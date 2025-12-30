Τρίτη 30 Δεκέμβρη 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 23
ΔΙΕΘΝΗ
ΒΟΛΙΒΙΑ
Απεργιακές κινητοποιήσεις ενάντια στις αυξήσεις στο αέριο

Η Συνομοσπονδία Εργατών Βολιβίας συνεχίζει την απεργιακή κινητοποίηση επ' αόριστον αντιδρώντας στο λεγόμενο διάταγμα 5503, το οποίο εκδόθηκε από τη νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση του Προέδρου Ροντρίγκο Πας και προβλέπει μεγάλη αύξηση της τιμής του φυσικού αερίου, που προκαλεί περαιτέρω επιδείνωση του βιοτικού επιπέδου των λαϊκών στρωμάτων.

Το μέτρο αυτό έχουν καταγγείλει δεκάδες οργανώσεις εργαζομένων από τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, αγρότες και νέοι, ενώ πρωτοστατούν οι εργαζόμενοι στα ορυχεία.

Και χτες Δευτέρα είχαν προγραμματιστεί εκδηλώσεις διαμαρτυρίας στην πρωτεύουσα Λα Πας και σε μια σειρά άλλες πόλεις, ενώ η Συνομοσπονδία καλεί σε συντονισμό του αγώνα σε όλη τη χώρα με στόχο την ανάκληση του διατάγματος και των αυξήσεων.

    

ΚΟΣΜΟΣ
