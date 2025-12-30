ΑΣΙΑ - ΕΙΡΗΝΙΚΟΣ

Η Κίνα ξεκίνησε γυμνάσια με αληθινά πυρά γύρω από την Ταϊβάν

2025 The Associated Press. All

«Μεγάλα» στρατιωτικά γυμνάσια γύρω από τηνμε αληθινά πυρά, ξεκίνησε χτες και ολοκληρώνει σήμερα η Κίνα, με τον κωδικό όνομα «Επιχείρηση Δικαιοσύνη 2025». Ανήγγειλε ότι στόχο έχουν «περιπολίες προετοιμασίας μάχης σε αέρα και θάλασσα, στην εξασφάλιση από κοινού της συνολικής υπεροχής (σ.σ. στα πεδία μαχών), στον αποκλεισμό λιμένων και περιοχών - κλειδιών, καθώς και στην πολυδιάστατη αποτροπή».

Το κινεζικό ΥΠΕΞ διαμήνυσε ότι «οποιαδήποτε πρόκληση για το ζήτημα της Ταϊβάν σίγουρα θα αντιμετωπιστεί με σθεναρή αντεπίθεση», ενώ πρόσθεσε ότι «η εθνική κυριαρχία, ασφάλεια και εδαφική ακεραιότητα της Κίνας είναι αδιάλειπτη (...) οποιαδήποτε απόπειρα μπλοκαρίσματος της επανένωσης της Κίνας θα αποτύχει».

Οι ασκήσεις διεξάγονται σε πέντε θαλάσσιες και εναέριες περιοχές γύρω από τη νήσο, ενώ περιλαμβάνουν την ανάπτυξη μονάδων Στρατού Ξηράς, Ναυτικού, Αεροπορίας και δύναμης πυραύλων. Στόχος τους - σύμφωνα με την Ανατολική Διοίκηση του κινεζικού στρατού - είναι η προσομοίωση αποκλεισμού λιμένων, πολυδιάστατης περικύκλωσης και άσκησης ελέγχου σε κρίσιμες θαλάσσιες και εναέριες περιοχές. Μάλιστα, οι κινεζικές Ενοπλες Δυνάμεις αναφέρουν ότι «για λόγους ασφαλείας, συνιστάται σε κάθε (σ.σ. πολιτικό) πλοίο ή αεροσκάφος (...) να μην εισέλθει στα ύδατα και στον εναέριο χώρο».

Οι ασκήσεις διεξάγονται μερικά 24ωρα αφού οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν νέο εξοπλιστικό πακέτο προς την Ταϊβάν, συνολικής αξίας 11,1 δισ. δολαρίων. Την Παρασκευή μάλιστα η Κίνα ανακοίνωσε την επιβολή κυρώσεων σε 20 αμερικανικές εταιρείες και στελέχη τους που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή στρατιωτικού εξοπλισμού, σημειώνοντας ότι η έγκριση πώλησης όπλων από τις ΗΠΑ «αποτελεί παρέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις της Κίνας και υπονομεύει σοβαρά την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της χώρας». Στόχος των κυρώσεων έγιναν μεταξύ άλλων η «Northrop Grumman» («αμυντική» μονάδα της «Boeing», με έδρα το Σεντ Λούις) και ο Πάλμερ Λάκι, ιδρυτής της «Anduril Industries». Το Πεκίνο δήλωσε ότι θα παγώσει τα περιουσιακά στοιχεία των οντοτήτων στις οποίες επιβλήθηκαν κυρώσεις, θα τους απαγορεύσει τις συναλλαγές στην Κίνα και θα απαγορεύσει στα στελέχη τους την είσοδο στην ηπειρωτική Κίνα, στο Χονγκ Κονγκ και στο Μακάο (ειδική διοικητική περιοχή στη νοτιοανατολική Κίνα).

Στο μεταξύ, το υπουργείο Αμυνας της Ταϊβάν ανακοίνωσε ότι «έχουμε εξουσιοδοτήσει τα στρατεύματα της πρώτης γραμμής να αντιδράσουν ανάλογα σε συνθήκες απειλής», υποστηρίζοντας πως «τα κινεζικά γυμνάσια πραγματοποιούνται και στα χωρικά ύδατα της Ταϊβάν, εντός των 12 ναυτικών μιλίων». Στο μεταξύ ο Πρόεδρος της Ταϊβάν, Γουίλιαμ Λάι, τόνισε σε συνέντευξή του ότι «αν η Κίνα στοχεύει το 2027 ως το έτος που θα είναι έτοιμη για εισβολή στην Ταϊβάν, η μόνη μας επιλογή είναι να αυξήσουμε τη δυσκολία της να ανταποκριθεί σε αυτήν την προσδοκία, κατοχυρώνοντας την ασφάλεια της Ταϊβάν». Πρόσθεσε ότι η κυβέρνησή του είναι «σταθερά αφοσιωμένη στη διατήρηση του στάτους κβο» και ότι «η ειρήνη πρέπει να υποστηρίζεται από απτή δύναμη», αφού «η απειλή από την Κίνα δεν είναι μόνο ανησυχία της Ταϊβάν, αλλά ένα διεθνές ζήτημα, ιδιαίτερα για τα έθνη στην περιοχή του Ινδο-Ειρηνικού».

Ο δε Hsieh Jih-sheng, αναπληρωτής αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Πληροφοριών του υπουργείου Αμυνας της Ταϊβάν, δήλωσε ότι «οι Ενοπλες Δυνάμεις μας λειτουργούν με βάση την αρχή της προετοιμασίας για το χειρότερο και πρέπει να λαμβάνουν υπόψη κάθε πιθανό σενάριο», για να συμπληρώσει: «Διεξαγωγή ασκήσεων με πραγματικά πυρά γύρω από τα Στενά της Ταϊβάν (...) όχι μόνο θα συνιστούσε στρατιωτική πίεση σε εμάς, αλλά θα μπορούσε επίσης να θέσει πιο σύνθετες προκλήσεις και επιπτώσεις για τη διεθνή κοινότητα και τις γειτονικές χώρες».

Η Ταϊπέι εκτιμά ότι μόνο χτες οι κινεζικές ασκήσεις θα επηρέαζαν πάνω από 100.000 επιβάτες σε προγραμματισμένες διεθνείς πτήσεις και αύριο Τρίτη περίπου 6.000 επιβάτες εσωτερικών αεροπορικών μεταφορών.