίστηκε από την Ταϊβάν, κάτι που προκάλεσε την αντίδραση της Κίνας.

«Η Κίνα αντιτίθεται σε οποιαδήποτε προσπάθεια διαίρεσης εδαφών στη Σομαλία», αναφέρει το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών. «Καμία χώρα δεν πρέπει να ενθαρρύνει ή να υποστηρίζει τις εσωτερικές αυτονομιστικές δυνάμεις άλλων χωρών για τα δικά της ιδιοτελή συμφέροντα», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Λιν Τζιαν, προτρέποντας τις αρχές στη Σομαλιλάνδη να σταματήσουν «τις αυτονομιστικές δραστηριότητες και τις συμπαιγνίες με εξωτερικές δυνάμεις».

Την ίδια ώρα, χαρακτηριστική ήταν η σιγή ιχθύος που τήρησαν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τα οποία εκτός από την οικονομική στήριξη των δημόσιων υποδομών της Σομαλιλάνδης, έχουν κατασκευάσει το μεγαλύτερο λιμάνι της στην πόλη Μπέρμπερα.

Σιγή ιχθύος τήρησε και η Αιθιοπία, που αποτελεί τον σημαντικότερο εμπορικό εταίρο της Σομαλιλάνδης και τη μοναδική χώρα που διατηρεί απευθείας αεροπορική σύνδεση με την πρωτεύουσά της, Χαργκέσα.