ΣΥΡΙΑ

Νέα αιματηρή καταστολή κινητοποιήσεων

Με φόντο την πολύπλευρη στήριξη των ΗΠΑ στο καθεστώς των τζιχαντιστών στη Συρία, καθώς και τις πολυποίκιλες «παρεμβάσεις» από δυνάμεις όπως η Τουρκία και το Ισραήλ, που επιδιώκουν να προωθήσουν τα συμφέροντά τους, την Κυριακή ξέσπασε νέος γύρος αιματηρής καταστολής κινητοποιήσεων Αλαουιτών και αντικαθεστωτικών διαδηλωτών στις επαρχίες Ταρτούς, Χομς και Χάμα.

Το επίκεντρο ήταν οι διαδηλώσεις στις πόλεις Λαττάκεια και Ταρτούς, όπου ως αποτέλεσμα της αιματηρής καταστολής και των συγκρούσεων σκοτώθηκαν τουλάχιστον 4 άτομα - 3 διαδηλωτές και ένα μέλος των δυνάμεων ασφαλείας των τζιχαντιστών - και τραυματίστηκαν άλλοι 108.

Σύμφωνα με τη ΜΚΟ «Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων», που εδρεύει στο Λονδίνο, οι διαδηλώσεις αυτές έγιναν μετά από έκκληση του ηγετικού στελέχους των Αλαουιτών, Γκαζάλ Γκαζάλ, για κινητοποιήσεις με στόχο την «αυτοδιάθεση».

Είχε προηγηθεί η πρόσφατη αιματηρή επίθεση σε τέμενος των Αλαουιτών στη Χομς, την οποία φέρεται να πραγματοποίησε ένα παρακλάδι που αποσχίστηκε από την τζιχαντιστική οργάνωση HTS, η οποία αποτελεί πλέον τη ραχοκοκαλιά του καθεστώτος των τζιχαντιστών στη Συρία.

Ο υπουργός Πληροφοριών του καθεστώτος των τζιχαντιστών, Χαμζά Αλ Μουσταφά, σε ανάρτησή του επέρριψε την ευθύνη των αιματηρών γεγονότων σε «διάφορες ομάδες που επιχειρούν να αξιοποιήσουν γεγονότα για να προωθήσουν σεχταριστικές ατζέντες». Ανέφερε δε ότι οι προσπάθειες αυτές «απέτυχαν» και έχουν σχέση «με μεθόδους του προηγούμενου καθεστώτος, που πρόδωσε συχνά τους Σύρους και δικαιολογούσε τα εγκλήματά του με προσχήματα».

Το βράδυ της Κυριακής το υπουργείο Αμυνας των τζιχαντιστών ανακοίνωσε την ανάπτυξη στρατού και αρμάτων μάχης σε Λαττάκεια και Ταρτούς εναντίον «παράνομων ομάδων που έκαναν επιθέσεις κατά των δυνάμεων ασφαλείας και πολιτών».

Τα πρώτα άρματα μάχης έκαναν την εμφάνισή τους το πρωί της Δευτέρας, ενώ ώρες αργότερα καταγράφηκε ισχυρή έκρηξη κοντά στην περιοχή Μετζάχ της Δαμασκού, που κατά το συριακό κρατικό δίκτυο «Ekhbariya TV» οφειλόταν «σε στρατιωτικές ασκήσεις».

Οι εξελίξεις αυτές φαίνεται ότι έδωσαν προσχήματα για την αναβολή προγραμματισμένης για χτες επίσκεψης του Κούρδου διοικητή και αρχηγού των «Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων» (SDF), Μαζλούμ Αμπντί, στη Δαμασκό.

Επισήμως η οργάνωση επικαλέστηκε «τεχνικούς λόγους», προσθέτοντας πως θα οριστεί «αργότερα» μια νέα ημερομηνία, ενώ η 31η Δεκέμβρη είναι η καταληκτική ημερομηνία ενσωμάτωσης των SDF στον «νέο συριακό στρατό», στο πλαίσιο της συμφωνίας που είχε κλείσει τον Μάρτη του 2025 ο Αμπντι με τον τζιχαντιστή «Πρόεδρο» Αχμεντ Αλ Σαράα.

Στον απόηχο αυτών των γεγονότων, προχτές το βράδυ πραγματοποιήθηκε τηλεφωνική επικοινωνία του υπουργού Αμυνας των τζιχαντιστών, Μουρχάφ Αμπού Κάσρα, με τον Καταριανό ομόλογό του, σεΐχη Σαούντ Μπιν Αμπντουλραχμάν Αλ Θάνι.